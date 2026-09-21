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Stasera in tv (21 settembre), Ilary Blasi svela le nomination al Grande Fratello Vip, Massimo Giletti indaga

Cosa vedere oggi in tv? Azione con Liam Neeson su Rai 2 contro il giallo de Il giovane Montalbano su Rai 1, mentre su Italia 1 Jennifer Garner guida la vendetta in Peppermint.

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Redazione

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Ilary Blasi
Ufficio Stampa Mediaset

Se siete indecisi su cosa guardare, la sera del 21 settembre 2026 porta in tv grandi ritorni, azione e reality roventi: ecco il meglio della prima serata, con idee per ogni gusto.

Montalbano torna a sorprenderci, Liam Neeson sfida il ghiaccio e Giletti accende il dibattito

Rai 121:30Il giovane Montalbano – Un’albicocca. Dalla stagione 2015 diretta da Gianluca Maria Tavarelli, un caso che riporta alle origini la Vigàta di Salvo: indizi minuti, relazioni che svelano verità nascoste e l’intuito del commissario interpretato da Michele Riondino, affiancato da Alessio Vassallo e Andrea Tidona. Durata 103’; genere: Fiction.

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Rai 221:20L’uomo dei ghiacci – The ice road. In seguito al crollo di una miniera di diamanti in Canada, un camionista guida una missione di salvataggio su un oceano ghiacciato: corsa contro il tempo, sabotaggi e tempeste per un action teso e nevoso con Liam Neeson. Anno 2021, durata 103’, regia di Jonathan Hensleigh; genere: Azione.

Rai 321:15Lo stato delle cose. Massimo Giletti torna a leggere l’attualità con inchieste, testimonianze e ospiti per offrire uno sguardo laterale sui fatti, dalla cronaca giudiziaria alle tensioni internazionali: un viaggio per capire "lo stato delle cose" per ciò che è, non solo per come appare. Genere: Attualità.

Blasi infiamma il reality, Porro al contrattacco e su Italia 1 la notte è senza respiro

Rete 421:33Quarta repubblica. Il talk di Nicola Porro (in onda dal 2018) alterna approfondimenti d’apertura, dibattiti serrati, il segmento "processo di Quarta Repubblica" e gli interventi di Gene Gnocchi. Una macchina del prime time che scandaglia politica, economia e società grazie a ospiti ricorrenti e dossier sul campo. Genere: Approfondimento.

Canale 521:20Grande Fratello Vip. La casa più spiata riparte con nuove dinamiche e volti attesissimi: alla guida Ilary Blasi, spalleggiata dalle opinioniste Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo l’"Open House" e i primi ingressi, si accendono nomination, televoti e scontri tra vecchie conoscenze dei reality e nuovi protagonisti. Sin dalla prima edizione Vip (2016) il meccanismo porta alle eliminazioni tramite nomination e voto del pubblico fino al montepremi finale di 100.000 euro (metà in beneficenza). In studio e in casa attese sorprese, nuovi ingressi e i primi immuni: una serata a base di clip, confessionali e colpi di scena che promette scintille.

Italia 121:29Peppermint – L’angelo della vendetta. Dopo l’omicidio del marito e della figlia e il fallimento della giustizia, Riley sceglie la via della vendetta contro la gang responsabile e chi li ha protetti. Un revenge-movie adrenalinico firmato Pierre Morel (2018, 98’) con Jennifer Garner: inseguimenti, resa dei conti e una protagonista implacabile. Genere: Azione.

Augias fa domande scomode, Panella cerca l’Italia nel mondo e su Real Time la rinascita passa dalla cura

La721:15La torre di Babele. Con Corrado Augias, un salotto che intreccia grandi temi storici e cultura con la cronaca, tra libri, servizi e ospiti-mentori: l’obiettivo è "capire il perché delle cose", coltivando dubbi legittimi e pensiero critico in un racconto civile e rigoroso. Genere: Approfondimento.

Nove21:30Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella attraversa città e comunità d’italiani all’estero per giudicare tre "trattorie del cuore": memoria, identità e sapori autentici in una sfida che premia il piatto più convincente e l’anima più vera della cucina di casa. Genere: Cucina.

Real Time21:40Vite al limite – Storie di rinascita. Il dottor Nowzaradan segue pazienti affetti da obesità cronica in percorsi duri ma salvifici tra dieta, supporto psicologico e, quando serve, chirurgia bariatrica: cadute, ripartenze e conquiste per cambiare il destino. Genere: Docureality.

Sky, tra cinema d’autore, reality in cucina, risate romantiche e sport in diretta: serata a tutta scelta

Sky Cinema 121:15Hamnet – Nel nome del figlio. Chloé Zhao firma un dramma (2025, 126’) sul lutto che segna William Shakespeare e Agnes, trasformando la perdita del figlio Hamnet nell’ispirazione per Amleto. Con Jessie Buckley e Paul Mescal: intimo, visivo, potentemente umano. Genere: Drammatico.

Sky Uno21:15Cucine da incubo. Antonino Cannavacciuolo ispeziona cucine in crisi, rimette in riga brigate e sala, rilancia il menù e guida il "servizio-verità" dopo il restyling: dal format britannico al tocco partenopeo, una corsa contro l’inerzia per riaccendere numeri e passione. Genere: Docureality.

TV821:40Mia moglie per finta. Commedia romantica (2011, 116’) di Dennis Dugan: un gioco di finzioni si trasforma in sentimenti veri tra colpi di scena e Hawaii, con una scintillante coppia guidata da Jennifer Aniston e Nicole Kidman. Genere: Commedia.

Cielo21:20Pechino Express. Zaini in spalla, pochi spiccioli e tanto ingegno: coppie vip affrontano autostop, prove culturali e ospitalità locali in un’avventura dove strategia, resistenza e adattamento fanno la differenza. Genere: Reality.

Sky Sport 121:00Volley, Europei. Notte continentale a rete: intensità in battuta, muro e transizioni rapide per una sfida che pesa sul cammino azzurro. Genere: Volley.

Sky Sport Max20:30Calcio, Serie C. Il calcio dei territori: rivalità, giovani da scoprire e partite tese nella terza serie italiana. Genere: Calcio.

Sky Sport Max22:30Calcio, UEFA Europa League Remix. Highlights, gol e interviste per rivivere il meglio dell’ultima giornata di Europa League in un montato serrato. Genere: Calcio.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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