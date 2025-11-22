Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv (22 novembre): torna la sfida Carlucci vs De Filippi, ma occhio a X Factor live

I programmi tv di stasera, cosa vedere oggi, sabato 22 novembre: da l’action Unstoppable su Rete 4, alle operazioni di S.W.A.T. su Rai 2 e i Live di X Factor su Sky Uno.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Stasera in tv (22 novembre): torna la sfida Carlucci vs De Filippi, ma occhio a X Factor live

Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 22 novembre 2025. Una serata ricchissima di proposte, dal grande show al cinema d’azione, con il ritorno dei Live e tanto calcio.

Carlucci accende il sabato Rai: show, tattiche da SWAT e inchieste a tavola

Rai 121:25Ballando con le stelle. Celebrità e maestri tornano sulla pista più amata della tv per contendersi, esibizione dopo esibizione, l’accesso alla finale. Il cuore del format è la gara: coreografie, spareggi, ripescaggi, "tesoretti" e voti che possono ribaltare il ranking in ogni momento. Un classico del sabato sera che miscela storie personali, emozioni e competizione, con un ritmo da grande varietà.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:20S.W.A.T.. La squadra d’élite di Los Angeles torna in azione tra negoziazioni ad alta tensione e operazioni tattiche sul campo. Nel cast Shemar Moore, Jay Harrington, Alex Russell, Lina Esco, David Lim e Patrick St. Esprit: azione pura, procedure, dilemmi morali e decisioni da prendere in pochi secondi.

Rai 321:25Indovina chi viene a cena. L’inchiesta che mette sotto la lente ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili. Un viaggio che svela ipocrisie e contraddizioni dei sistemi di sfruttamento delle risorse, confrontando ricerche, progetti alternativi e la trasformazione del nostro rapporto con gli animali tra etica, necessità e passione.

La notte Mediaset tra record e adrenalina: Tú Sí Que Vales e regine di ghiaccio

Rete 421:33Unstoppable – Fuori controllo. Un convoglio lanciato senza freni, una corsa contro il tempo firmata Tony Scott. Nel cast, tra gli altri, Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson: tensione crescente, decisioni al limite e spettacolari sequenze d’azione per un disaster‑movie su rotaia.

Canale 521:20Tu si que vales. Il talent varietà dei record riporta in scena artisti di ogni disciplina, tra luci verdi/rosse dei giudici e il peso determinante della giuria popolare. Regole chiare, ritmo pop, storie capaci di far ridere e commuovere: quando arrivano cinque consensi, si vola direttamente in finale; con tre o quattro si va ai ripescaggi, sotto tre si è eliminati. Intrattenimento puro per un prime time che punta alle grandi emozioni.

Italia 121:24Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Fantasy epico (2016) diretto da Cedric Nicolas‑Troyan: la regina Freya, dopo la tragedia, si circonda di cacciatori; la resurrezione di Ravenna riaccende un male antico e due cacciatori banditi potrebbero cambiare il destino. Nel cast Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain, con Nick Frost, Sam Claflin, Sheridan Smith e altri. Spettacolo visivo, duelli, magie e sorelle regine in un mondo tenebroso.

La7 e Discovery: Gramellini guida il racconto, Accordi & Disaccordi al confronto

La720:35In altre parole. Massimo Gramellini costruisce ogni settimana un mosaico di "parole‑chiave" per leggere fatti e storie dell’attualità. In studio ospiti fissi come il cantautore Roberto Vecchioni, il comico Saverio Raimondo, lo storico dell’arte Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni, Laura Bonasera. Nato come erede di "Le parole", il talk in diretta dallo studio romano racconta con leggerezza e pensiero critico.

Nove21:30Accordi e Disaccordi. Un tema, due ospiti con visioni opposte e un’ora di confronto serrato: domande puntuali e ritmo da arena per scardinare slogan e andare al merito. Un talk snello che mette alla prova argomentazioni e coerenza degli interlocutori.

Real Time21:30Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 2). Ates (Timuçin Esen), specialista in malattie infettive e nefrologia, geniale e allergico ai protocolli, affronta casi clinici al limite guidando un team sempre in competizione per guadagnarsi la sua approvazione. Con Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay: decisioni controcorrente e sfide mediche ad alto impatto.

Intrattenimento Sky: X Factor in diretta, thriller d’alta quota con Mel Gibson

Sky Cinema 121:15Flight Risk – Trappola ad alta quota. Nell’Alaska glaciale, un pilota accetta di trasportare un agente federale e il suo prigioniero: il viaggio vira nell’incubo quando la minaccia potrebbe essere già a bordo. Regia di Mel Gibson, con Michelle Dockery, Mark Wahlberg, Topher Grace: 91 minuti di suspense e colpi di coda.

Sky Cinema 221:15Scomode verità. Mike Leigh orchestra un dramma familiare (2024, 97’) su insicurezze, fratture e possibili rinascite: Pansy si chiude in sé; l’arrivo della sorella Chantelle riapre ferite e una finestra di luce. Nel cast Marianne Jean‑Baptiste, Michele Austin, David Webber, Tuwaine Barrett, Ani Nelson.

Sky Uno21:25X Factor Italia (St. 19, Ep. 11). I Live entrano nella fase calda: identità artistiche, assegnazioni, performance con band dal vivo e scelte dei coach pesano come non mai sulla corsa verso la finale.

TV821:40Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area, quattro voti incrociati (location, servizio, menù, prezzo) e la "categoria special" legata al territorio. Lo chef completa il giudizio e può ribaltare la classifica, assegnando 5.000 euro per migliorare il locale. Nato dal formato tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal", il programma è un cult del food televisivo dal 2015.

Cielo21:20Gomorra – La serie (St. 2, Ep. 9). Il ritratto crudo del potere sul territorio: clan, fedeltà e tradimenti nella serie che ha ridefinito il crime italiano. Con Fortunato Cerlino, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Elena Starace, Maria Pia Calzone, Marco Palvetti e altri: un mondo senza sconti, tra ambizioni e resa dei conti.

Sky Sport: Serie A in vetrina, Ligue 1 in prima serata e il Magazine Champions

Sky Sport 120:45Calcio, Serie A. Diretta dalle partite del massimo campionato italiano: intensità, tattica e sfide che pesano sulla classifica. La cornice ideale per vivere il weekend tra big match e storie di campo.

Sky Sport Max20:30UEFA Champions League Magazine. Immagini dei grandi match, gol, interviste ai protagonisti di ieri e di oggi, storie e approfondimenti: il settimanale ufficiale che racconta il dietro le quinte della competizione più prestigiosa.

Sky Sport Max21:05Calcio, Ligue 1. Il massimo campionato francese: talento e ritmo d’oltralpe in prima serata, con aggiornamenti, diretta e atmosfera dalle piazze più calde.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Stasera in tv (15 novembre), Milly Carlucci sfida Maria De Filippi mentre Gramellini porta l'attualità

Stasera in tv (15 novembre), Milly Carlucci sfida Maria De Filippi mentre Gramellini porta l'attualità

Cosa vedere oggi? Il war-movie Midway su Rete 4 si scontra con Il Grinta su Sky Cine...
Milly Carlucci e Maria De Filippi

Stasera in tv (25 ottobre), Ballando con le Stelle contro Tu Si Que Vales: sfida di talenti senza fine

Cosa vedere stasera in tv? Il thriller Non stop su Rete 4 corre contro Fast & Furiou...
Stasera in tv (8 novembre), torna il confronto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi: la sfida all'ultimo ascolto

Stasera in tv (8 novembre), torna il confronto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi: la sfida all'ultimo ascolto

Da In altre parole di Massimo Gramellini su La7, Alla sfida eterna tra Ballando con ...
Stasera in tv (1 novembre), Ballando con le stelle si infiamma, e Paola Cortellesi torna con Petra

Stasera in tv (1 novembre), Ballando con le stelle si infiamma, e Paola Cortellesi torna con Petra

Cosa vedere stasera in tv? Rai 2 punta su S.W.A.T. mentre La7 schiera In altre parol...
Milly Carlucci e Maria De Filippi

Stasera in tv (11 ottobre), nottata con Milly Carlucci e Tu si que vales sfida la Nazionale

Cosa vedere stasera in tv? Kevin Costner in Uno di noi sfida l’animazione di L’era g...
Le serie TV in onda stasera, sabato 22 novembre 2025: dalla nuova stagione di Call my agent a Gomorra - La serie

Le serie TV in onda stasera, sabato 22 novembre 2025: dalla nuova stagione di Call my agent a Gomorra - La serie

Scoprite le serie tv disponibili oggi, sabato 22 novembre: dalle indagini di NCIS su...
Stasera in tv (18 ottobre): Milly Carlucci sfida Gramellini, intanto Maria De Filippi tenta di nuovo il colpaccio

Stasera in tv (18 ottobre): Milly Carlucci sfida Gramellini, intanto Maria De Filippi tenta di nuovo il colpaccio

Cosa vedere oggi in prima serata: Harrison Ford in Air Force One su Rete 4 duella co...
Le serie TV in onda stasera, sabato 15 novembre 2025: dal prequel di IT alle indagini di NCIS e SWAT

Le serie TV in onda stasera, sabato 15 novembre 2025: dal prequel di IT alle indagini di NCIS e SWAT

Le migliori serie tv di stasera: dall’azione di S.W.A.T. su Rai 2 alle indagini di N...
Le serie TV in onda stasera, sabato 1 novembre: da Gomorra alla nuova serie su IT il Pagliaccio

Le serie TV in onda stasera, sabato 1 novembre: da Gomorra alla nuova serie su IT il Pagliaccio

Scoprite le migliori serie tv disponibili stasera: dall’azione di S.W.A.T. su Rai 2 ...

Salugea

Collagene idrolizzato

Come sostenere l'elasticità della pelle

LEGGI

Personaggi

Erocaddeo - Damiano Caddeo

Damiano Caddeo
Tomasi

Tomasi
Tellynonpiangere

Tellynonpiangere
Rob

Rob

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963