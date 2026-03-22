Stasera in tv (22 marzo): Gerry Scotti è in pericolo, Vanessa Scalera dice (quasi) addio a Imma Tataranni Cosa vedere stasera in tv? Chi vuol essere milionario du Canale 5, le inchieste di Presa Diretta su Rai 3 e i fornelli di Alessandro Borghese su Sky Uno.

Ufficio Stampa

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 22 marzo 2026: intrattenimento, inchieste, grande cinema e un’intera notte a due ruote.

Scalera indaga, Moro commuove, Iacona scava: la notte Rai

Su Rai 1 alle 21:30 c’è Imma Tataranni – Sostituto procuratore: la fiction ambientata a Matera torna con un cast corale guidato da Vanessa Scalera, affiancata da Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi e Cesare Bocci. Una serie che intreccia giallo, ironia e sguardo civile, ormai punto fermo della prima serata Rai. Quella in onda stasera, 22 marzo, sarà la penultima puntata della quinta stagione, che sancirà l’addio della protagonista Vanessa Scalera e (forse) il capolonea dell’intera serie.

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Su Rai 2 alle 21:00 arriva il film Martedì e venerdì (2024, 105’, regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis): un dramma urbano in cui Marino, interpretato da Edoardo Pesce, dopo separazione e problemi economici scivola nella criminalità tra rapine e fughe in moto, cercando disperatamente di proteggere il rapporto con la figlia. Nel cast anche Rosa Diletta Rossi, Giorgio Caputo, Josafat Vagni e Davide Argenti.

Su Rai 3 alle 20:30 torna Presa diretta, il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona (autore con Maria Cristina De Ritis) nato nel 2009 e diventato un riferimento per inchieste "sul campo" su politica, sanità, clima, giustizia e industria. Un racconto plurale e rigoroso, premiato anche con il Premio Vincenzo Padula 2013, che cerca soluzioni concrete ai problemi del vivere quotidiano.

Giordano all’attacco, Scotti al vertice, Le Iene riaprono i dossier: Mediaset si infiamma

Su Rete 4 alle 21:33 Fuori dal coro con Mario Giordano mette al centro cronaca, politica ed economia con la consueta regia scenografica (sagome e oggetti in studio) e il commento della rubrica "Il punto" di Luisella Costamagna. Un talk che alterna ricostruzioni, servizi e ospiti in studio o in collegamento.

Su Canale 5 alle 21:20 tocca a Chi vuol essere milionario – Il torneo: la versione "verticale" del celebre quiz chiede preparazione, freddezza e gestione del tempo. Al timone Gerry Scotti, per una scalata al montepremi scandita da scelte rischiose e colpi di scena, tra domande di cultura generale e strategie al limite. Dopo la maxi-vincita di Valerio della scorsa settimana, Scotti proverà a invertitre il trend negativo di ascolti che sta caratterizzando le ultime puntate. Sarà difficile però invertire la rotta, perché la sfida con Imma Tataranni 5 è dura e quindi il quiz show di Canale 5 rischia di stazionare ancora su ascolti abbastanza deludenti.

Su Italia 1 alle 21:13 Le Iene presentano: Inside: gli speciali monotematici del brand indagano con materiali inediti e testimonianze, riprendendo temi già esplorati dalla redazione e approfondendoli con un taglio d’inchiesta. Conduzione e racconto dal tono diretto e senza sconti.

Douglas nell’incubo, Montrucchio fa battere i cuori: La7 e Discovery in prima linea

Su La7 alle 21:15 il thriller Don’t Say a Word (2001, 114’, regia di Gary Fleder) con Michael Douglas e Brittany Murphy: tensione crescente e corsa contro il tempo in un classico del cinema di inizio Duemila.

Su Real Time alle 20:35 Primo appuntamento: il dating show tratto dal format First Dates porta due single a cena nel "Ristorante Geco" all’EUR. Con Flavio Montrucchio maître d’eccezione, tra cocktail d’apertura, confessionali, decisioni finali e lo spin-off "Crociera". Un racconto dell’amore tra imbarazzi, sorrisi e seconde chance.

Maria Antonietta al tramonto, Borghese ai fornelli, notte verde MotoGP su TV8 e Cage nella legge del cartello

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta (2024, 104’, regia di Gianluca Jodice): nel 1792 Luigi XVI, Maria Antonietta e i figli sono rinchiusi nella Torre del Tempio in attesa del processo. Un dramma storico sulla vulnerabilità della famiglia reale a Rivoluzione in corso, con Mélanie Laurent, Guillaume Canet e Fabrizio Rongione.

Su Sky Uno alle 21:15 torna Alessandro Borghese – Celebrity Chef: due vip si calano nel ruolo di chef e si sfidano con un menù degustazione in tre portate. Borghese li ospita nel suo ristorante milanese "Il Lusso della Semplicità", con brigata al seguito (due sous chef e due addetti alla sala) e verdetto finale.

Su TV8 la serata si tinge di rosso MotoGP: alle 20:55 Podio Gara Moto2, cerimonia e interviste post‑gara; alle 21:00 Paddock Live con tutti gli approfondimenti dal circuito; alle 21:10 MotoGP Grid dal cuore della pit lane; alle 21:35 Pre Gara MotoGP per gli ultimi brividi prima del via; alle 21:40 il semaforo verde di Motociclismo, GP Brasile: Gara MotoGP, la corsa regina della serata; alle 22:40 Podio Gara MotoGP con festeggiamenti e prime reazioni; alle 23:00 MotoGP Zona Rossa per interviste a caldo e analisi immediata dei protagonisti.

Su Cielo alle 21:20 il film Running with the Devil – La legge del cartello (2019, 100’, regia di Jason Cabell): traffici di cocaina, corrieri e federali in scia in un thriller ad alta tensione con Nicolas Cage, Laurence Fishburne, Cole Hauser, Clifton Collins jr. e Leslie Bibb.

Dopo il Brasile, il laboratorio di Sky: Zona Rossa e Race Anatomy; Mondiali indoor e Top 14 in campo

Su Sky Sport 1 alle 20:00 MotoGP Zona Rossa: interviste, commenti a caldo e primissime letture della corsa. A seguire, alle 21:00, Race Anatomy MotoGP, l’approfondimento del giorno dopo firmato Sky Sport: temi più scottanti, testimonianze e il parere di ospiti ed esperti per "smontare" il weekend giro per giro.

Su Sky Sport Max alle 19:00 Atletica Leggera, Campionati Mondiali Indoor Kujawy Pomorze 2026 – 3a giornata (Sessione serale): finale di serata a tutta velocità e tecniche sopraffine nell’appuntamento iridato indoor. Alle 21:05 Rugby, Top 14: il massimo campionato francese propone fisicità, tattica e atmosfera unica in uno dei tornei più prestigiosi d’Europa.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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