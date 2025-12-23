Stasera in tv (23 dicembre), Antonella Clerici apre le feste su Rai 1: trasloca la sfida contro Io sono Farah Il meglio della prima serata di martedì 23 dicembre: Checco Zalone in Sole a catinelle su Sky Cinema 1 sfida il talk È sempre CartaBianca e lo speciale d’attualità Tutto Trump su La7.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 23 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Clerici apre la festa Rai: "Cena di Natale"

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Cena di Natale (Show, 2024): una serata speciale condotta da Antonella Clerici che celebra la tradizione natalizia con ospiti e ricette simbolo della cucina italiana, nel segno della candidatura della cucina tricolore a patrimonio UNESCO. Un appuntamento pensato per aprire le feste con eleganza e calore.

Su Rai 2 alle 21:30 c’è Uno Rosso (Film, 2024, regia di Jake Kasdan, 123’). Quando Babbo Natale – nome in codice: Uno Rosso – viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord si allea con il cacciatore di taglie più temuto al mondo per una missione ad alto tasso d’azione. Nel cast spiccano Dwayne Johnson, Chris Evans e Lucy Liu: un Christmas‑movie muscolare che spinge sull’avventura.

Su Rai 3 alle 21:20 è la volta di Gloria! (Film, 2024, 100’, regia di Margherita Vicario), con Galatéa Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Elio e Vincenzo Crea. Fine ’700, Venezia: Teresa, domestica in un istituto musicale per educande, scopre un nuovo strumento – il pianoforte – mentre l’imminente visita di Papa Pio VII agita le stanze del coro. Un racconto di scoperta, audacia e musica.

Berlinguer al timone, Farah tra scelte impossibili e il Natale cult su Italia 1

Su Rete 4 alle 21:30 torna È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer guida il talk d’approfondimento che scandaglia cronaca e attualità con faccia a faccia, inchieste e dibattiti serrati, mettendo a confronto numeri, testimonianze e punti di vista.

Su Canale 5 alle 21:20 appuntamento con Io sono Farah (Serie TV, 2023). Laureata in Medicina e madre del piccolo Kerim – affetto da una rara malattia – Farah è approdata clandestinamente a Istanbul. Per pagare le cure accetta di lavorare come domestica per Tahir, piccolo criminale: tra omicidi, minacce e segreti, la donna scivola in un mondo instabile dove ogni scelta pesa. Nel cast Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar.

Su Italia 1 alle 21:31 il classico Miracolo nella 34a strada (1994, 114’, regia di Les Mayfield), con Dylan McDermott, Elizabeth Perkins, Mara Wilson e Richard Attenborough. Una favola moderna sul "credere" che scalda la prima serata della vigilia di vigilia.

La7 mette sotto esame la Casa Bianca, affari di Natale sul Nove e case "invasate" su Real Time

Su La7 alle 21:15 va in onda Tutto Trump – Un anno da Presidente (Attualità, 2025): uno speciale in prima serata che mette al centro l’ultimo anno di presidenza tra dossier e agenda politica, per leggere un periodo chiave della scena internazionale.

Su Nove alle 21:30 spazio a Cash or trash – Il Natale dei tesori: Paolo Conticini guida la versione festiva del programma con i cinque mercanti pronti a scovare pezzi straordinari. Tra ospiti e sorprese, chi porterà a casa l’affare migliore?

Su Real Time alle 21:35 ecco Hoarding for the Holidays (Docureality). Dentro le case di accumulatori seriali che hanno trasformato ogni stanza in un labirinto di decorazioni natalizie: tra alberi ovunque, luci, villaggi in miniatura e centinaia di Babbi Natale, una squadra di esperti prova a restituire funzionalità e serenità agli ambienti.

Zalone fa centro, Borghese a tavola e un matrimonio reale su Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 risate assicurate con Sole a catinelle (2013, 83’, regia di Gennaro Nunziante), con Checco Zalone, Miriam Dalmazio e Aurore Erguy: la comicità "all’insegna del paradosso" del mattatore pugliese per una serata leggera e popolarissima.

Su Sky Uno alle 21:15 torna Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù, prezzo (e categoria "special"). I voti di Borghese arrivano solo alla fine e possono ribaltare la classifica; in palio 5.000 euro da investire nel locale. Un cult del food‑entertainment con regole e colpi di scena diventati iconici.

Su TV8 alle 21:30 c’è Un matrimonio regale (2024, 88’, regia di Tim Clague e Danny Stack), con Kathryn Davis, Riley Neldam e Marley Quinlan‑Gardner: una celebre organizzatrice viene chiamata all’ultimo per allestire un matrimonio reale proprio il giorno di Natale. Tra etichetta, imprevisti e sentimenti.

Su Cielo alle 21:20 tocca a Venom: La furia di Carnage (2021, 90’, regia di Andy Serkis), con Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham e Woody Harrelson: fantascienza ad alto voltaggio nel sequel dedicato all’anti‑eroe Marvel.

Su Cielo alle 23:20 chiude la fascia Sky Sport 24 Night (Sportivo): aggiornamenti, sintesi e collegamenti in seconda serata per ripercorrere i fatti principali della giornata sportiva.

Eurolega in primo piano, poi Basket Room e motonautica: la maratona Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:45 palla a due con Basket, Eurolega: la massima competizione europea per club mette in vetrina roster d’élite, fisicità e tattica, con cronaca live e atmosfere da palazzetto.

Su Sky Sport Max alle 19:45 appuntamento con Basket, Eurolega in finestra dedicata: intensità, gestione dei possessi e letture tecniche per vivere il grande basket in diretta.

Su Sky Sport Max alle 21:45 spazio a Basket Room: il talk sulla "palla a spicchi" che analizza temi, protagonisti e numeri tra studio e contributi sul campo.

Su Sky Sport Max alle 22:30 infine Motonautica On Board: magazine dedicato al mondo della motonautica, tra prove in mare, tecnologia, saloni, grandi regate e storie dei piloti.

