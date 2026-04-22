De Martino non va in onda ma la Rai lo ripesca lo stesso: cosa succede stasera Stasera, mercoledì 22 aprile 2026, Stasera tutto è possibile va in onda in versione "best of". A insidiarlo negli ascolti il GF Vip di Ilary Blasi e la Coppa Italia

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 22 aprile 2026: una guida rapida e ragionata ai programmi di punta, tra grande cinema, calcio di Coppa Italia e show imperdibili.

Whoopi e Maggie accendono Rai1: il ritorno di Sister Act 2, De Martino show e Sciarelli sul caso

Rai 1 • 21:30 • Sister Act 2 – Più svitata che mai. Sequel cult del 1993 (106’) con Whoopi Goldberg e Maggie Smith, affiancate da Kathy Najimy, Wendy Makkena e Barnard Hughes: Deloris torna sotto copertura tra i banchi di una scuola in crisi per trasformare una classe difficile in un coro travolgente. Commedia musicale dal ritmo gospel che ha segnato gli anni ’90, ideale per una serata di risate e canto.

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Rai 2 • 21:20 • Anche stasera tutto è possibile. Puntata speciale "best of" del comedy show guidato da Stefano De Martino: dalle gag nella celebre Stanza Inclinata ai segmenti Segui il labiale e Speed Quiz, una carrellata di ospiti e momenti cult dell’ultima stagione che ha brillato negli ascolti. Una festa di improvvisazione e ritmo, con l’Auditorium Rai di Napoli come palcoscenico del divertimento.

Rai 3 • 21:20 • Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli torna con il programma d’inchiesta nato il 30 aprile 1989: telefonate in diretta, ricostruzioni e testimonianze per riaprire i grandi misteri italiani e cercare persone scomparse. Un caposaldo del servizio pubblico, premiato negli anni con Telegatti e Premio Regia Televisiva.

Labate al contrattacco, Blasi accende il GF Vip e la Coppa Italia si prende Italia 1

Rete 4 • 21:33 • Realpolitik. Tommaso Labate guida lo spazio d’approfondimento tra sondaggi, retroscena e analisi live: un racconto "senza filtri" dell’attualità, con ospiti e collegamenti in tempo reale per leggere la politica per ciò che è.

Canale 5 • 21:20 • Grande Fratello Vip. Nuova diretta dell’undicesima edizione: alla conduzione Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio. In scaletta televoti decisivi, strategie e prove, mentre in Casa crescono tensioni e alleanze. Diretta anche su Mediaset Infinity, con finestre daytime su Canale 5, Italia 1 e La5.

Italia 1 • 21:00 • Calcio, Coppa Italia – Semifinali (Ritorno): Atalanta–Lazio. Alla New Balance Arena di Bergamo si decide il pass per la finale dopo il 2-2 dell’andata all’Olimpico: gara ad alta intensità, tra tattica e nervi saldi.

Italia 1 • 20:28 • Coppa Italia Live. Antipasto di serata con immagini e frame-by-frame dai campi: il magazine raccoglie temi e chiavi tattiche delle sfide, con il quadro completo della coppa nazionale.

Italia 1 • 22:59 • Coppa Italia Live. Il post-partita con highlights, interviste e analisi a caldo: rivivete i momenti chiave della semifinale e il cammino aggiornato verso l’ultimo atto della competizione.

Il giorno che cambiò la storia su La7, Mannino fa scintille sul Nove e Real Time caccia la casa perfetta

La7 • 21:15 • Una giornata particolare. Un viaggio appassionante dentro le 24 ore che hanno segnato la vita di un personaggio chiave (e, con essa, la storia): documenti, testimonianze e ricostruzioni per un racconto a fuoco ravvicinato.

Nove • 21:30 • Sento la terra girare. Teresa Mannino porta in tv il suo teatro: sguardo ironico e personale sulle relazioni e sul costume, con una scrittura arguta che sa unire risata e riflessione.

Real Time • 21:40 • Casa a prima vista. Il docu‑reality (dal 2023) che mette in gara tre agenti immobiliari tra Roma e Milano: richieste e budget del cliente, sopralluoghi e scelta finale, con la voce narrante di Andrea Pellizzari. Format ispirato al francese Chasseur d’Appart; ogni puntata incorona l’agente "vincente".

Blake Lively e Liam Neeson guidano la notte Sky: thriller, food e sfide in 4 Ristoranti

Sky Cinema 1 • 21:15 • Un piccolo favore. Giallo brillante firmato Paul Feig (117’): una mamma vlogger indaga sulla sparizione dell’amica, tra segreti, voltafaccia e colpi di scena. Nel cast Anna Kendrick e Blake Lively, con Henry Golding, Linda Cardellini e Jean Smart.

Sky Uno • 21:15 • Foodish. Joe Bastianich, con un ospite diverso ogni puntata, cerca "il piatto che resta": identità, racconto e gusto per un menu capace di imprimersi nella memoria. Solo un piatto potrà fregiarsi del titolo.

TV8 • 21:40 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori si votano a vicenda su location, servizio, menù, prezzo e categoria "special"; il giudizio di Borghese può ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro da reinvestire nel locale.

Cielo • 21:20 • Blacklight. Action (108’) diretto da Mark Williams: un operativo dal passato ingombrante torna in azione tra complotti e resa dei conti. Protagonista Liam Neeson, con Aidan Quinn, Emmy Raver‑Lampman e Taylor John Smith.

Premier alle 21:00 e maratona Sky Sport: Ligue 1, remix europei, Icarus e Superbike

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, Premier League. Appuntamento con il massimo campionato inglese: 90 minuti a tutto ritmo tra intensità, rivalità storiche e telecronache dedicate.

Sky Sport Max • 19:00 • Calcio, Ligue 1. Il massimo campionato francese in diretta: tecnica, giovani talenti e grande tradizione per una serata d’Oltralpe.

Sky Sport Max • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League Remix. Il meglio delle ultime giornate europee: gol, giocate ed emozioni raccontate da immagini esclusive e voci dei protagonisti.

Sky Sport Max • 21:30 • Calcio, UEFA Europa e Conference League Remix. Tutto in mezz’ora: highlights, curiosità e interviste dai campi di Europa e Conference.

Sky Sport Max • 22:00 • Icarus Ultra. Magazine dedicato agli sport outdoor: imprese, storie e viaggi oltre il limite, alla scoperta di discipline e scenari mozzafiato.

Sky Sport Max • 22:30 • Motociclismo, WorldSBK. Il mondiale Superbike (moto derivate dalla serie): analisi tecniche, duelli e sorpassi al limite per chiudere la serata a tutto gas.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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