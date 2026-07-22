Stasera in tv (22 luglio), Bisciglia contro Costner e Eastwood, il reality contro il cinema di qualità Cosa vedere stasera in tv? Su La7 Roberto Saviano accende La giusta distanza mentre su Nove il viaggio pop di Best weekend; su Sky Cinema 1 spunta l’investigatrice di Honey don’t! tra humor nero e mistero.

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 22 luglio 2026: tra un reality che infiamma i social, cinema da Oscar e inchieste che fanno discutere, la serata promette colpi di scena e storie potenti che vi terranno incollati fino ai titoli di coda.

Rai

Donne geniali alla NASA, il ritorno di Danny Reagan e il caso che scuote le aule: Rai a tutto impatto

Rai 1 • 21:30 • Il diritto di contare. Il film racconta l’incredibile storia vera di tre matematiche afroamericane che, all’ombra della NASA degli anni ’60, ribaltano pregiudizi e barriere trasformando i calcoli di missioni cruciali in riscatto personale e collettivo. Tra i protagonisti spicca Kevin Costner, in un racconto che intreccia diritti civili, merito e conquista dello spazio.

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Rai 2 • 21:20 • Boston Blue. Danny Reagan approda a Boston e fa squadra con la detective Lena Silver, in una famiglia che vive la divisa in ogni ruolo: dal procuratore distrettuale Mae alla sovrintendente Sarah, fino alla recluta Jonah e al reverendo Edwin Peters. Tra nuove indagini e antiche ferite, l’obiettivo di Reagan è anche riallacciare il rapporto con il figlio Sean: uno spin-off di Blue Bloods con Donnie Wahlberg che unisce action, legami e seconde possibilità.

Rai 3 • 21:15 • Un giorno in Pretura – Tutti i sogni di Sofia. Al centro, l’omicidio di Sofia Stefani e il processo a Giampiero Gualandi davanti alla Corte d’Assise di Bologna. L’accusa ipotizza un delitto maturato nella paura di uno scandalo; la difesa parla di uno sparo accidentale durante un litigio. Un racconto processuale teso, tra dinamiche sentimentali, ricostruzioni contrapposte e il peso devastante delle versioni in aula.

Mediaset

Bisciglia al falò, Eastwood in caccia e la squadra di Chicago: adrenalina e sentimenti alla resa dei conti

Rete 4 • 21:33 • Il corriere – The mule. Un anziano floricoltore al verde si reinventa corriere della droga per un cartello: più diventa abile, più attira la DEA. Clint Eastwood dirige e interpreta un road drama sul prezzo delle scelte e il tempo che resta; nel cast anche Clint Eastwood e Bradley Cooper, tra colpa, redenzione e inseguimenti a basso profilo ma altissima tensione.

Canale 5 • 21:20 • Temptation Island. Il docureality delle scelte definitive: sette coppie, 21 giorni separati, nessun contatto con l’esterno e falò che ribaltano destini. La "prova sentimenti" guidata da Filippo Bisciglia mette a nudo gelosie, progetti e verità taciute: tra richieste di confronto e video che bruciano, ogni minuto può cambiare tutto.

Italia 1 • 21:28 • Chicago P.D. (St. 13, Ep. 1). Le unità di pattuglia e d’intelligence tornano a presidiare le strade più dure della Windy City: Jason Beghe, LaRoyce Hawkins, Patrick John Flueger, Marina Squerciati, Amy Morton e la squadra combattono un crimine che muta faccia di continuo, tra pedinamenti, blitz e scelte morali al limite.

La7 e Discovery

Saviano riannoda i fili della cronaca, Panella disegna il weekend perfetto e le case da 1 euro raccontano la rinascita

La7 • 21:15 • La giusta distanza. Un format che intreccia documentario e narrazione civile: Roberto Saviano mette in relazione destini lontani che si sfiorano tra legalità, potere, memoria e ribellione. La cronaca diventa percorso umano, illuminando connessioni nascoste e conseguenze impreviste.

Nove • 21:30 • Best weekend. Francesco Panella attraversa l’Italia, da nord a sud, per comporre la "ricetta" del fine settimana ideale insieme a tre esperti: non solo piatti e sapori, ma luoghi da sogno ed esperienze capaci di rigenerare tra mare, laghi, colline e montagne.

Real Time • 21:40 • Case a 1 euro… o poco più! Sicilia. A Sambuca di Sicilia, acquirenti da tutto il mondo ristrutturano immobili simbolo della rinascita dei borghi. Tra burocrazia, cantieri e comunità che ripartono, il docureality racconta come il "sogno italiano" possa rivivere salvando il patrimonio edilizio locale.

Intrattenimento Sky

Coen al veleno, celebrity ai fornelli e spie scatenate: la notte delle prime e dei colpi di classe

Sky Cinema 1 • 21:15 • Honey don’t!. L’investigatrice privata Honey O’Donahue indaga su morti sospette legate a una setta: Ethan Coen dirige una commedia nerissima con Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Charlie Day e Chris Evans, tra indizi beffardi e dialoghi al vetriolo.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Due star della musica, dello sport o dello spettacolo diventano chef per una sera nella cucina del "Lusso della Semplicità": menù degustazione in tre portate, brigata dedicata e giudizio finale per un confronto che unisce creatività e gioco.

TV8 • 21:40 • Operation Fortune. Guy Ritchie firma un action-thriller ad alto tasso di ironia: un agente britannico arruola una star di Hollywood per un’operazione sotto copertura contro una minaccia tecnologica. Con Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes e Bugzy Malone: ritmo, doppio gioco e colpi di mano.

Cielo • 21:20 • 3-Headed Shark Attack. Un feroce squalo a tre teste, frutto di una mutazione, assedia un laboratorio e poi una nave da crociera: sopravvivenza, assalti e piani disperati in un disaster-action che non lascia scampo. Nel cast Karrueche Tran, Danny Trejo e Jason Simmons.

Sky Sport

Motori e diamanti grezzi: MLB in corsia di sorpasso, GT a tutta e kart da fotofinish

Sky Sport 1 • 19:30 • Baseball, MLB. La grande lega nordamericana in diretta: l’elite del baseball tra lanci perfetti, fuoricampo e strategie da dugout. Per gli appassionati, una notte di letture tattiche e giocate spettacolari.

Sky Sport Max • 20:00 • Automobilismo, GT World Challenge Europe. Dalle piste endurance del vecchio continente, le Gran Turismo GT3 schierate dalle case ufficiali riportano in scena un campionato storico (ex GT Series): bagarre, pit-stop e gestione gomme come chiavi della notte.

Sky Sport Max • 21:00 • Automobilismo, GT World Challenge Europe. Si prosegue a fari accesi: sprint e strategie si alternano in un format che unisce velocità pura e precisione chirurgica. Un laboratorio a cielo aperto per team, ingegneri e piloti.

Sky Sport Max • 22:00 • Cart, FIA Karting European Championship. Il vivaio dell’automobilismo europeo: traiettorie millimetriche, duelli al limite e talenti che si giocano tutto in pochi giri. Il kart come palestra di nervi saldi e tecnica sopraffina.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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