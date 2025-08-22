Stasera in tv (22 agosto): Amadeus e Katia Follesa sfruttano la pausa estiva e collaborano contro Rai e Mediaset Programmi tv stasera, cosa vedere oggi, venerdì 22 agosto: dai grandi film internazionali, alle competizioni di atletica europee.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 22 agosto 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata costruita su proposte di vario tipo: dai grandi talk fino ai film internazionali. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro di questo venerdì, che continuerà ad affascinarci con grandi appuntamenti.

Stasera in tv (22 agosto), cosa vedere: The Cage e Comedy Match su Nove sfidano le altre reti

Venerdì 22 agosto 2025 la TV propone una serata variegata, capace di accontentare un po’ tutti i gusti. Tra film, documentari, eventi sportivi e serie TV, il palinsesto delle principali reti nazionali. Su Rai 1 ad esempio arriva Era ora, commedia che racconta la storia di Dante, che dopo il suo quarantesimo compleanno si ritrova, giorno dopo giorno, catapultato sempre più avanti negli anni, costretto a fare i conti con ciò che ha trascurato. Rai 2 invece guarda alla natura con The Americas, un documentario che esplora l’enorme biodiversità del continente americano, seguito da un dietro le quinte che mostra come è stato realizzato. Per chi ama lo sport, Rai 3 propone la 14ª tappa della Diamond League 2025 di atletica, in diretta da Bruxelles.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Canale 5 punta sul romanticismo con la prima visione del film turco Only You (Sadece Sen), una storia intensa che ha già conquistato il pubblico all’estero. Su Italia 1 torna invece la squadra dei vigili del fuoco di Chicago: tre episodi di Chicago Fire in sequenza, per chi non si stanca mai di azione e drammi personali. Rete 4 opta per il cinema The Impossible, dramma sul devastante tsunami che colpì la Thailandia.

Sul Nove si alternano il programma The Cage e a seguire lo show comico Comedy Match. Tra le reti dedicate al cinema, Iris propone Brooklyn, dramma ambientato negli anni Cinquanta, TwentySeven offre la commedia Il Grande Match con Robert De Niro e Sylvester Stallone, mentre Cine34 rispolvera Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, commedia anni ’80 con Lino Banfi e Johnny Dorelli. In sintesi, una serata che spazia tra emozioni forti, risate e grandi eventi.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche