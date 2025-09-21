Stasera in tv (21 settembre): Pivetti e Signoris accendono Rai 1 con Balene, le Iene arruolano Maria Grazia Cucinotta Programmi tv stasera: Mario Giordano torna con Fuori dal Coro (Rete 4), Le Iene ospitano Maria Grazia Cucinotta e Rai 1 debitta la nuova fiction Balene - Amiche per sempre.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 21 settembre 2025: una serata ricchissima di proposte, dal giallo d’autore alla grande comicità, passando per talk, serie e sport live.

Stasera in tv (21 settembre) Pivetti e Signoris guidano il nuovo giallo di Rai 1

Rai 1 , ore 21:30 — Balene – Amiche per sempre : il dramedy con Veronica Pivetti, Carla Signoris, Manuela Mandracchia, Giorgio Tirabassi e Paolo Sassanelli mette al centro il legame fra Evelina e Milla, riunite dalla misteriosa scomparsa di Adriana. Indagini, segreti e un’amicizia da ricucire si intrecciano in una storia liberamente ispirata al romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello. La serie, girata ad Ancona, debutta oggi e si articola in quattro serate per un totale di otto episodi, disponibili anche su RaiPlay.

Rai 2 , ore 21:00 — BellaMà di sera : lo spin-off in prime time del format di Pierluigi Diaco trasforma la musica in racconto del costume, con interpreti di ieri e di oggi e un cast fisso dal carattere unico. Un viaggio tra ricordi, esibizioni live e conversazioni che puntano a far dialogare generazioni diverse.

, ore — : lo spin-off in prime time del format di Pierluigi Diaco trasforma la musica in racconto del costume, con interpreti di ieri e di oggi e un cast fisso dal carattere unico. Un viaggio tra ricordi, esibizioni live e conversazioni che puntano a far dialogare generazioni diverse. Rai 3, ore 20:30 — Presa diretta: il programma di inchieste guidato da Riccardo Iacona (ideato con Maria Cristina De Ritis) affronta i nodi caldi dell’Italia — politica, sanità, ambiente, giustizia, energia — con reportage sul campo e soluzioni possibili. Nato nel 2009 e più volte riposizionato in palinsesto, ha ottenuto anche il Premio Nazionale Vincenzo Padula (2013) per la conduzione.

Le Iene con Maria Grazia Cucinotta, dizy turca su Canale 5

Rete 4 , ore 21:32 — Fuori dal coro : Mario Giordano riprende il suo talk di approfondimento su politica, cronaca, società ed economia, con ospiti in studio e in collegamento. Iconiche le scenografie "parlanti" — sagome, tavoli, oggetti — a supporto di argomenti e dati, e la rubrica Il punto. Uno stile "di pancia" che divide e anima il dibattito pubblico.

Canale 5 , ore 21:21 — La notte nel cuore : nuova soap/serie turca ambientata tra la Cappadocia e un passato irrisolto. Sumru abbandonò i gemelli Nuh e Melek e si sposò con Samet, potente nel turismo locale; anni dopo, i figli cresciuti nel rancore decidono di presentarsi per chiedere conto del passato e "rivendicare" il proprio posto. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak, Ilker Aksum.

Italia 1, ore 21:13 — Le Iene: l'infotainment cult di Mediaset (ideato e curato da Davide Parenti) torna con inchieste, reportage e scherzi irriverenti. Dal 1997 il format mescola attualità, satira e "stile graffiante" degli inviati in completo nero, ha lanciato volti come Pif e Maccio Capatonda e conquistato premi come il Telegatto e più edizioni del Premio Regia Televisiva Top Ten. Un appuntamento che alterna servizi duri e momenti pop. Le due ospiti della puntata di stasera saranno la cantante Gaia e l'attrice Maria Grazia Cucinotta.

George Clooney su La7, Brignano sul Nove

La7 , ore 21:15 — Monuments Men : dramma bellico diretto e interpretato da George Clooney con Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett, Jean Dujardin, Bob Balaban, Hugh Bonneville, John Goodman. Un’unità di esperti d’arte attraversa le linee nemiche nella Seconda guerra mondiale per recuperare capolavori rubati e restituirli ai legittimi proprietari: una corsa contro il tempo per salvare secoli di cultura.

Nove , ore 21:30 — Enrico Brignano Show – Parte prima : l'attore e comico romano porta in tv il suo show teatrale tra monologhi, osservazione della quotidianità e gag che oscillano fra costume e satira, nel solco della tradizione del suo one man show.

Real Time, ore 21:30 — 90 giorni per innamorarsi: docureality sui visti "da fidanzata" per entrare negli USA. Le coppie hanno tre mesi per sposarsi prima della scadenza del permesso, tra shock culturali, barriere linguistiche, diffidenze delle famiglie e scelte di vita decisive.

Pieraccioni fa discutere, Almodóvar emoziona, Barbieri mette alla prova gli albergatori

Sky Cinema 1 , ore 21:15 — Il sesso degli angeli : la commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni racconta Don Simone, prete di provincia in crisi economica, che eredita un bordello in Svizzera e tenta di trasformare l’assurdo in opportunità per l’oratorio, tra dilemmi etici e paradossi. Con Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Massimo Ceccherini.

Sky Cinema 2 , ore 21:15 — La stanza accanto : firmato Pedro Almodóvar, segue l'incontro dopo anni tra Ingrid, autrice di autofiction, e Martha, corrispondente di guerra: un ritrovarsi in circostanze estreme capace di riaprire ferite e affetti. Con Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto. Tra i protagonisti anche John Turturro.

Sky Uno , ore 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel : lo spin-off di "4 ristoranti" mette in gara quattro albergatori della stessa area. Si soggiorna una notte in ogni struttura e si votano location, servizi, camere, prezzi e colazione. Barbieri ispeziona topper e cuscini, svela la classifica e con i suoi voti può ribaltarla. In palio 5.000 euro da reinvestire nell'hotel.

TV8 , ore 21:30 — I delitti del BarLume – Sopra la panca : nuovo film tv della saga tratta da Malvaldi, diretto da Roan Johnson, tra commedia e giallo di provincia. Con Enrica Guidi, Filippo Timi, Lucia Mascino e Stefano Fresi.

Cielo, ore 21:15 — I fiumi di porpora: thriller di Mathieu Kassovitz con Jean Reno e Vincent Cassel. Due casi apparentemente scollegati — un omicidio in montagna e la profanazione della tomba di una bambina — convergono verso l'università locale, rivelando un disegno agghiacciante.

La Ligue 1 in prime time, poi baseball MLB: doppio show sportivo su Sky

Sky Sport 1 , ore 20:45 — Calcio, Ligue 1 : serata dedicata al campionato francese con i talenti del torneo transalpino in campo e studi a contorno per vivere il meglio della giornata.

Sky Sport Max, ore 19:30 — Baseball, MLB: l'America del diamante in diretta con i match della Major League Baseball, tra duelli sul monte, fuoricampo e statistiche da veri appassionati.

