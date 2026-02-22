Stasera in TV (22 febbraio): Gerry Scotti e De Martino cancellati dalle Olimpiadi, Carlo Conti ‘apre’ Sanremo sul Nove Cosa vedere oggi? Presa Diretta torna su Rai 3 contro Fuori dal Coro su Rete 4, mentre Alessandro Borghese – 4 Ristoranti guida la serata di Sky Uno e Karate Kid – La leggenda continua fa rotta su TV8.

Mediaset InfinitY; RaiPlay. Eleborazione: Italiamedia

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 22 febbraio 2026: una serata ricchissima di proposte, tra la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi a Verona, grandi serie, inchieste e cinema per tutti i gusti.

Achille Lauro chiude i Giochi, Edoardo Leo corre contro il tempo, Iacona riapre i dossier

Rai 1 • 20:20 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: Cerimonia di chiusura

L’atto finale della XXV edizione dei Giochi invernali va in scena all’Arena di Verona, tra spettacolo, emozioni e sfilata delle delegazioni. Protagonista sul palco Achille Lauro, chiamato a firmare con la sua cifra scenica un commiato che celebra sport, unione e bellezza italiana. La sinossi ufficiale sottolinea il carattere evocativo dell’evento e la cornice simbolica dell’anfiteatro scaligero. Per lasciar spazio alla cerimonia, salterà la puntata di Affari Tuoi di De Martino.

Rai 2 • 21:00 • Era ora

Commedia romantica con Edoardo Leo e Barbara Ronchi, affiancati da Francesca Cavallin e dal compianto Andrea Purgatori. Dante (Leo), cronico ritardatario incapace di bilanciare lavoro e affetti, si risveglia ogni volta un anno dopo, perdendosi i momenti-chiave della propria vita: un viaggio dolceamaro tra sliding doors, riscoperte e seconde chance, fino a rimettere a fuoco cosa conti davvero.

Rai 3 • 20:30 • Presa diretta

Il programma d’inchiesta guidato da Riccardo Iacona (in onda dal 2009) torna con il suo sguardo sul Paese reale: servizi sul campo, pluralità di punti di vista e un lavoro corale realizzato con Maria Cristina De Ritis. Nel palmarès anche il Premio Nazionale Vincenzo Padula 2013 a Iacona come miglior conduttore per la sezione Giornalismo: un marchio di fabbrica che coniuga rigore e racconto civile.

Giordano all’attacco, Farah e Tahir incendiano il prime time, Le Iene tornano all’assalto

Rete 4 • 21:33 • Fuori dal coro

Mario Giordano orchestra il talk d’approfondimento di Videonews con inchieste, collegamenti, ospiti e la sua cifra diretta e polemica. Noto per l’uso di scenografie simboliche e sagome, il programma affronta politica, economia e cronaca con ritmo e un linguaggio pensato per rendere i temi più immediati.

Canale 5 • 21:20 • Io sono Farah

La dizi che ha conquistato il pubblico sbarca nella domenica sera di Canale 5, che mette momentaneamente in stand-by Chi vuol essere milionario di Gerry Scotti. Farah, brillante laureata in Medicina, approda clandestinamente a Istanbul con il figlio Kerim, affetto da una rara malattia. Per curarlo accetta un lavoro da domestica per Tahir, piccolo criminale che la trascina in un mondo instabile tra segreti, omicidi e scelte impossibili. Nel cast Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman, Fırat Tanış, Senan Kara e Lale Başar: una soap dal respiro internazionale che mescola cuore e noir.

Italia 1 • 21:13 • Le Iene

Storico marchio dell’infotainment ideato da Davide Parenti: inchieste d’attualità, reportage, scherzi e interviste nello stile tagliente delle "divise in nero". Inviati simbolo e un archivio di scoop che hanno segnato l’immaginario televisivo: una lunga stagione di satira, controinchieste e storie che dividono e fanno discutere.

Documenti, case dei sogni e coppie alla prova: la notte La7–Discovery

La7 • 21:40 • Il caso Epstein: Andrea – Il Principe senza privilegi

Documentario (regia di Jamie Crawford) dedicato ai risvolti del caso Epstein e al ruolo del principe Andrea, tra ricostruzioni, testimonianze e colpi di scena che hanno scosso opinione pubblica e istituzioni.

Real Time • 20:45 • Casa a prima vista

Docu-reality sul "colpo di fulmine immobiliare": tre agenti (tra Milano e Roma) sfidano budget e desideri dei clienti per trovare la casa perfetta. Format ispirato al francese Chasseur d’Appart: la voce narrante di Andrea Pellizzari accompagna ricerche, visite e l’ultima scelta.

Real Time • 21:45 • 90 giorni per innamorarsi: e poi…

Spin-off dell’iconico dating: tornano le coppie "al buio" per raccontare la vita dopo il matrimonio nato con il visto K‑1. Tra bilanci, crisi, seconde possibilità e qualche sorpresa, l’amore si misura con la quotidianità.

Favino guida il dramma d’autore, Borghese detta il verdetto, arti marziali family e thriller sul faro

Sky Cinema 1 • 21:15 • Enzo

Dramma di Robin Campillo con Elodie Bouchez, Pierfrancesco Favino, Eloy Pohu e Maksym Slivinskyi. Enzo, sedicenne cresciuto tra comfort e aspettative in Costa Azzurra, abbandona la scuola per un apprendistato da muratore: nella fatica del lavoro e nella comunità del cantiere scopre una nuova idea di famiglia, amicizia e amore, lontano dai facili privilegi.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Il cult culinario: quattro locali della stessa area si sfidano su location, servizio, menù e prezzo. Voti segreti, "categoria special" territoriale e verdetto finale di Borghese per assegnare 5.000 euro da reinvestire nel ristorante.

TV8 • 21:40 • Karate Kid – La leggenda continua

Reboot d’azione e formazione con Jackie Chan e Jaden Smith: un ragazzo americano trasferito a Pechino deve affrontare bulli e paure. Un addetto alla manutenzione – in realtà maestro di kung fu – lo guiderà tra disciplina, autocontrollo e rispetto.

Cielo • 21:20 • The Vanishing – Il mistero del faro

Thriller di Kristoffer Nyholm con Peter Mullan, Gerard Butler e Gary Lewis. Tre guardiani su un’isola scozzese trovano dell’oro e incrociano una barca misteriosa: isolamento, paranoia e avidità accendono una battaglia per la sopravvivenza.

Nove • 20:30 – Che tempo che fa – Fabio Fazio torna con il so talk, che stasra avrà come ospite speciale Carlo Conti, pronto a svelare gli ultimi dettagli del Festival di Sanremo 2026 in partenza dopodomani.

Sky Sport 1 • 21:00 • Super Atleti

Docu‑serie che ripercorre il cammino dei protagonisti dello sport olimpico italiano: sacrifici, sliding doors e dietro le quinte delle medaglie, tra memoria e ispirazione.

Sky Sport 1 • 21:15 • La giovane Italia

Rubrica dedicata a prospetti e storie del movimento azzurro: approfondimenti su talenti, percorso di crescita e visione tecnica, con focus su vivaio e progettualità.

Sky Sport 1 • 21:30 • Tennis, ATP 500 Rio de Janeiro

Dal Rio Open sulla terra rossa: match e aggiornamenti del circuito ATP 500, con tabelloni competitivi e cornice brasiliana ad alto tasso di spettacolo.

Sky Sport Max • 20:30 • Calcio, Serie C

Finestra sulle sfide della terza serie: duelli promozione/salvezza, giovani in vetrina e intensità da categoria, con studio e aggiornamenti costanti.

Palinsesto Sky Sport

Al momento, nei dati forniti non risultano programmi con emittente classificata come "Sky Sport" distinti da quelli già elencati: consultate la guida per eventuali aggiornamenti di palinsesto.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

