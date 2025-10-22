Stasera in tv (22 ottobre), Luca Zingaretti contro Silvia Toffanin: cosa succede stasera Cosa vedere stasera in TV? Montalbano (sempre in replica) cerca di affondare anche This is me. Colpo grosso per la Sciarelli con Andrea Sempio e Cazzullo fa l'outsider

Scoprite il meglio della prima serata di 22 ottobre 2025: tra il ritorno del Commissario Montalbano, il people show This is Me e l’appuntamento con la cronaca di Chi l’ha visto?, la serata promette grandi storie, ospiti e calcio europeo in chiaro.

Zingaretti e il Diario del ’43: il ritorno di Montalbano e la lunga notte di Sciarelli

Rai 1 — 21:30 — Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43. L’episodio-evento riporta a Vigata un quaderno ritrovato durante la demolizione di un silos: pagine del 1943 che confessano una strage e che incrociano un presente fatto di un farmacista ucciso in casa e di un giovane immigrato ingiustamente accusato. Tra le luci della festa di San Calorio, Salvo collega passato e presente, mentre la serie rende omaggio al dottor Pasquano (il commovente addio all’attore Marcello Perracchio). Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Sonia Bergamasco.

Rai 2 — 21:20 — 9-1-1. La serie (2021, 42’) torna con i suoi casi ad alta tensione e un cast di volti amatissimi: Aisha Hinds, Angela Bassett, Kenneth Choi, Oliver Stark e Peter Krause. Un procedural adrenalinico che racconta interventi e vite private degli operatori dell’emergenza.

Rai 3 — 21:20 — Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli (in onda dal 1989, pluripremiata col Telegatto e il Premio Regia Televisiva) dedica ampio spazio al delitto di Garlasco con l’intervista ad Andrea Sempio e nuovi sviluppi su vicende irrisolte. La trasmissione, tra telefonate in diretta, ricostruzioni e appelli, continua a essere un presidio civile della prima serata. Conduce Federica Sciarelli.

Labate in trincea, Toffanin accende lo show e Tarzan vola su Italia 1

Rete 4 — 21:35 — Realpolitik. Tommaso Labate orchestra lo spazio di approfondimento tra sondaggi, retroscena e analisi in diretta: un racconto immediato dell’attualità con ospiti e confronti serrati.

Canale 5 — 21:20 — This is Me. Il people show di prima serata guidato da Silvia Toffanin riunisce protagonisti di musica, spettacolo e sport tra interviste emotive e momenti live. Il format, nato per unire l’intimità delle confidenze alla spettacolarità del prime time, ha ospitato volti come Laura Pausini e Christian De Sica, con una scenografia immersiva e un taglio elegante e contemporaneo.

Italia 1 — 21:24 — The Legend of Tarzan (2016, azione; regia di David Yates; 109’). Dopo anni a Londra come John Clayton III, Tarzan torna nella foresta del Congo e affronta intrighi e ricatti. Nel cast Alexander Skarsgård, Christoph Waltz, Margot Robbie e Samuel L. Jackson. Contribute di star come Margot Robbie e Samuel L. Jackson.

Cazzullo racconta la Storia, Giannini cerca riscatto, amori al buio su Real Time

La7 — 21:15 — Una giornata particolare. Aldo Cazzullo guida il viaggio nelle 24 ore che hanno cambiato vite e storia, tra reportage sul campo e luoghi iconici (da Palazzo Chigi alle Piramidi). Stagione 4, format sempre più narrativo. Conduce Aldo Cazzullo.

Nove — 21:30 — Circo Massimo. Massimo Giannini firma uno spazio d’approfondimento che rallenta il flusso delle notizie e rimette al centro il dialogo documentato: ospiti, libri e grandi questioni nell’atmosfera intima dello studio senza pubblico.

Real Time — 21:30 — Matrimonio a prima vista Italia (regia: Marco Manes). L’"esperimento sociale" che unisce perfetti sconosciuti all’altare e li segue per tre settimane. In cabina di regia gli esperti: il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi e il life-coach Andrea Favaretto. Tra compatibilità, convivenze-lampo e scelte finali, un racconto di sentimenti e consapevolezza.

Cinema d’autore e talent in rampa: commedie, cult e serata Champions su TV8

Sky Cinema 1 — 21:15 — Che cosa aspettarsi quando si aspetta (2012, 110’; regia di Kirk Jones). Commedia corale sulle gioie e paure dell’arrivo di un figlio: nel super cast Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jennifer Lopez e Chris Rock. Tra i volti anche Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Matthew Morrison.

Sky Cinema 2 — 21:15 — Scarface (1983, 170’; regia di Brian De Palma). L’ascesa e caduta di Tony Montana, rifugiato cubano re del narcotraffico, tra paranoia e sangue. Icone assolute: Al Pacino e Michelle Pfeiffer.

Sky Uno — 21:15 — X Factor: The road to X Factor (2025). Dopo le selezioni, gli aspiranti cantanti scelti da Francesco Gabbani, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi si preparano agli attesissimi Live: identità sonore, prove e strategie in vista della fase calda.

TV8 — 20:20 — TV8 Champions Night. Studio pre-partita con Leo Di Bello e Sarah Castellana, focus, collegamenti e highlights; tra gli ospiti anche l’ex CT e portiere Walter Zenga. A seguire: 21:00 — UEFA Champions League – 3a giornata: Chelsea–Ajax in diretta dallo Stamford Bridge.

Cielo — 21:20 — Bruce Lee – La grande sfida (2016; regia di George Nolfi). A San Francisco un giovane maestro di Chinatown sfida Wong Jack Man in un duello senza regole per affermare il proprio valore. Con Philip Ng, Xia Yu, Billy Magnussen.

Champions League Night: studio, fischio d’inizio e doppia diretta

Sky Sport 1 — 20:45 — Champions League Show. Immagini, interviste e tattica per aprire la notte della massima competizione europea, con analisi e ospiti in studio.

Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Le partite del turno: copertura live, finestre dai campi e aggiornamenti continui per non perdere nulla.

Sky Sport Max — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Secondo appuntamento in contemporanea con telecronache dedicate e prospettive parallele sui match della serata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

