Stasera in tv (22 gennaio), sei Veline e un'ospite speciale per il grande ritorno di Striscia (contro Raoul Bova)

La programmazione di stasera, 22 gennaio 2026: Greggio e Iacchetti dietro il bancone con tantissime ballerine. Basterà contro Don Matteo, Ore 14 e PiazzaPulita?

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di giovedì 22 gennaio 2026: una guida rapida e completa per orientarsi tra fiction, talk, cinema e calcio europeo.

Raoul Bova e il caso di Spoleto: Don Matteo alza l’asticella su Rai

Rai 121:30Don Matteo. Terza puntata della stagione 15 con Raoul Bova nei panni di Don Massimo: in L’ultima scommessa i preparativi per il matrimonio tra Giulia e il Capitano Diego si complicano con l’arrivo dei genitori di lui (Tosca D’Aquino e Max Tortora), mentre il Maresciallo Cecchini torna in azione con la sua proverbiale abnegazione. Sullo sfondo, l’avvicinamento tra Maria e Giona e le preoccupazioni del parroco. La storica fiction, ispirata al Padre Brown di Chesterton, ha visto negli anni volti amatissimi come Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Nino Frassica e Terence Hill, con premi internazionali e il passaggio da Gubbio a Spoleto lungo un quarto di secolo di racconti.

Rai 221:20Ore 14. Il talk d’attualità di Milo Infante approda in prime time con l’impianto giornalistico che ne ha segnato la crescita dal 2020: reportage, collegamenti live e dibattiti con esperti. Al centro della puntata i casi che tengono banco nella cronaca, dal delitto di Garlasco alle novità sull’omicidio di Federica Torzullo, con approfondimenti su indagini, consulenze e punti oscuri.

Rai 321:20Splendida Cornice. Geppi Cucciari orchestra il suo laboratorio di cultura e ironia tra libri, arte, cinema e tv: un format di Rai Cultura (con Itv Movie) nato nel 2023 e costruito attorno a ospiti, performance, il divulgatore Roberto Mercadini, l’insegnante Andrea Maggi e una platea di 120 persone suddivise per "categorie" che raccontano l’Italia contemporanea.

Del Debbio all’attacco, Scotti–Lui in festa e Striscia rilancia: il giovedì Mediaset è a tutta sfida

Rete 421:33Dritto e rovescio. Il rotocalco politico di Paolo Del Debbio (Videonews) alterna interviste, inchieste e piazze in diretta, con un taglio schietto e un’attenzione costante ai temi caldi del Paese. Nato nel 2019, è l’erede ideale di Quinta Colonna.

Canale 520:39La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti e Samira Lui guidano l’access prime time più brillante del momento: tra "Cruciruota", "Round Express" e la finale "Ruota delle Meraviglie", la versione 2025/26 ha introdotto nuove meccaniche come il Jackpot con il "maialino-salvadanaio" che cresce giro dopo giro e può esplodere a fine gara. Ritmo alto, battute, e un parterre di campioni che puntano alle cifre più ambite.

Canale 521:55Striscia la Notizia – La voce della presenza. Il tg satirico di Antonio Ricci torna in prima serata con cinque appuntamenti settimanali speciali: al bancone gli storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, band in studio guidata da Demo Morselli, cast allargato con sei Veline e incursioni sul territorio. Nella prima puntata attesa anche la partecipazione di Maria De Filippi, insieme a Tina Cipollari e Giovannino, per "colpire" i parcheggi selvaggi nei posti per disabili.

Italia 121:25Safe House – Nessuno è al sicuro. Action ad alta tensione (2012) diretto da Daniel Espinosa: un giovane agente della CIA deve gestire la presenza ingombrante di un pericoloso ex operativo in una "casa sicura" finita nel mirino. Nel cast spiccano Denzel Washington e Ryan Reynolds, con Vera Farmiga, Brendan Gleeson e Sam Shepard.

Formigli incalza, romanticismo sul Nove e case contese: la rotta La7–Discovery

La721:15PiazzaPulita. Corrado Formigli torna con interviste one‑to‑one, dibattiti, reportage e inchieste. Tra le rubriche ricorrenti, "Piazzaselvaggia" con Selvaggia Lucarelli e i racconti di Stefano Massini: una narrazione vigile sull’attualità nazionale e internazionale.

Nove21:30Un Principe per Natale. Commedia sentimentale (2015): un principe europeo, insofferente a un matrimonio combinato, si rifugia negli Stati Uniti sotto falsa identità e s’innamora di Emma, una cameriera. Un gioco di riconoscimenti e sentimenti per una favola moderna ambientata oltreoceano.

Real Time21:30Casa a prima vista. Il docu‑reality (dal 2023) mette in gara tre agenti immobiliari tra Roma e Milano. Si inizia dall’ascolto delle esigenze, si prosegue con tre proposte mirate e si chiude con la scelta finale del cliente. In campo, tra gli altri, Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu per Roma, e Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre per Milano. Voce narrante di Andrea Pellizzari.

M3GAN torna più letale, gli chef al pressure e prepartita europeo su TV8

Sky Cinema 121:15M3gan 2.0. Due anni dopo il suo "blackout", il prodigio di intelligenza artificiale torna più veloce, potente e spietato: Gemma intuisce che l’unica speranza per fermare la nuova arma d’infiltrazione, Amelia, è riportare in vita M3GAN con aggiornamenti ancora più estremi. Un duello ad alta tensione tra IA autocoscienti con il destino dell’umanità in bilico.

Sky Uno21:15MasterChef Italia (St. 15, Ep. 13). Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo guidano gli aspiranti chef nella fase calda tra Mystery, Invention e Pressure Test, con un’attenzione crescente a tecnica, creatività e sostenibilità.

TV820:30Europa e Conference League Prepartita. Studio, collegamenti e interviste per entrare nel clima della serata europea tra probabili formazioni e ultime dai campi.

TV821:00Calcio, UEFA Europa League – 7ª giornata: Celta Vigo–Lille. Sfida dal peso specifico altissimo per la corsa ai playoff: tre punti possono dare una spinta decisiva al girone, soprattutto in caso di successo dei padroni di casa.

Cielo21:15Contract to Kill. Action di spionaggio (2016) firmato Keoni Waxman: tra Istanbul e gli USA, un agente CIA/DEA indaga su un intreccio tra narcotrafficanti e militanti islamici deciso a far entrare armi sul suolo americano. Nel cast, tra gli altri, Steven Seagal e Russell Wong.

Europa League no stop su Sky Sport: studio, live e post fino a notte

Sky Sport 120:45Prepartita UEFA Europa e Conference League. Approfondimenti, ultime dai campi e analisi tattiche per preparare la grande notte europea.

Sky Sport 121:00Calcio, UEFA Europa League. Diretta con i match della seconda competizione continentale per club: telecronache, bordocampo e aggiornamenti in tempo reale.

Sky Sport 123:00Postpartita UEFA Europa e Conference League. Interviste a caldo, highlights e lavagna tattica con le chiavi della serata.

Sky Sport Max20:45Highlights Calcio. Le azioni più spettacolari dai campi internazionali: il meglio condensato in un unico appuntamento.

Sky Sport Max21:00Calcio, UEFA Europa League. Seconda finestra live per seguire in parallelo la serata di coppa, con una regia differente per non perdere nulla dell’azione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Programmi

