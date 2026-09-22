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Stasera in tv (22 settembre), tra film e inchieste spunta Elettra Lamborghini 'Boss in incognito'

Cosa vedere stasera in tv? Tra il ritorno di Boss in incognito (Rai 2), le audizioni di X Factor Italia (TV8) e l’azione di Jack Reacher – Punto di non ritorno (Sky Cinema 1), la serata promette ritmo e sorprese.

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Redazione

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Elettra Lamborghini è protagonista di 'Boss in incognito'
ANSA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 22 settembre 2026: una prima serata ricchissima tra cinema d’autore, talk roventi e talent show che vi terranno incollati allo schermo.

Cortellesi emoziona e Lamborghini cala il travestimento: la Rai tra cinema, docureality e attualità

Rai 121:30C’è ancora domani. Il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi porta in scena la storia di Delia, moglie e madre nell’Italia degli anni ’40 che, scossa da una lettera misteriosa, trova il coraggio di immaginare un destino diverso per sé e per i suoi figli. Accanto alla regista-attrice, Valerio Mastandrea ed Emanuela Fanelli in un racconto di emancipazione che ha conquistato pubblico e critica. Genere: Drammatico.

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Rai 221:20Boss in incognito. Il docureality torna con una stagione "super", parola di Elettra Lamborghini, che annuncia via social puntate scoppiettanti. Nel format italiano di Undercover Boss, la conduttrice si traveste e si "mimetizza" tra stagisti e neoassunti per lavorare fianco a fianco ai dipendenti, ascoltare senza filtri storie e difficoltà e arrivare alla rivelazione finale con premi e riconoscimenti: un doppio sguardo, umano e aziendale, che rende ogni episodio coinvolgente. Le puntate vanno in onda a cadenza settimanale e sono disponibili anche su RaiPlay. Genere: Docureality.

Rai 321:15Filorosso. L’approfondimento di prima serata che apre una finestra fissa su ciò che accade in Italia e nel mondo, con interviste, reportage dall’estero e inchieste per leggere l’attualità con sguardi molteplici. Genere: Attualità.

Infante riapre i dossier, Hunziker canta la piazza e l’azione esplode su Italia 1: la notte Mediaset non fa sconti

Rete 421:33Verità nascoste. Milo Infante guida il racconto dei grandi casi di cronaca e dei delitti ancora senza risposta, tra dossier, testimonianze e analisi in studio: un’indagine televisiva serrata che intreccia piste, ricostruzioni e nuovi interrogativi. Genere: Inchieste.

Canale 521:20Superkaraoke. Piazza Trento e Trieste a Ferrara diventa un’arena musicale: la gente comune torna protagonista, accompagnata da un parterre di Big pronti a duettare e fare da "coach" dal vivo. Sul palco con Michelle Hunziker, Al Bano, Noemi, Raf, Ivana Spagna, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Genere: Musicale.

Italia 121:29The bricklayer. Thriller firmato Renny Harlin (2023): un’organizzazione criminale rapisce e uccide giornalisti stranieri scaricando la colpa sulla CIA. Per ristabilire la verità, l’Agenzia richiama l’ex agente ribelle e brillante Steve Vail (Aaron Eckhart). Tra riscatti milionari, opinione pubblica in rivolta e i fantasmi del passato, Vail corre contro il tempo per smascherare i responsabili e ridare credibilità ai servizi. Con Nina Dobrev e Clifton Collins Jr. Genere: Thriller.

Floris al contrattacco, Fukushima sotto la lente e cuori al buio: La7 e Discovery accendono la serata

La721:15Dimartedì. Il talk di Giovanni Floris torna a leggere l’agenda politica ed economica della settimana con interviste, ospiti, sondaggi e un finale che dà voce ai più piccoli: un laboratorio di attualità agile e incalzante. Genere: Attualità.

Nove21:30Geopop racconta: Fukushima. Andrea Moccia, divulgatore e fondatore di Geopop, ricostruisce con rigore scientifico uno dei più grandi disastri della storia recente: cosa accadde a Fukushima, errori, conseguenze e lezioni da non dimenticare. Genere: Rubrica.

Real Time21:40Primo appuntamento. Il dating show tratto dal format First Dates rimette a tavola due sconosciuti per una cena a lume di candela: tra confessionali singoli e "di coppia", arriva il verdetto finale, rivedersi o dirsi addio. Dalla terza stagione il "re di cuori" Flavio Montrucchio guida il racconto, nell’iconico Ristorante Geco all’EUR. Spin-off: Primo Appuntamento Crociera. Genere: Reality.

Colpo d’azione a Sky Cinema, ispezioni di Barbieri e audizioni che infiammano: l’Intrattenimento Sky va a tutto gas

Sky Cinema 121:15Jack Reacher – Punto di non ritorno. L’ex investigatore militare Jack Reacher (Tom Cruise) difende un maggiore dell’esercito accusato ingiustamente di spionaggio e scopre una cospirazione che lo costringe a spingersi oltre il limite. Azione firmata Edward Zwick con Cobie Smulders. Genere: Azione.

Sky Uno21:15Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin-off del cult "4 ristoranti" mette in gara quattro albergatori su location, servizi, camere, prezzi (e colazione). Le ispezioni di Bruno Barbieri setacciano topper, cuscini, bagni e minibar; voti segreti e verdetto finale con 5.000 € da reinvestire nella struttura vincente. Genere: Reality/Viaggi.

TV821:40X Factor Italia (St. 20, Ep. 2). Secondo appuntamento di stagione: audizioni serrate, personalità in ascesa e la caccia a timbri originali per costruire la squadra dei Live. Genere: Talent show.

Cielo21:20Lawless. Proibizionismo, 1929: i fratelli Bondurant sfidano legge e violenza per il controllo del contrabbando in Virginia. Forrest guida con ferocia, Howard combatte i demoni della guerra e Jack cerca l’indipendenza, mentre l’agente speciale Rakes alza la posta. Con Tom Hardy, Gary Oldman e Jessica Chastain. Genere: Drammatico.

Tra futsal, giovani talenti azzurri e MLB: Sky Sport è una maratona

Sky Sport 120:30Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal. Tecnica in spazi ridotti, scambi fulminei e schemi spettacolari: la massima serie del futsal italiano accende il prime time con ritmo e gol. Genere: Calcio.

Sky Sport 123:00La giovane Italia. Focus sul serbatoio azzurro: prospetti, storie, campionati e obiettivi dei talenti nostrani in rampa di lancio. Genere: Calcio.

Sky Sport Max19:00Baseball, MLB. Dalla regular season alla volata playoff: i match della Major League Baseball con sfide ad alto coefficiente di spettacolo, tra fuoricampo e giocate difensive da highlights. Genere: Baseball.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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