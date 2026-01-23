Stasera in tv (23 gennaio), per Samira Lui solo il meglio: la serata speciale
I programmi TV di stasera, venerdì 23 gennaio 2026: La Ruota dei Campioni raduna i concorrenti più forti per la prima serata. Nicola Savino cerca di resistere
Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 23 gennaio 2026: una prima serata ricchissima tra show dal vivo, grandi inchieste, cinema d’autore e sport europeo.
Savino guida il live, Lamborghini corre su Rai 2 e Farwest punta i riflettori
Rai 1 • 21:30 • Tali e Quali. La versione "nip" del celebre show mette in scena trasformazioni e voce dal vivo con concorrenti non professionisti. La giuria è quella collaudata con Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez; la direzione musicale è affidata al maestro Pinuccio Pirazzoli. Nella puntata del 23 gennaio, spazio a dieci nuove imitazioni e a un quarto giudice speciale: Orietta Berti, chiamata a commentare e consigliare i protagonisti della serata in vista della finalissima del 30 gennaio.
Rai 2 • 21:20 • Lamborghini – The man behind the legend (2022, 97’, regia di Bobby Moresco). Biopic che scava nell’uomo dietro il mito, ripercorrendo l’ascesa del fondatore tra le passioni più profonde, la rivalità con Enzo Ferrari e l’Italia in transizione verso la modernità industriale. Nel cast Frank Grillo, Hannah van der Westhuysen e Fortunato Cerlino: un racconto intensamente italiano, tra romanticismo e tragedia.
Rai 3 • 21:25 • Farwest. Un viaggio nelle "terre di confine" d’Italia dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli: inchieste, collegamenti, reportage e testimonianze live in studio si intrecciano per illuminare storture e possibili soluzioni. Un impianto dal taglio civile che alterna storie, dati e confronto con i protagonisti per non lasciare zone d’ombra.
Nuzzi riapre i casi, la Ruota dei campioni torna show-evento e Depp salpa su Italia 1
Rete 4 • 21:33 • Quarto Grado. Il talk investigativo di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero scandaglia la cronaca nera tra servizi, nuove piste e un parterre di esperti (criminologi, psichiatri, polizia scientifica, legali). Nato nel 2010 e divenuto un cult, alterna documenti inediti e ricostruzioni, con attenzione alle iniziative social e ai casi che dividono l’opinione pubblica.
Canale 5 • 20:40 • La ruota dei campioni. Edizione speciale in prima serata del game di Gerry Scotti: a sfidarsi sono i "campioni" più forti della stagione, in un torneo serrato in cinque round e gran finale alla Ruota delle Meraviglie con montepremi fino a 300.000 euro. Un appuntamento-evento che rilancia ritmo e spettacolo rispetto alla versione quotidiana.
Italia 1 • 21:20 • La maledizione della prima Luna (2003, 143’, regia di Gore Verbinski). Il primo capitolo della saga piratesca con l’iconico Capitan Jack Sparrow: nel cast Johnny Depp, Keira Knightley e Orlando Bloom. Avventura, ironia e colpi di scena nel titolo che ha reinventato il mito dei pirati per il grande pubblico.
Zoro racconta il Paese, Crozza colpisce e Fulvio Marino sfida i panettieri
La7 • 21:15 • Propaganda Live. Diego Bianchi "Zoro" porta in studio reportage originali, rassegna social con Makkox, analisi con Marco Damilano, Francesca Schianchi e Paolo Celata, oltre alla band live. Una diretta lunga e coinvolgente per leggere l’attualità con sguardo narrativo e ironia tagliente.
Nove • 21:30 • I migliori Fratelli di Crozza. Il best of dello one‑man show di Maurizio Crozza: personaggi, monologhi e parodie che hanno segnato le ultime stagioni in un montaggio serrato di satira, costume e politica.
Real Time • 21:30 • Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara. Fulvio Marino guida la sfida tra tre forni su quattro categorie: salato, dolce, "la meraviglia" (specialità della casa) ed esperienza complessiva. Materie prime di qualità, lieviti, grani e creatività per esaltare tecnica e tradizione con giudizi puntuali.
Pitt e Cotillard tra spie, Borghese ribalta i voti, Cannavacciuolo riapre cucine e Reeves emoziona su Cielo
Sky Cinema 1 • 21:15 • Allied: Un’ombra nascosta (2016, 121’, regia di Robert Zemeckis). Durante la Seconda guerra mondiale, un ufficiale dei servizi segreti e una combattente della Resistenza si innamorano sotto copertura a Casablanca: tra sospetti e prove di lealtà, il loro legame è messo alla prova. Con Brad Pitt e Marion Cotillard.
Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". I voti di Borghese – svelati solo alla fine – possono ribaltare la classifica; in palio 5.000 euro da reinvestire nell’attività. Un cult che racconta territorio, impresa e identità gastronomiche.
TV8 • 21:30 • Cucine da incubo. La versione italiana del format di Gordon Ramsay con Antonino Cannavacciuolo: ispezione del locale (igiene, cucina e sala), assaggi, osservazione del servizio, confronto col team, restyling e nuovo menù, quindi la prova del "primo servizio" per rimettere in carreggiata l’attività.
Cielo • 21:20 • Il profumo del mosto selvatico (1995, 102’, regia di Alfonso Arau). Una giovane figlia di immigrati ispanici teme di confessare al padre di essere incinta: un venditore di cioccolatini deluso dalla vita decide di aiutarla fingendosi il marito. Con Keanu Reeves, Aitana Sanchez Gijon, Anthony Quinn e Giancarlo Giannini: romanticismo e seconde possibilità tra vigne e famiglia.
Eurolega in vetrina e serata di Bundesliga: la notte sportiva su Sky
Sky Sport 1 • 20:30 • Basket, Eurolega. Diretta dedicata alla massima competizione europea per club di pallacanestro maschili: studio, cronache e analisi per vivere in tempo reale la grande notte continentale.
Sky Sport Max • 20:30 • Calcio, Bundesliga. Appuntamento con la massima serie tedesca: ritmo, tattica e stadi caldissimi per una serata dal respiro europeo raccontata con taglio internazionale.
