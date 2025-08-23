Stasera in tv (23 agosto): Gianni Morandi contro Paolo Bonolis, continua il confronto I programmi da vedere oggi, sabato 23 agosto: dal programma che celebra i 70 anni di TV con Morandi, a Ciao Darwin su Canale 5 e Leonardo Pieraccioni su Rete 4.

La stagione va avanti e i palinsesti tv continuano a sorprendere. Stasera in tv, 23 agosto 2025, La sfida è segnata da tanti appuntamenti importanti. Ecco la selezione dei migliori appuntamenti televisivi della serata, dagli show di punta, ai film da non perdere questa sera.

Stasera in tv (23 agosto), cosa vedere: Evviva! su Rai 1 e Ciao Darwin su Canale 5

Sabato 23 agosto 2025 sarà una serata televisiva piena di alternative, con Rai e Mediaset che propongono due prime serate molto diverse ma ugualmente capaci di attirare il pubblico. Su Rai 1 va in onda Evviva!, lo show con Gianni Morandi che celebra i 70 anni della Rai. Un viaggio tra musica, ricordi e aneddoti che attraversano la storia della televisione italiana, con ospiti e momenti speciali riportando sul palco canzoni e storie che hanno segnato intere generazioni. Canale 5, nello stesso orario, risponde con Ciao Darwin, lo storico varietà condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti nella gestione di competizioni ironiche e prove al limite del surreale, che mettono in scena l’eterna sfida tra opposti, trasformando lo studio in un’arena frenetica in corsa all’ultimo punto.

Il resto dei canali propone alternative altrettanto interessanti. Rai 2 trasmette il dramma Vendicherò mia madre, mentre Rai 3 offre un appuntamento musicale di grande risonanza come La Notte della Taranta, il concertone di Melpignano, ormai diventato un simbolo dell’estate italiana. Su Italia 1 spazio all’avventura con Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo, quarto capitolo della saga firmata da Steven Spielberg con Harrison Ford nei panni dell’avventuriero. Rete 4 invece punta sulla commedia italiana con Se son rose, film di e con Leonardo Pieraccioni.

Infine, per chi preferisce restare sulla selezione di film. Iris propone La legge della notte, ambientato nell’America del Proibizionismo e diretto da Ben Affleck, mentre su 20 arriva l’action orientale Rise of the Legend – La nascita della leggenda, dedicato alle origini di un maestro di kung-fu. Su La 5 va in onda La casa tra le montagne – L’ape regina, parte della saga televisiva tedesca ambientata sulle alpi. Insomma, la prima serata del 23 agosto mette in campo un’offerta ampia e diversificata, resta solo da scegliere cosa vedere.

