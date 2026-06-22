Stasera in tv: Bocelli e Nek al Circo Massimo sfidano Megan Montaner e Poirot Cosa vedere stasera in tv? Il talk d’attualità di Nicola Porro su Rete 4, il survival thriller Fall su Italia 1 e le inchieste di Filorosso su Rai 3.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di lunedì 22 giugno 2026: una guida compatta e aggiornata per scegliere cosa guardare tra concerti‑evento, talk, serie, cinema e talent.

Bocelli, Nek e Cardinaletti accendono il Circo Massimo: tra "Notti Mondiali" e Filorosso la Rai fa il pieno

Rai 1 — 21:20 — Vita! Il concerto. In diretta dal Circo Massimo per la Giornata mondiale contro la droga e le dipendenze, la serata celebra la vita con dieci star accompagnate dalla Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis: sul palco Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo. Conducono Giorgia Cardinaletti e Nek; ospiti Lorella Cuccarini e Raoul Bova. L’incasso sarà devoluto al Policlinico Gemelli.

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Rai 2 — 21:20 — Notti Mondiali – Speciale. Analisi, commenti e approfondimenti dedicati al match dei Mondiali FIFA 2026 appena concluso: studio, contributi e interviste "a caldo" per leggere tattiche, episodi e protagonisti della giornata iridata.

Rai 2 — 21:50 — Boss in incognito. Il docureality che manda il "grande capo" sotto copertura tra i dipendenti. Telecamere giustificate da un finto documentario seguono il titolare mentre sperimenta mansioni e ritmi reali; al termine, svelamento dell’identità e decisioni concrete per il futuro aziendale.

Rai 3 — 21:15 — Filorosso. Il programma d’approfondimento torna con la nuova conduzione di Antonino Monteleone (affiancato dalla giornalista di RaiNews24 Adele Grossi). Inchieste, reportage e interviste per raccontare l’attualità italiana e internazionale con uno sguardo sul campo e sulle storie.

Porro rilancia il confronto, Megan Montaner emoziona e arriva l’incubo in vetta: Mediaset a tutta prima serata

Rete 4 — 21:33 — Quarta repubblica. Il talk politico e rotocalco d’attualità condotto da Nicola Porro (in onda dal 2018) riunisce in studio ospiti e servizi per affrontare i dossier caldi di politica, economia e società. Spazio anche ai momenti comici di Gene Gnocchi e alla rubrica "Il processo di Quarta Repubblica".

Canale 5 — 21:21 — Un nuovo inizio. Serie (2024). María, per assicurare un futuro alla famiglia, accetta un matrimonio d’interesse con Manuel, ricco latifondista della Mancia. In un clima già fragile, dominato da sospetti e misteri irrisolti, un risvolto improvviso sconvolge ogni equilibrio. Nel cast spicca Megan Montaner, con Clara Garrido, Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, Gines Garcia Millan, Josè Pastor, German Alcarazu, Itziar Miranda e altri.

Italia 1 — 21:30 — Fall. Film (2022), regia di Scott Mann. Con Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan, Mason Gooding. Dopo un lutto, due amiche scalano una torre di trasmissione abbandonata alta oltre 700 metri per onorare la memoria di Dan: la scaletta crolla e l’impresa diventa una lotta per la sopravvivenza, tra sole implacabile, fame, sete e demoni interiori.

Augias rispolvera i grandi temi, Panella porta l’Italia nel mondo, Melek commuove: la notte "La7–Discovery" senza filtri

La7 — 21:15 — La torre di Babele – Album. Il meglio del programma che, in ogni puntata, intreccia un grande tema storico, culturale, politico o economico con l’attualità e la vita quotidiana. Un salotto di libri, servizi e interviste per allenare il pensiero critico e cercare un orizzonte comune.

Nove — 21:30 — Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella viaggia nelle città del mondo con grandi comunità italiane e mette a confronto tre ristoranti "tricolori". Identità, storie e sapori autentici si sfidano per eleggere il miglior locale italiano all’estero.

Real Time — 21:45 — Melek – Il coraggio di una madre. Serie (2025, S1 E18). Melek vive da anni a Berlino, lontana dalla famiglia d’origine. Moglie e madre di tre figli, vede la sua esistenza sconvolta da una notizia drammatica che rimette in discussione scelte e legami, tra identità, radici e resilienza.

Poirot tra ombre veneziane, i fuochi di MasterChef, Ford vola su TV8 e Redford apre il cuore: l’Intrattenimento Sky corre

Sky Cinema 1 — 21:15 — Assassinio a Venezia. Film (2023), regia di Kenneth Branagh. Con Michelle Yeoh, Kelly Reilly, Jamie Dornan, Tina Fey e Kenneth Branagh. Hercule Poirot, ritiratosi a Venezia, accetta di partecipare a una seduta spiritica, ma un omicidio lo trascina in un labirinto di ombre e segreti.

Sky Uno — 21:15 — MasterChef Usa. La versione americana del talent culinario più celebre al mondo: aspiranti chef non professionisti si sfidano per il titolo e un premio capace di cambiare la vita, sotto l’occhio inflessibile dei giudici tra tecnica, creatività e pressione da brigata.

TV8 — 21:40 — Sei giorni, sette notti. Film (1998), regia di Ivan Reitman. Con Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Temuera Morrison. Un pilota e una redattrice restano bloccati su un’isola deserta dopo un atterraggio di fortuna: tra scontri e intesa, dovranno cavarsela in ogni modo.

Cielo — 21:15 — Il vento del perdono. Film (2005), regia di Lasse Hallström. Con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Damian Lewis. Nel Wyoming, un uomo che gestisce un ranch accoglie una donna e sua figlia in fuga da un marito violento; la liberazione di un orso ferito diventa simbolo di rinascita e perdono.

Baby‑talenti in vetrina: i Campionati Nazionali Giovanili SGS aprono la serata Sky Sport

Sky Sport 1 — 20:00 — Calcio, Campionati Nazionali Giovanili SGS. Vetrina dedicata alle categorie giovanili: spazio ai protagonisti di domani con le sfide dei Campionati Nazionali Giovanili SGS, tra intensità, tecnica e sogni che iniziano a prendere forma.

Sky Sport Max — 20:00 — Calcio, Campionati Nazionali Giovanili SGS. Focus sui tornei giovanili: riflettori puntati su finali e semifinali delle categorie Under, per un viaggio nel vivaio del nostro calcio tra talento, agonismo e passione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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