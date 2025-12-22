Stasera in tv (22 dicembre), la Supercoppa Italiana su Italia 1 sfida GialappaShow su Sky e TV8 Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 22 dicembre: Quarta Repubblica su Rete 4 rilancia il dibattito, GialappaShow si impone su Sky Uno e TV8.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 22 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti pensati per tutti i gusti: film, talk, show e grande sport live.

Julie Andrews incanta, Priyanka Chopra ama: la Rai accende la nostalgia e il romanticismo

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Love again. Sentimentale (2023, 102’), con Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Russell Tovey, Lydia West, Celia Imrie: Mira prova a superare la perdita del fidanzato inviando messaggi al suo vecchio numero, innescando un inatteso legame con chi lo ha ereditato. Un racconto di lutto, seconde occasioni e serendipità.

Su Rai 2 alle 21:30 Formidabile Discoring Natale. Musicale (2025). Speciale di prima serata a tema festivo: titolo, anno e genere sono confermati, ulteriori dettagli non sono disponibili.

Su Rai 3 alle 21:20 Tutti insieme appassionatamente (1965, 173’). Regia di Robert Wise, con Christopher Plummer, Eleanor Parker e Julie Andrews: il classico intramontabile che racconta l’incontro tra la governante Maria e la famiglia Von Trapp tra musiche iconiche e sentimenti senza tempo.

Nicola Porro al contrattacco, Fabio De Luigi in crisi di nervi e finale di Supercoppa: Mediaset alza il volume

Su Rete 4 alle 21:33 Quarta repubblica. Talk di approfondimento politico e d’attualità ideato da Videonews e condotto da Nicola Porro dal 2018: dal Centro Safa Palatino di Roma, interviste, servizi, "Il processo" nell’ultimo blocco e le incursioni di Gene Gnocchi per un’arena ad alto tasso di confronto.

Su Canale 5 alle 21:20 Tre di troppo (2022, 107’). Regia di Fabio De Luigi; con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli: una coppia perfetta si ritrova improvvisamente con tre figli non desiderati e tenta, tra equivoci e disastri, di "tornare alla normalità", scoprendo di non essere più gli stessi.

Su Italia 1 alle 20:00 Calcio, Supercoppa Italiana – Finale. 38ª edizione del trofeo: novanta minuti che assegnano la coppa in diretta tv, con atmosfera da grande evento e analisi a bordo campo. A seguire, alle 22:04, Supercoppa Italiana Live, il postpartita con highlights, interviste e commenti a caldo.

Il meglio di La torre di Babele e la caccia di Francesco Panella : La7 & Discovery non rallentano

Su La7 alle 21:15 La torre di Babele Album. Antologia del programma che affronta un grande tema storico, culturale, politico o economico e i suoi riverberi sull’attualità. Tra libri, servizi e interviste, il "meglio di" riassume un salotto televisivo pensato per informare e far riflettere.

Su Nove alle 21:30 Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella vola nelle città del mondo con grandi comunità italiane e mette alla prova tre locali per puntata: chi saprà raccontare davvero l’identità culinaria tricolore?

Su Real Time alle 21:35 Hercai – Amore e vendetta (St. 3, Ep. 34). Con Akın Akınözü, Ebru Şahin e un ampio cast: a Midyat, Reyyan, disprezzata dal patriarca Nasuh perché non sua nipote biologica, incrocia Miran, erede degli Aslanbey cresciuto nel culto della vendetta. Melodramma, segreti di famiglia e amori proibiti alimentano una saga dal cuore turco.

Wes Anderson irrompe su Sky, Gialappa’s raddoppia e Sylvester Stallone torna: l’Intrattenimento Sky fa festa

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 La trama fenicia (2025, 105’). Regia di Wes Anderson, con Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Scarlett Johansson: sopravvissuto per la sesta volta a un incidente aereo, il magnate Zsazsa Korda nomina erede l’unica figlia, una suora. Eredità, intrighi e pericoli in una corsa contro assassini e magnati senza scrupoli.

Su Sky Uno alle 21:35 GialappaShow. La Gialappa’s Band con Mago Forest torna a fare la "moviola" della tv: commenti taglienti, comici in parata e ospiti per uno show dal ritmo serrato.

Su TV8 alle 21:40 GialappaShow. Edizione in chiaro con il best of delle gag e dei personaggi più amati della stagione: sarcasmo, tormentoni e risate a raffica.

Su Cielo alle 21:15 Rocky V (1990, 104’). Regia di John G. Avildsen, con Burt Young, Sylvester Stallone, Talia Shire, Tommy Morrison: Rocky, provato e al verde, allena un giovane pugile e finisce trascinato in un duello di orgoglio e redenzione.

Su Cielo alle 23:15 Sky Sport 24 Night. Appuntamento sportivo in seconda serata: sintesi, notizie e collegamenti per chiudere la giornata con i fatti principali.

Palla a due e poi doppio posticipo: la maratona Sky Sport tra parquet incandescenti e A di fuoco

Su Sky Sport 1 alle 20:30 Basket, Serie A. Le partite del massimo campionato italiano: fisicità, schemi e atmosfera da palazzetto per una serata a rimbalzo continuo.

Su Sky Sport Max alle 20:30 Calcio, Serie A. Slot live dedicato al massimo campionato italiano: cronaca sul pezzo e letture tattiche per vivere il monday night.

Su Sky Sport Max alle 22:30 Calcio, Serie A. Seconda finestra serale: riflettori su un altro match chiave per la classifica, tra interpretazioni dei tecnici e giocate dei leader.

