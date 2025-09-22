Stasera in TV (22 settembre), Elettra Lamborghini contro Filippo Bisciglia e il ritorno di Giletti in sfida con Nicola Porro Cosa vedere stasera? La programmazione di lunedì 22 settembre 2025: Boss in incognito affronta Temptation Island, Quarta Repubblica alla prova dello Stato delle cose e molto altro

Scoprite il meglio disponibile nella sera del 22 settembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Michele Di Mauro commuove su Rai1, Elettra Lamborghini scuote Rai2, Giletti riaccende Lo stato delle cose

Rai 1 alle 21:30: Purchè finisca bene – Tutto a posto. A Reggio Calabria il professore non vedente Francesco (Michele Di Mauro), lasciato dalla moglie e con la figlia Maria in partenza per Londra, incrocia il destino di Sasà, un ragazzo di strada che gli entra in casa e, ascoltando la portiera Angela leggere romanzi, finisce per legarsi al burbero docente. Tra terrazzi da rifiorire, una nuova fiamma (Anna, floral designer) e la preparazione del compleanno con il ritorno di Maria, la verità irrompe a stravolgere l’equilibrio. Regia di Giorgio Romano; nel cast anche Michele Eburnea, Giulia Fazzini, Susy Del Giudice e Antonio Gerardi.

Rai 2 alle 21:20: Boss in incognito. Il docureality della "doppia vita" torna con una novità di conduzione: Elettra Lamborghini guida capi d’azienda pronti a travestirsi per lavorare fianco a fianco ai dipendenti e scoprire criticità e virtù nascoste. Le telecamere (giustificate come un documentario) seguono l’esperienza fino alla rivelazione finale con le reazioni del personale e le decisioni del boss. Nella nuova stagione, tra le storie attese, anche quella di una realtà del Cilento: caseificio, agricoltura e ristorazione svelati "da dentro", con l’energia della nuova padrona di casa.

Rai 3 alle 21:20: Lo stato delle cose. Massimo Giletti torna con un programma che mette a fuoco "spazio e tempo" dell’attualità, offrendo strumenti per leggere la realtà da un’angolazione diversa. Un percorso tra politica, economia, cronaca e costume, con testimonianze e inchieste per capire davvero lo stato delle cose più che la loro apparenza.

Porro rilancia il caso Garlasco, Bisciglia svela i retroscena di Temptation, De Niro e Statham infiammano Italia 1

Rete 4 alle 21:30: Quarta Repubblica. Il talk di Nicola Porro (VideoNews) torna tra interviste, servizi, il "Processo" in studio e gli inserti satirici di Gene Gnocchi. Nato nel 2018 e in onda dal Centro Safa Palatino, il programma attraversa dossier caldi di politica, economia e società con un parterre di ospiti ricorrenti. Nelle ultime puntate ha riaperto spigoli e piste del delitto di Garlasco, con approfondimenti e documenti inediti.

Canale 5 alle 21:20: Temptation Island e poi..e poi... Filippo Bisciglia guida lo speciale che riporta in studio le coppie dell’ultima stagione per raccontare cosa è davvero successo "dopo i falò": riconciliazioni, rotture, nuove storie e un mare di retroscena. Attesi colpi di scena, tra proposte, ritorni di fiamma mancati e decisioni definitive; puntata visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Italia 1 alle 21:26: Killer Elite. Action del 2012 diretto da Gary McKendry con Jason Statham, Clive Owen e Robert De Niro. Una task force di fuoriclasse, tra cecchini e contractor, entra in un gioco di vendette e dossier internazionali: ritmo serrato, scontri corpo a corpo e missioni al limite.

Augias alza la Torre, Panella caccia l’Italianità nel mondo, su Real Time è tempesta di cuori

La 7 alle 21:15: La torre di Babele. Corrado Augias, dopo il passaggio da Rai a La7, orchestra un viaggio tra storia e presente: ospiti "maestri" per un pensiero critico che unisce grandi temi (dalla politica alla tecnologia) a libri e servizi esterni. Dalla prima del 2023, un successo di pubblico e web con dialoghi "lenti e profondi" diventati cifra del format.

Nove alle 21:30: Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella vola nelle città con grandi comunità italiane e mette alla prova tre locali per scovare il più autentico: menu, ospitalità e "italianità" sotto esame, tra sfide e assaggi senza sconti.

Real Time alle 21:35: Hercai – Amore e vendetta (S3, ep. 21). A Midyat, Reyyan vive sotto l’ombra del patriarca Nasuh, che la disprezza perché non sua nipote biologica. L’incontro con Miran Aslanbey, erede in cerca di vendetta per l’omicidio dei genitori, apre una saga di segreti, passioni e rancori familiari destinata a travolgere tutti.

Guerra e rinascita su Sky: Civil War, Forrest Gump e la sfida di MasterChef USA

Sky Cinema 1 alle 21:15: Civil War. Alex Garland dirige un viaggio ad alta tensione in un’America lacerata dalla guerra civile: una troupe di reporter attraversa il Paese per raccontare la verità, tra checkpoint, fronti mobili e scelte impossibili. Con Wagner Moura, Kirsten Dunst e Cailee Spaeny.

Sky Cinema 2 alle 21:15: Forrest Gump. Il capolavoro di Robert Zemeckis con Tom Hanks, Robin Wright e Gary Sinise: un uomo "semplice" attraversa la storia americana con gentilezza e ostinazione, incontrando personaggi iconici e cambiando la vita degli altri con la sua.

Sky Uno alle 21:15: MasterChef Usa. L’edizione a stelle e strisce del talent culinario più famoso: aspiranti chef non professionisti si sottopongono a prove tecniche e creative, sotto lo sguardo inflessibile dei giudici, per conquistare il titolo e cambiare vita.

TV8 alle 21:30: Il giustiziere della notte. Eli Roth reinterpreta il vigilante movie: dopo l’irruzione in casa e la morte della moglie, un chirurgo di Chicago (Bruce Willis) sceglie la via della giustizia privata. Nel cast anche Elisabeth Shue e Vincent D’Onofrio.

Cielo alle 21:20: Criminal. Thriller ad alta adrenalina: i ricordi di un agente CIA ucciso vengono impiantati nella mente di un pericoloso criminale per sventare un attentato imminente. Con Kevin Costner, Ryan Reynolds, Gary Oldman, Tommy Lee Jones e Gal Gadot.

Notte multisport su Sky: Serie A in primo piano, poi Champions Stories e velocità tra vela e GT

Sky Sport 1 alle 20:45: Calcio, Serie A. La prima serata si tinge d’azzurro con il grande calcio del campionato italiano in diretta: studi, voci dagli stadi e aggiornamenti continui dai campi.

Sky Sport 1 alle 22:45: UEFA Champions League Magazine. Gol, immagini d’archivio, interviste ai protagonisti e storie della massima competizione europea: il "riassunto emotivo" della settimana di coppa.

Sky Sport 1 alle 23:15: Calcio, Premier League Remix. Il meglio dell’ultima giornata di Premier League: reti, highlights, giocate e numeri del campionato più seguito al mondo.

Sky Sport Max alle 20:30: Icarus Ultra. Avventure e imprese outdoor alla ricerca del limite: racconti, protagonisti e sfide dagli sport estremi, quindici anni dopo l’esordio di "Icarus".

Sky Sport Max alle 21:00: Vela, SailGP. I catamarani F50 con foil volano sull’acqua: format ad alta velocità, equipaggi d’élite e sfide mozzafiato nei campi di regata più spettacolari del mondo.

Sky Sport Max alle 22:30: Automobilismo, Fanatec GT World Challenge Europe. Gran Turismo omologate FIA GT3 in pista: sprint ed endurance, marchi iconici e strategie al millimetro per un campionato di tecnica, traffico e gestione gomme che non dà respiro.

