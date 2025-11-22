Stasera in tv (22 novembre): torna la sfida Carlucci vs De Filippi, ma occhio a X Factor live
I programmi tv di stasera, cosa vedere oggi, sabato 22 novembre: da l’action Unstoppable su Rete 4, alle operazioni di S.W.A.T. su Rai 2 e i Live di X Factor su Sky Uno.
Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 22 novembre 2025. Una serata ricchissima di proposte, dal grande show al cinema d’azione, con il ritorno dei Live e tanto calcio.
Carlucci accende il sabato Rai: show, tattiche da SWAT e inchieste a tavola
Rai 1 – 21:25 – Ballando con le stelle. Celebrità e maestri tornano sulla pista più amata della tv per contendersi, esibizione dopo esibizione, l’accesso alla finale. Il cuore del format è la gara: coreografie, spareggi, ripescaggi, "tesoretti" e voti che possono ribaltare il ranking in ogni momento. Un classico del sabato sera che miscela storie personali, emozioni e competizione, con un ritmo da grande varietà.
Rai 2 – 21:20 – S.W.A.T.. La squadra d’élite di Los Angeles torna in azione tra negoziazioni ad alta tensione e operazioni tattiche sul campo. Nel cast Shemar Moore, Jay Harrington, Alex Russell, Lina Esco, David Lim e Patrick St. Esprit: azione pura, procedure, dilemmi morali e decisioni da prendere in pochi secondi.
Rai 3 – 21:25 – Indovina chi viene a cena. L’inchiesta che mette sotto la lente ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili. Un viaggio che svela ipocrisie e contraddizioni dei sistemi di sfruttamento delle risorse, confrontando ricerche, progetti alternativi e la trasformazione del nostro rapporto con gli animali tra etica, necessità e passione.
La notte Mediaset tra record e adrenalina: Tú Sí Que Vales e regine di ghiaccio
Rete 4 – 21:33 – Unstoppable – Fuori controllo. Un convoglio lanciato senza freni, una corsa contro il tempo firmata Tony Scott. Nel cast, tra gli altri, Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson: tensione crescente, decisioni al limite e spettacolari sequenze d’azione per un disaster‑movie su rotaia.
Canale 5 – 21:20 – Tu si que vales. Il talent varietà dei record riporta in scena artisti di ogni disciplina, tra luci verdi/rosse dei giudici e il peso determinante della giuria popolare. Regole chiare, ritmo pop, storie capaci di far ridere e commuovere: quando arrivano cinque consensi, si vola direttamente in finale; con tre o quattro si va ai ripescaggi, sotto tre si è eliminati. Intrattenimento puro per un prime time che punta alle grandi emozioni.
Italia 1 – 21:24 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Fantasy epico (2016) diretto da Cedric Nicolas‑Troyan: la regina Freya, dopo la tragedia, si circonda di cacciatori; la resurrezione di Ravenna riaccende un male antico e due cacciatori banditi potrebbero cambiare il destino. Nel cast Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain, con Nick Frost, Sam Claflin, Sheridan Smith e altri. Spettacolo visivo, duelli, magie e sorelle regine in un mondo tenebroso.
La7 e Discovery: Gramellini guida il racconto, Accordi & Disaccordi al confronto
La7 – 20:35 – In altre parole. Massimo Gramellini costruisce ogni settimana un mosaico di "parole‑chiave" per leggere fatti e storie dell’attualità. In studio ospiti fissi come il cantautore Roberto Vecchioni, il comico Saverio Raimondo, lo storico dell’arte Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni, Laura Bonasera. Nato come erede di "Le parole", il talk in diretta dallo studio romano racconta con leggerezza e pensiero critico.
Nove – 21:30 – Accordi e Disaccordi. Un tema, due ospiti con visioni opposte e un’ora di confronto serrato: domande puntuali e ritmo da arena per scardinare slogan e andare al merito. Un talk snello che mette alla prova argomentazioni e coerenza degli interlocutori.
Real Time – 21:30 – Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 2). Ates (Timuçin Esen), specialista in malattie infettive e nefrologia, geniale e allergico ai protocolli, affronta casi clinici al limite guidando un team sempre in competizione per guadagnarsi la sua approvazione. Con Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay: decisioni controcorrente e sfide mediche ad alto impatto.
Intrattenimento Sky: X Factor in diretta, thriller d’alta quota con Mel Gibson
Sky Cinema 1 – 21:15 – Flight Risk – Trappola ad alta quota. Nell’Alaska glaciale, un pilota accetta di trasportare un agente federale e il suo prigioniero: il viaggio vira nell’incubo quando la minaccia potrebbe essere già a bordo. Regia di Mel Gibson, con Michelle Dockery, Mark Wahlberg, Topher Grace: 91 minuti di suspense e colpi di coda.
Sky Cinema 2 – 21:15 – Scomode verità. Mike Leigh orchestra un dramma familiare (2024, 97’) su insicurezze, fratture e possibili rinascite: Pansy si chiude in sé; l’arrivo della sorella Chantelle riapre ferite e una finestra di luce. Nel cast Marianne Jean‑Baptiste, Michele Austin, David Webber, Tuwaine Barrett, Ani Nelson.
Sky Uno – 21:25 – X Factor Italia (St. 19, Ep. 11). I Live entrano nella fase calda: identità artistiche, assegnazioni, performance con band dal vivo e scelte dei coach pesano come non mai sulla corsa verso la finale.
TV8 – 21:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area, quattro voti incrociati (location, servizio, menù, prezzo) e la "categoria special" legata al territorio. Lo chef completa il giudizio e può ribaltare la classifica, assegnando 5.000 euro per migliorare il locale. Nato dal formato tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal", il programma è un cult del food televisivo dal 2015.
Cielo – 21:20 – Gomorra – La serie (St. 2, Ep. 9). Il ritratto crudo del potere sul territorio: clan, fedeltà e tradimenti nella serie che ha ridefinito il crime italiano. Con Fortunato Cerlino, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Elena Starace, Maria Pia Calzone, Marco Palvetti e altri: un mondo senza sconti, tra ambizioni e resa dei conti.
Sky Sport: Serie A in vetrina, Ligue 1 in prima serata e il Magazine Champions
Sky Sport 1 – 20:45 – Calcio, Serie A. Diretta dalle partite del massimo campionato italiano: intensità, tattica e sfide che pesano sulla classifica. La cornice ideale per vivere il weekend tra big match e storie di campo.
Sky Sport Max – 20:30 – UEFA Champions League Magazine. Immagini dei grandi match, gol, interviste ai protagonisti di ieri e di oggi, storie e approfondimenti: il settimanale ufficiale che racconta il dietro le quinte della competizione più prestigiosa.
Sky Sport Max – 21:05 – Calcio, Ligue 1. Il massimo campionato francese: talento e ritmo d’oltralpe in prima serata, con aggiornamenti, diretta e atmosfera dalle piazze più calde.
