Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 22 novembre 2025. Una serata ricchissima di proposte, dal grande show al cinema d’azione, con il ritorno dei Live e tanto calcio.

Carlucci accende il sabato Rai: show, tattiche da SWAT e inchieste a tavola

Rai 1 – 21:25 – Ballando con le stelle. Celebrità e maestri tornano sulla pista più amata della tv per contendersi, esibizione dopo esibizione, l’accesso alla finale. Il cuore del format è la gara: coreografie, spareggi, ripescaggi, "tesoretti" e voti che possono ribaltare il ranking in ogni momento. Un classico del sabato sera che miscela storie personali, emozioni e competizione, con un ritmo da grande varietà.

Rai 2 – 21:20 – S.W.A.T.. La squadra d’élite di Los Angeles torna in azione tra negoziazioni ad alta tensione e operazioni tattiche sul campo. Nel cast Shemar Moore, Jay Harrington, Alex Russell, Lina Esco, David Lim e Patrick St. Esprit: azione pura, procedure, dilemmi morali e decisioni da prendere in pochi secondi.

Rai 3 – 21:25 – Indovina chi viene a cena. L’inchiesta che mette sotto la lente ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili. Un viaggio che svela ipocrisie e contraddizioni dei sistemi di sfruttamento delle risorse, confrontando ricerche, progetti alternativi e la trasformazione del nostro rapporto con gli animali tra etica, necessità e passione.

La notte Mediaset tra record e adrenalina: Tú Sí Que Vales e regine di ghiaccio

Rete 4 – 21:33 – Unstoppable – Fuori controllo. Un convoglio lanciato senza freni, una corsa contro il tempo firmata Tony Scott. Nel cast, tra gli altri, Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson: tensione crescente, decisioni al limite e spettacolari sequenze d’azione per un disaster‑movie su rotaia.

Canale 5 – 21:20 – Tu si que vales. Il talent varietà dei record riporta in scena artisti di ogni disciplina, tra luci verdi/rosse dei giudici e il peso determinante della giuria popolare. Regole chiare, ritmo pop, storie capaci di far ridere e commuovere: quando arrivano cinque consensi, si vola direttamente in finale; con tre o quattro si va ai ripescaggi, sotto tre si è eliminati. Intrattenimento puro per un prime time che punta alle grandi emozioni.

Italia 1 – 21:24 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Fantasy epico (2016) diretto da Cedric Nicolas‑Troyan: la regina Freya, dopo la tragedia, si circonda di cacciatori; la resurrezione di Ravenna riaccende un male antico e due cacciatori banditi potrebbero cambiare il destino. Nel cast Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain, con Nick Frost, Sam Claflin, Sheridan Smith e altri. Spettacolo visivo, duelli, magie e sorelle regine in un mondo tenebroso.

La7 e Discovery: Gramellini guida il racconto, Accordi & Disaccordi al confronto

La7 – 20:35 – In altre parole. Massimo Gramellini costruisce ogni settimana un mosaico di "parole‑chiave" per leggere fatti e storie dell’attualità. In studio ospiti fissi come il cantautore Roberto Vecchioni, il comico Saverio Raimondo, lo storico dell’arte Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni, Laura Bonasera. Nato come erede di "Le parole", il talk in diretta dallo studio romano racconta con leggerezza e pensiero critico.

Nove – 21:30 – Accordi e Disaccordi. Un tema, due ospiti con visioni opposte e un’ora di confronto serrato: domande puntuali e ritmo da arena per scardinare slogan e andare al merito. Un talk snello che mette alla prova argomentazioni e coerenza degli interlocutori.

Real Time – 21:30 – Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 2). Ates (Timuçin Esen), specialista in malattie infettive e nefrologia, geniale e allergico ai protocolli, affronta casi clinici al limite guidando un team sempre in competizione per guadagnarsi la sua approvazione. Con Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay: decisioni controcorrente e sfide mediche ad alto impatto.

Intrattenimento Sky: X Factor in diretta, thriller d’alta quota con Mel Gibson

Sky Cinema 1 – 21:15 – Flight Risk – Trappola ad alta quota. Nell’Alaska glaciale, un pilota accetta di trasportare un agente federale e il suo prigioniero: il viaggio vira nell’incubo quando la minaccia potrebbe essere già a bordo. Regia di Mel Gibson, con Michelle Dockery, Mark Wahlberg, Topher Grace: 91 minuti di suspense e colpi di coda.

Sky Cinema 2 – 21:15 – Scomode verità. Mike Leigh orchestra un dramma familiare (2024, 97’) su insicurezze, fratture e possibili rinascite: Pansy si chiude in sé; l’arrivo della sorella Chantelle riapre ferite e una finestra di luce. Nel cast Marianne Jean‑Baptiste, Michele Austin, David Webber, Tuwaine Barrett, Ani Nelson.

Sky Uno – 21:25 – X Factor Italia (St. 19, Ep. 11). I Live entrano nella fase calda: identità artistiche, assegnazioni, performance con band dal vivo e scelte dei coach pesano come non mai sulla corsa verso la finale.

TV8 – 21:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area, quattro voti incrociati (location, servizio, menù, prezzo) e la "categoria special" legata al territorio. Lo chef completa il giudizio e può ribaltare la classifica, assegnando 5.000 euro per migliorare il locale. Nato dal formato tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal", il programma è un cult del food televisivo dal 2015.

Cielo – 21:20 – Gomorra – La serie (St. 2, Ep. 9). Il ritratto crudo del potere sul territorio: clan, fedeltà e tradimenti nella serie che ha ridefinito il crime italiano. Con Fortunato Cerlino, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Elena Starace, Maria Pia Calzone, Marco Palvetti e altri: un mondo senza sconti, tra ambizioni e resa dei conti.

Sky Sport: Serie A in vetrina, Ligue 1 in prima serata e il Magazine Champions

Sky Sport 1 – 20:45 – Calcio, Serie A. Diretta dalle partite del massimo campionato italiano: intensità, tattica e sfide che pesano sulla classifica. La cornice ideale per vivere il weekend tra big match e storie di campo.

Sky Sport Max – 20:30 – UEFA Champions League Magazine. Immagini dei grandi match, gol, interviste ai protagonisti di ieri e di oggi, storie e approfondimenti: il settimanale ufficiale che racconta il dietro le quinte della competizione più prestigiosa.

Sky Sport Max – 21:05 – Calcio, Ligue 1. Il massimo campionato francese: talento e ritmo d’oltralpe in prima serata, con aggiornamenti, diretta e atmosfera dalle piazze più calde.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

