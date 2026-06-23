Stasera in tv: edizione Mundial per Affari Tuoi, Berlinguer guida il prime time Mediaset Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di martedì 23 giugno: Affari tuoi Mundial su Rai 1, il caso Epstein su La7 e Le Crociate di Ridley Scott sul Nove.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco una guida rapida e aggiornata per oggi, 23 giugno 2026: prime time ricco tra cinema, talk e serie, con protagonisti e storie capaci di accontentare tutti i gusti.

Affari Tuoi in versione Mondiale apre la Rai: vite al bivio e il racconto civile di Iannacone

Rai 1 • 20:30 • Affari tuoi Mundial. Edizione speciale del celebre gioco dei pacchi: i 20 concorrenti, in rappresentanza delle regioni, si sfidano alla ricerca dei premi più ricchi in un appuntamento pensato per accompagnare il clima dei Campionati del Mondo. Formula collaudata, ritmo da access e atmosfera di grande gioco familiare.

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Rai 2 • 21:20 • Storie al bivio di sera. Personalità di spettacolo, politica, musica, sport e giornalismo si aprono con interviste sincere: si ripercorrono legami familiari, successi, errori, delusioni e riscatti, con immagini d’archivio e contributi video. Un talk che mette in equilibrio sfera privata e carriera, tra rivelazioni mai svelate e incontri decisivi.

Rai 3 • 21:15 • Che ci faccio qui. Il viaggio di Domenico Iannacone tra storie di riscatto, ispirazione e resistenza sociale. Nato nel 2019, il programma ha consolidato un linguaggio di racconto civile che attraversa frontiere esistenziali e sociali, con lo sguardo attento del suo autore-conduttore (premiato in carriera con riconoscimenti come il Premio Ilaria Alpi e il Premio Paolo Borsellino) e una forte attenzione ai territori e alle persone.

Berlinguer al contrattacco su Rete 4: varietà d’autore su Canale 5, poi la commedia cult di De Niro su Italia 1

Rete 4 • 21:34 • È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer accende il confronto sull’attualità con faccia a faccia, servizi e dibattiti serrati: protagonisti della politica e della società si misurano su cronaca, scelte e temi che dividono l’opinione pubblica.

Canale 5 • 21:20 • Gigi e Vanessa insieme. Un varietà che celebra l’incontro tra linguaggi e stili grazie alla musica dal vivo e all’intesa tra due artisti uniti da un legame autentico: orchestra in scena, performance, racconti e ospiti per una serata di emozioni e leggerezza.

Italia 1 • 21:29 • Mi presenti i tuoi? (2004, commedia; regia di Jay Roach; 115’). L’incontro tra famiglie si trasforma in un irresistibile "scontro di mondi": cast all star con Barbra Streisand, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Robert De Niro e Teri Polo. Una commedia degli equivoci firmata Jay Roach che gioca sull’imbarazzo e sui tempi comici di due famiglie agli antipodi.

Il caso Epstein scuote La7; Ridley Scott riporta le Crociate sul Nove, mentre Real Time racconta vite al limite della modernità

La7 • 21:15 • Epstein: sopravvissute all’incubo. Documentario che ripercorre vita, affari e vicende oscure dell’imprenditore Jeffrey Epstein: le testimonianze delle giovani donne infilate nella sua rete ricostruiscono un sistema di abusi e potere, tra rivelazioni e domande inevase.

Nove • 21:30 • Le Crociate (2005, drammatico; regia di Ridley Scott; 145’). Dalla Francia alla Terra Santa, il destino di Balian si intreccia con la storia: in scena Orlando Bloom, Liam Neeson, Eva Green, Jeremy Irons, Edward Norton, David Thewlis e Brendan Gleeson. Un kolossal storico che interroga responsabilità, fede e potere.

Real Time • 21:40 • Vita da Amish. Sei persone lasciano la società moderna per unirsi a una comunità Amish: scelte radicali, nuove regole e uno sguardo ravvicinato su riti, lavoro e convivenza in un mondo che rifiuta tecnologia e frenesia contemporanea.

De Luigi e Raffaele guidano la prima serata Sky: matrimoni all’ultimo voto, tentazioni "a caro prezzo" e un salto nel tempo in Scozia

Sky Cinema 1 • 21:15 • Un bel giorno (2026, commedia; 93’; regia di Fabio De Luigi). Tommaso, padre single di quattro figlie, ritrova la scintilla con Lara, ma i segreti familiari complicano tutto. Nel cast Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Quarto film da regista per De Luigi: una "feel good comedy" tra equivoci, ritmo e cuore.

Sky Uno • 21:15 • Quattro matrimoni. Quattro promesse spose si giudicano tra abito, cerimonia e ricevimento per conquistare l’ambito premio finale: accoglienza, storytelling e sorpresa sono le chiavi per il "giorno più bello".

TV8 • 21:40 • Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici concorrenti in un ambiente remoto e ostile devono resistere a richiami continui – anche segreti – che erodono il jackpot comune. Leadership, morale e strategie personali contro obiettivi collettivi: parteciperà alla divisione del montepremi solo chi taglia il traguardo.

Cielo • 21:20 • Outlander (2014, S1 E11; ideazione tv di Ronald D. Moore). Claire Randall, infermiera del 1945, viene catapultata nella Scozia del 1743: tra il clan MacKenzie, l’amore per Jamie Fraser e la minaccia di "Black Jack" Randall, la sua vita resta sospesa tra epoche e identità in conflitto. Con Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies e un ricco cast corale.

Baby‑talenti e motori accendono la sera: Sky Sport tra giovanili SGS e MotoGP

Sky Sport 1 • 20:30 • Calcio, Campionati Nazionali Giovanili SGS. Vetrina per i protagonisti di domani: intensità, tecnica e sogni che prendono forma nelle sfide giovanili più importanti della stagione, con approfondimenti e studio dedicati ai prospetti emergenti.

Sky Sport 1 • 22:30 • Motociclismo, MotoGP. L’appuntamento con gli eventi del motomondiale: analisi, immagini e highlights dalla massima competizione su due ruote.

Sky Sport Max • 20:30 • Calcio, Campionati Nazionali Giovanili SGS. Focus complementare sui tornei Under: finali e semifinali con telecronaca e approfondimenti per scoprire (e valutare) i talenti di domani.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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