Stasera in tv: la musica con Fiorella Mannoia o il finale di La forza di una donna? Cosa vedere stasera in tv? Volley Italia‑Serbia su Sky Sport 1 e l’assalto alla Casa Bianca di White House Down su Sky Cinema 1; MasterChef Italia su TV8 contro Propaganda Live su La7.

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 22 maggio 2026: una guida compatta e aggiornata per scegliere cosa vedere, tra grandi prime serate, cinema e sport in diretta.

Fiorella live, giallo caraibico e Servillo all’inseguimento: la notte Rai sorprende

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Semplicemente Fiorella, un appuntamento in musica che celebra la voce e il repertorio di Fiorella Mannoia: un concerto televisivo che intreccia interpretazioni, duetti e momenti di racconto in prima serata.

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Su Rai 2 alle 21:20 tocca a Delitti in Paradiso: Richard Poole, detective di Scotland Yard, viene inviato sull’isola caraibica di Saint Marie per indagare sull’omicidio di un collega. Quintessenza dell’aplomb britannico, fatica ad adattarsi alla vita tropicale anche quando gli viene assegnata una squadra e la sede operativa diventa stabile. Nel cast Don Gilet, Shantol Jackson, Shaquille Ali‑Yebuah, Ginny Holder, Don Warrington, Élizabeth Bourgine e Tobi Bakare.

Su Rai 3 alle 21:20 il film Iddu – L’ultimo Padrino (2024, 130’, regia di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza). Dopo la prigione per mafia, il politico Catello, caduto in disgrazia, riceve dai Servizi Segreti la richiesta di dare la caccia a Matteo, figlioccio e ultimo grande latitante: un’occasione per tornare in partita tra scelte morali e zone grigie del potere. Protagonisti Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova e Fausto Russo Alesi.

Nuzzi sul caso, il gran finale di La forza di una donna e i dinosauri scatenati: prime time Mediaset di fuoco

Su Rete 4 alle 21:34 torna Quarto grado, il talk investigativo di VideoNews ideato da Siria Magri. Con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, la trasmissione analizza i grandi casi di cronaca nera con ricostruzioni, inviati e il contributo di criminologi, psichiatri e specialisti della scientifica. Una formula che negli anni ha prodotto spin‑off, un seguito social molto attivo e un parterre di esperti ricorrenti, tra cui Massimo Picozzi e Luciano Garofano.

Su Canale 5 alle 21:21 appuntamento con La forza di una donna (stagione 3, episodio 48): la saga di Bahar (interpretata da Özge Özpirinçci) arriva al capitolo decisivo. Dopo la felicità ritrovata con Sarp e la sua misteriosa scomparsa, Bahar ha cresciuto da sola Nisan e Doruk, superando tutto con speranza e sorriso. La serata coincide con il gran finale: un doppio matrimonio che vede Bahar e Arif coronare l’amore nello stesso giorno di Ceyda e Raif; tra i momenti più emozionanti, l’arrivo di Arda che per la prima volta chiama Ceyda "mamma". L’episodio sarà poi disponibile on demand su Mediaset Infinity.

Su Italia 1 alle 21:28 il blockbuster Jurassic World (2015, 124’, regia di Colin Trevorrow): nel parco dei dinosauri geneticamente ricreati un nuovo ibrido sfugge al controllo e scatena il caos. Nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D’Onofrio, BD Wong, Omar Sy, Nick Robinson e Ty Simpkins: azione, stupore e adrenalina per una serata "preistorica" ad alta tensione.

Zoro in diretta, Crozza a tutto sprint e case impossibili: La7 e Discovery alzano l’asticella

Su La7 alle 21:15 Propaganda Live, il talk di Diego Bianchi "Zoro" che racconta l’attualità con reportage originali, satira visiva di Makkox e un gruppo fisso di giornalisti (Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata). Dalla tradizione di "Gazebo" alla maratona del venerdì, tra musica live, interviste e momenti cult.

Su Nove alle 21:30 Fratelli di Crozza, il one‑man show in cui Maurizio Crozza attraversa politica e costume con nuove maschere, parodie e monologhi: una galleria di personaggi sempre aggiornata, con ritmo, ironia e stoccate satiriche al vetriolo.

Su Real Time alle 21:40 Malati di pulito USA: dagli USA il racconto estremo di accumulatori compulsivi, "salvati" dall’arrivo di super‑maniaci dell’igiene britannici che provano a rimettere in sesto case e abitudini, tra shock, consigli pratici e rieducazione quotidiana.

Emmerich fa tremare Washington, Cannavacciuolo in missione e talent ai fornelli: la notte Sky è azione e gusto

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il film d’azione Sotto assedio – White House Down (2013, 137’, regia di Roland Emmerich): un padre in visita alla Casa Bianca si ritrova a difendere Presidente e figlia durante un attacco paramilitare. Cast d’eccezione con Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke e James Woods.

Su Sky Uno alle 21:15 nuova puntata di Cucine da incubo: Antonino Cannavacciuolo ispeziona locali in crisi, individua errori in cucina e in sala, motiva la brigata e svela il restyling con un menù rinnovato, prima del "battesimo" del primo servizio. Format di culto nato dalla versione britannica con Gordon Ramsay, qui declinato con disciplina, empatia e concretezza.

Su TV8 alle 21:40 prosegue MasterChef Italia (stagione 14, episodio 21): la gara tra aspiranti chef supervisionata dai giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Nei Live Cooking e negli Stress Test entra in scena anche la chef Chiara Pavan: piatti, creatività e nervi saldi al centro di una sfida serrata.

Su Cielo alle 21:20 il pluripremiato Ritratto della giovane in fiamme (2019, 120’, regia di Céline Sciamma): nella Francia del 1770 la pittrice Marianne deve ritrarre la giovane Héloise, contraria al matrimonio e al ritratto stesso. Tra sguardi e silenzi nasce un legame profondo che interroga desiderio, libertà e destino. Con Noémie Merlant e Adèle Haenel.

Azzurre contro la Serbia, F1 in notturna e ribalta Eurolega: la maratona Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 21:00 Pallavolo Femminile, FIPAV Cup Women Elite Genova 2026 – 1a giornata: Italia-Serbia: le azzurre affrontano una classica rivale europea in un test ad alto tasso tecnico e agonistico, con rotazioni e intese da verificare in campo.

Su Sky Sport 1 alle 23:00 Automobilismo, F1: spazio agli eventi del Mondiale, tra analisi, immagini e focus sui protagonisti della stagione. A seguire, alle 23:25 su Sky Sport 1 F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint, con interviste, approfondimenti e lettura tecnica della griglia definita dalla prima qualifica del weekend.

Su Sky Sport Max alle 20:00 Basket, Eurolega: la massima competizione per club del basket europeo, con tutte le partite, i duelli stellari e il clima delle grandi notti continentali. In seconda serata, alle 22:00 su Sky Sport Max NBA Action, il magazine che raccoglie highlights, interviste e il meglio della settimana oltreoceano.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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