Veronica Gentili si deve arrendere: questa non è la sua serata. Perché Stasera, giovedì 23 aprile 2026, Le Iene devono affrontare la concorrenza del commissario Claudio Bisio, di Ore 14 su Garlasco e di Pechino Express. La programmazione

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di 23 aprile 2026: una guida rapida e aggiornata per scegliere cosa vedere stasera in TV.

Bisio "sbirro", Geppi tra libri e costume, Infante porta la cronaca in prime time

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Uno sbirro in Appennino. Dopo un caso risolto con metodi non convenzionali, il commissario Vasco Benassi torna nel borgo d’origine sull’Appennino bolognese: un rientro che diventa resa dei conti con il passato, tra ferite da rimarginare e legami da ricostruire. Nel cast spiccano Claudio Bisio, Chiara Celotto e Valentina Lodovini, diretti da Renato De Maria in una serie 2026 che mescola indagine e umanità.

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Su Rai 2 alle 21:20 c’è Ore 14, l’approdo in prima serata del talk d’attualità e cronaca guidato da Milo Infante. Nato nel 2020, il format innesta reportage sul campo, collegamenti live e dibattito con esperti (criminologi, avvocati, magistrati), eredita lo spirito "rigoroso ma accessibile" e la versione speciale serale che ha messo al centro grandi casi come Garlasco.

Su Rai 3 alle 21:20 torna Splendida Cornice, il varietà culturale di Geppi Cucciari. Tra libri, cinema, arte e tv, lo show – firmato con Luca Bottura e prodotto da Rai Cultura con Itv Movie – valorizza il pubblico in studio (120 persone) e i contributi fissi di divulgatori e insegnanti per un racconto brillante dell’attualità culturale.

Del Debbio all’attacco, la dizi turca su Canale 5, Le Iene tra inchieste e scherzi

Su Rete 4 alle 21:33 Paolo Del Debbio guida Dritto e rovescio, talk politico di Videonews nato nel 2019 che riporta al centro politica, società ed economia con interviste, reportage e platea popolare. Nel tempo ha ospitato firme e volti ricorrenti, ricalibrando toni e confronto in studio nella tradizione del prime time di approfondimento Mediaset.

Su Canale 5 alle 21:21 la prima serata parla turco con Forbidden fruit (2018), soap che intreccia ambizione e alta società a Istanbul. Yıldız e Zeynep sono sorelle diversissime: Ender vuole un divorzio "perfetto" dal facoltoso Halit e arruola Yıldız in un piano d’infedeltà costruito a tavolino, mentre Zeynep entra nello studio di un socio di Halit e in un vortice che le cambierà la vita. Nel cast Sevval Sam, Eda Ece, Baris Aytac, Talat Bulut e altri volti della dizi.

Su Italia 1 alle 21:15 spazio a Le Iene, storico show d’infotainment nato nel 1997 dalla costola del format argentino "Caiga quien caiga". Stile graffiante, servizi d’inchiesta e satira, scherzi e interviste ai big: in conduzione la stagione recente ha visto Veronica Gentili (con la spalla di Max Giusti), mentre gli inviati "in nero" continuano a firmare scoop e puntate monografiche diventate cult.

Formigli fa piazza, Chernobyl riapre i dossier sul Nove, farine e sfide con Fulvio Marino

Su La7 alle 21:15 Corrado Formigli guida PiazzaPulita, talk d’approfondimento in onda dal 2011: interviste one-to-one, reportage originali e confronto serrato con giornalisti, politici, esperti e testimoni. Nel tempo, speciali e rubriche hanno scavato dentro i temi caldi dell’attualità italiana e internazionale.

Su Nove alle 21:30 il documentario Chernobyl – Nuove verità riaccende i riflettori sul disastro nucleare del 26 aprile 1986: testimonianze inedite dei sopravvissuti, materiali d’archivio mai visti e le reazioni – documentate – di CIA e autorità sovietiche per ricostruire errori tecnici, segreti di Stato e responsabilità politiche.

Su Real Time alle 21:40 lievita Il forno delle meraviglie: Fulvio Marino percorre l’Italia dei panifici tra farine d’eccellenza, storie di bottega e prove tecniche per decretare il "forno delle meraviglie". Ogni puntata è un viaggio tra ricette, sacrifici e passione artigiana, con ospiti legati ai territori scelti.

Ravel e il suo Boléro, Costantino on the road, Cruise vs Stallone-Schwarzenegger

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Bolero (2024) di Anne Fontaine: Ida Rubinstein commissiona a Maurice Ravel il brano per un balletto che segnerà la stagione teatrale. Tra blocchi creativi e "il suono delle origini", il compositore dà vita al celebre Boléro, sostenuto da tre figure-chiave femminili (Misia Sert, Marguerite Long e la stessa Rubinstein). Nel cast Raphaël Personnaz, Doria Tillier, Jeanne Balibar, Emmanuelle Devos.

Su Sky Uno alle 21:15 torna Pechino Express, la gara a coppie con zaino leggero e budget ridotto lungo rotte esotiche: missioni, ospitalità dei locali e strategia di tappa ridisegnano la classifica episodio dopo episodio tra scoperte culturali e colpi di scena.

Su TV8 alle 21:40 azione e romanticismo con Innocenti bugie (2010) di James Mangold: una ragazza del Midwest finisce in un complotto globale al fianco di una superspia tra inseguimenti e identità segrete. Protagonisti Tom Cruise e Cameron Diaz, con Peter Sarsgaard e Paul Dano.

Su Cielo alle 21:20 adrenalina con Escape Plan – Fuga dall’inferno (2013) di Mikael Håfström: il massimo esperto di sistemi di sicurezza viene incarcerato nella prigione che lui stesso ha progettato e deve evadere alleandosi con un detenuto carismatico. Super-duo d’azione con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger; nel cast Jim Caviezel, Sam Neill, Vincent D’Onofrio e 50 Cent.

Sky Sport, la notte corre: Coppa di Germania, MLB e il mare raccontato da The Boat Show

Su Sky Sport 1 alle 20:45 appuntamento con Calcio, Coppa di Germania: il canale racconta le sfide della coppa nazionale tedesca con telecronache e analisi dedicate, tra tradizione di coppa e colpi di scena tipici delle gare a eliminazione diretta.

Su Sky Sport Max alle 19:00 va in scena Baseball, MLB, la grande lega nordamericana: bullpen, fuoricampo e tattica dal diamante con il commento di esperti e finestre sui ballpark iconici della stagione.

Su Sky Sport Max alle 22:30 chiude la serata The Boat Show: prove in mare, focus su motoscafi e vela, attenzione a regate ed eventi, con storie e personaggi che raccontano la nautica tra innovazione e cultura marinaresca.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

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