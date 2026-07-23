Stasera in tv (23 luglio), DOC di Luca Argentero sfida la kermesse Tim Battiti Live Cosa vedere stasera in tv? Il commissario Rex su Rai 2 rilancia i casi a Vienna, mentre La Corrida su Nove rimette in pista i talenti popolari. In corsia d’ospedale, Chicago Med (Italia 1) racconta scelte estreme e casi ad alta tensione.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di giovedì 23 luglio 2026: una programmazione ricchissima tra fiction, musica live, grandi eventi e approfondimenti.

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Rai: tra il ritorno di Fanti, il cane-eroe e i viaggi di Camila

Rai 1 • 21:30 • DOC – Nelle tue mani. La fiction medical ispirata alla storia reale del medico Pierdante Piccioni riporta al centro il primario Andrea Fanti, chiamato a ricostruire vita e memoria dopo aver perso 12 anni di ricordi. Nata nel 2020 e distribuita in diversi Paesi, la serie ha attraversato anche la stagione pandemica, tra inchieste interne e perdite dolorose, diventando un cardine del prime time. Nel cast, volti amatissimi come Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Gianmarco Saurino ed Elisa Di Eusanio.

Rai 2 • 21:20 • Il commissario Rex. Il cane poliziotto più celebre della tv torna alle origini: tra le strade di Vienna, Rex affianca il detective Max Steiner in indagini serrate su casi complessi. Nel cast Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin e Marie Burchard: fiuto infallibile, inseguimenti e quel mix di azione e ironia che ha fatto scuola.

Rai 3 • 21:15 • Kilimangiaro Estate. Camila Raznovich viaggia con i suoi ospiti e con i documentari della squadra di film-maker del programma: storie dal mondo, curiosità, ecosistemi fragili e mete da sogno raccontate con sguardo divulgativo e contemporaneo. Tra reportage e conversazioni in studio, una bussola ideale per chi ama scoprire.

Mediaset: musica live, cronaca d’attualità e corsie d’emergenza

Rete 4 • 21:33 • Zona bianca. Il talk ideato e condotto da Giuseppe Brindisi, nato nel 2021 nel solco dell’attualità più calda, affronta politica, società e grandi casi di cronaca con ospiti, collegamenti e approfondimenti a più voci. Un appuntamento di lunga durata che alterna testimonianze e analisi, senza eludere i temi divisivi.

Canale 5 • 21:20 • Tim Battiti Live. La kermesse simbolo dell’estate raduna sul palco i nomi più amati della scena pop, rap e dance italiana (e non solo). Conducono Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, tra performance dal vivo e momenti on the road: un jukebox televisivo che accende piazze, social e playlist.

Italia 1 • 21:28 • Chicago Med (St. 11, Ep. 3). Al Chicago Medical Center si intrecciano casi clinici complessi e vite sotto pressione: decisioni etiche al limite, teamwork e adrenalina in corsia per il medical della galassia "One Chicago". Nel cast S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Marlyne Barrett, Steven Weber, Luke Mitchell, Jessy Schram, Sarah Ramos e Darren Barnet.

La7 e Discovery: il punto sull’attualità, il talento "popolare" e le case da sogno

La7 • 20:35 • In onda. L’approfondimento in prime time apre il dibattito sui temi caldissimi della giornata politica e sociale, tra collegamenti, analisi e ospiti: letture a caldo, scontri di idee e un’agenda che segue passo passo l’attualità.

Nove • 21:30 • La corrida. Amadeus riporta in scena lo storico "show della gente comune", dove è il pubblico a giudicare le performance. Una confezione rinnovata per un classico che alterna leggerezza, emozione e ironia, con una celebrità a guidare la serata.

Real Time • 21:40 • Open house – La casa più bella. Tre proprietari aprono le porte delle loro abitazioni e si giudicano a vicenda su location, layout, stile e personalità. A pesare sono anche i voti degli esperti Giulia Garbi e Diego Thomas: idee, dettagli e ispirazioni per gli amanti dell’home design.

Intrattenimento Sky: commedia d’autore, reality a enigmi e brividi tra le Montagne Rocciose

Sky Cinema 1 • 21:15 • E poi si vede. Tre candidati e un solo posto all’ufficio legale del Comune: il concorso pubblico diventa una prova di vita tra aspettative familiari e inciampi del destino. Con Fabrizio e Federico Sansone, Donatella Finocchiaro, Ester Pantano, Domenico Centamore e Paola Minaccioni: una commedia corale sulle sliding doors del lavoro stabile.

Sky Uno • 21:15 • Destination X: Scopri la meta. Dieci concorrenti viaggiano a vetri oscurati e, tra prove e indizi, devono capire dove si trovano realmente per ambire al montepremi. Strategia, intuito e colpi di scena in un game on the road a prova di bussola.

TV8 • 21:40 • Quattro matrimoni. Quattro spose si giudicano su abito, cerimonia e ricevimento: storytelling, ospitalità ed "effetto wow" fanno la differenza fino al verdetto finale del wedding-show più competitivo.

Cielo • 21:20 • Cold meat. Un gesto eroico in un diner del Colorado e poi la notte dell’incubo: nel mezzo di una tempesta di neve, l’auto finisce in un burrone e la lotta per la sopravvivenza si fa estrema, tra gelo e una creatura misteriosa là fuori. Thriller tesissimo con Allen Leech e Nina Bergman.

Sky Sport: diamanti e racchette in notturna, poi il nuovo torneo globale del rugby

Sky Sport 1 • 18:15 • Baseball, MLB. Dalla lega professionistica nordamericana, fuoricampo, duelli sul monte e strategie dal dugout: la notte del baseball per chi ama dettagli e letture tattiche.

Sky Sport 1 • 21:45 • Tennis, ATP e WTA. Appuntamento con i circuiti maschile e femminile: finestre live e aggiornamenti tra gestione dei momenti chiave, variazioni di ritmo e incroci di ranking.

Sky Sport Max • 21:30 • Rugby, Nations Championship. Debutta il nuovo formato che mette di fronte gli emisferi: le Nazionali del Sei Nazioni difendono il Nord contro le potenze SANZAAR, con Fiji e Giappone per il Sud. Sei sfide a squadra tra luglio e novembre per una rivalità mondiale dal fisico d’acciaio.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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