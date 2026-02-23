Vanessa dà il meglio per riscattarsi: cos'ha in programma La Incontrada propone il best of di Zelig in una serata piena di film (ma anche aperta da De Martino). Cosa va in onda oggi, lunedì 23 febbraio 2026

Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 23 febbraio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

De Martino tiene banco, Monti vola e Giletti riaccende il caso Garlasco: la notte Rai

Affari Tuoi su Rai 1 alle 20:50. Il game dei "pacchi" con 20 concorrenti-regione torna a scandire l’access prime time con la conduzione di Stefano De Martino: trattative serrate con il Dottore, cambi pacco e l’immancabile Regione Fortunata per un format che, tra colpi di scena e momenti di spettacolo, continua a catalizzare il pubblico. La sinossi ricorda l’impianto classico della sfida, mentre le ultime puntate hanno mostrato partite lampo, telefonate rivelatrici e finali decisi all’ultimo euro.

Rosso volante su Rai 1 alle 21:50. Biopic su Eugenio Monti: è il 1964, il campione del bob firma un gesto di lealtà sportiva cedendo il suo bullone ai rivali Nash-Taylor, favorendone l’oro di Innsbruck e guadagnandosi il Trofeo Pierre de Coubertin; quattro anni dopo, l’oro di Grenoble chiuderà un cerchio epico. Nel cast Giorgio Pasotti e Andrea Pennacchi, con Denise Tantucci, Stefano Scandaletti e Maurizio Donadoni, per un racconto di sacrificio, rivincite e fair play.

Dirty dancing – Balli proibiti su Rai 2 alle 21:20. Il cult sentimentale (1987) di Emile Ardolino: Baby (Jennifer Grey) scopre l’amore e se stessa tra i balli proibiti con Johnny, l’insegnante dal cuore ribelle interpretato da Patrick Swayze. In colonna sonora e in pista, una favola di formazione che non smette di far sognare, con Jerry Orbach e Cynthia Rhodes a completare il cast iconico.

Lo stato delle cose su Rai 3 alle 21:20. Massimo Giletti torna a scavare nell’attualità con uno sguardo da vicino: al centro, il delitto di Garlasco, tra nuove perizie, la controversa "porta a soffietto" e le piste riaperte. In studio analisi e contraddittorio con figure come Luciano Garofano, Antonio De Rensis, Umberto Brindani e tecnici di scena del crimine, per un talk che alterna documenti, esperti e testimonianze in un racconto di cronaca che fa discutere.

Porro all’attacco, festa Zelig e la fuga di Neeson: la sfida Mediaset

Quarta Repubblica su Rete 4 alle 21:33. Nicola Porro apre la settimana con il suo rotocalco politico targato Videonews: servizio d’apertura, dibattiti serrati, reportage e lo spazio satirico di Gene Gnocchi. La struttura prevede anche "Il processo di Quarta Repubblica" nel blocco finale, con ospiti fissi e voci contrapposte per un’arena che non risparmia colpi di scena.

Zelig 30 – Svisti e mai visti su Canale 5 alle 21:20. Il meglio dello show comico con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: clip "mai viste", cult e sorprese per celebrare 30 anni di risate. Un’antologia che fa da ponte tra generazioni di cabarettisti e pubblico, con ritmo televisivo e memoria da palcoscenico.

Run All Night – Una notte per sopravvivere su Italia 1 alle 21:25. Action di Jaume Collet-Serra: un ex killer (Liam Neeson) è costretto a proteggere il figlio in una corsa notturna tra mafia e polizia. Con Genesis Rodriguez, Joel Kinnaman e Boyd Holbrook, la caccia si trasforma in espiazione e resa dei conti. Il protagonista Liam Neeson guida un cast ad alta tensione fino all’ultimo colpo.

Augias spiega il "perché", Conticini caccia i tesori e su Real Time si gioca tra case e galateo

La torre di Babele su La7 alle 21:15. Corrado Augias, passato al settimo canale nel 2023, intreccia storia, politica, economia e cultura per "conoscere il perché delle cose" (Virgilio): libri, servizi, ospiti e un personaggio a sorpresa nel finale, con l’ambizione di legare analisi e attualità in un’unica trama divulgativa.

Cash or Trash – La notte dei tesori su Nove alle 21:30. Paolo Conticini guida proprietari ed eredità di soffitta davanti a cinque mercanti: valutazioni, rilanci e colpi di scena per aggiudicarsi l’oggetto "giusto". Chi farà l’affare migliore? Un format che mette insieme fiuto, storytelling e competenza.

Casa a prima vista su Real Time alle 20:45. Docu-reality (dal 2023) ispirato a "Chasseur d’Appart": tre agenti (tra Roma e Milano) sfidano budget e desideri del cliente, con la voce narrante di Andrea Pellizzari e un premio in palio per chi azzecca la casa dei sogni. Nelle stagioni finora andate in onda, volti come Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu, Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre hanno raccontato città e mercato immobiliare dall’interno.

Cortesie per gli ospiti su Real Time alle 21:50. Il game dell’ospitalità domestica (in onda dal 2005) mette a confronto due coppie su menù, mise en place, arredo e convivialità, con giudizi finali su tavola, accoglienza e cucina. Nel tempo si sono alternati giudici e spin-off (B&B, In famiglia, Ristorante), consolidando un "galateo da salotto" che continua a conquistare pubblico e social.

Hiddleston emoziona, Ramsay ribolle e Barbieri ispeziona i letti: la notte Sky Entertainment

The Life of Chuck su Sky Cinema 1 alle 21:15. Mike Flanagan porta sullo schermo il racconto di Stephen King in tre capitoli a ritroso: l’eccezionale normalità di Charles "Chuck" Krantz, tra infanzia, età matura e l’ombra di un tumore. Cast d’autore con Tom Hiddleston, Mark Hamill, Karen Gillan, Samantha Sloyan e David Dastmalchian per un dramma che parla di destino, memoria e seconde possibilità.

Hell’s Kitchen USA su Sky Uno alle 21:15. Aspiranti chef divisi in brigate si misurano tra prove fulminee e servizi al limite, tra urla al pass, recuperi impossibili e qualche crollo nervoso. Il talent-cooking più "caldo" della TV rimette alla prova carattere, organizzazione e palato in una cucina che è anche ring.

Bruno Barbieri – 4 Hotel su TV8 alle 21:30. Lo spin-off alberghiero di "4 Ristoranti": quattro hotel della stessa area in gara su location, servizi, camere, prezzi (e, dalle ultime edizioni, colazione). Ispezioni rituali di Bruno Barbieri (materasso, topper, cuscini, bagno, minibar), voti in busta e ribaltone finale con il giudizio del "capitano". In palio 5.000 euro da reinvestire nella propria struttura.

I tre moschettieri – Milady su Cielo alle 21:20. Secondo capitolo firmato Martin Bourboulon (2023, 114’): Constance viene rapita sotto gli occhi di D’Artagnan, costretto a una tormentata alleanza con l’enigmatica Milady de Winter. In campo Eva Green, Vincent Cassel, Lyna Khoudri, Vicky Krieps e Louis Garrel per un’avventura di cappa e spada che mescola modernità visiva e classico intrigo di corte.

Premier in primo piano, Serie C in vetrina e doppio Sei Nazioni: la maratona Sky Sport

Calcio, Premier League su Sky Sport 1 alle 21:00. La notte inglese in diretta con telecronache, bordocampo e collegamenti: big-match, giocate decisive e atmosfera da "cathedral of football" per gli appassionati del campionato più seguito al mondo.

Calcio, Serie C su Sky Sport Max alle 20:30. La terza serie italiana accende il prime time: finestre live dallo studio, giovani in rampa e duelli promozione/salvezza in un campionato sempre più competitivo.

Rugby, Highlights Sei Nazioni su Sky Sport Max alle 22:30. Mete, placcaggi e momenti chiave del Torneo più antico d’Europa in una sintesi ad alto ritmo che misura lo stato di forma delle contendenti.

Rugby, Highlights Sei Nazioni U20 su Sky Sport Max alle 22:45. Le promesse della palla ovale in versione "best of": impatto fisico, tecnica e tanto futuro nei fotogrammi più caldi del torneo giovanile.

