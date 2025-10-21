Stasera in tv (21 ottobre), Luca Zingaretti all'attacco delle Iene e gli intrighi della Notte nel cuore Cosa vedere stasera in tv? Il Commissario Montalbano indaga sul brutale assassinio di una sarta e le Iene tornano su Garlasco. Berlinguer e Floris contro Savino

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio del prime time di martedì 21 ottobre 2025: una selezione ricchissima, pensata per orientare ogni tipo di pubblico tra fiction, approfondimenti, show e grande sport.

Zingaretti indaga a Vigata, Savino "congela" lo studio, Efira nel lato oscuro dell’amore

Rai 1, 21:30 — Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo. Replica del 2019 dedicata al centenario di Camilleri: mentre a Vigàta si affronta l’emergenza degli sbarchi, Salvo indaga sul brutale omicidio della sarta Elena Biasini. Nel cast Cesare Bocci, Luca Zingaretti, Elena Radonicich e Peppino Mazzotta. Una storia di umanità e mistero che riannoda i fili di una vita segreta.

Rai 2, 21:20 — Freeze. Versione italiana dell’omonimo format giapponese ideato dagli autori di LOL: Nicola Savino dà il comando e gli otto vip, divisi in due squadre, devono restare immobili mentre attorno accade di tutto. Il "Grande Freezer" giudica le prove (con Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e un ospite a rotazione): autocontrollo, provocazioni e risate a ritmo serrato.

Rai 3, 21:20 — Il coraggio di Blanche. Thriller del 2023 diretto da Valérie Donzelli con Virginie Efira, Melvil Poupaud e Dominique Reymond. Blanche si innamora dell’uomo "perfetto" ma scopre presto la sua natura possessiva: isolata dalla famiglia, resta intrappolata in un legame opprimente, tra vergogna e paura, finché decide di affrontare la verità.

Berlinguer alza il dibattito, la dizi turca incendia la prima serata, Le Iene riaprono il caso Garlasco

Rete 4, 21:29 — È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer guida il talk che entra nel cuore dell’attualità con faccia a faccia, inchieste e confronti serrati: storie, cronaca e politica in un’arena popolare che non risparmia nessuno.

Canale 5, 21:21 — La notte nel cuore. Soap turca ambientata in Cappadocia: Sumru, da giovane, ha abbandonato i gemelli Nuh e Melek; cresciuti tra difficoltà e rancore, i due tornano per reclamare verità e giustizia. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak e Ilker Aksum. Tra i volti, anche Esra Dermancioglu.

Italia 1, 21:15 — Le Iene presentano: Inside. Gli speciali d’inchiesta tornano con un esordio dedicato al delitto di Garlasco: un viaggio di oltre 18 anni, dal 13 agosto 2007 agli ultimi sviluppi. Nuovi indizi, ricostruzioni e un’inedita intervista al giudice Stefano Vitelli per una serata che promette rivelazioni e documenti esclusivi.

Floris incalza la politica, risate libere sul Nove, case‑vacanza alla prova dei giudici

La7, 21:15 — Di martedì. L’approfondimento politico di Giovanni Floris tra interviste esclusive, reportage e il punto finale: ritmo, chiarezza e lettura critica dei fatti della settimana.

Nove, 21:30 — Only fun – Comico show. Sul palco si alternano comici e monologhisti per uno spettacolo di gag e stand up: una boccata d’aria tra risate, improvvisazioni e leggerezza.

Real Time, 21:30 — Turisti per case. Docu-reality dedicato alle migliori "holiday home" d’Italia: due strutture a confronto per ogni puntata, scelte dagli esperti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi. Valutazioni su Posizione, Home Tour e Ospitalità con giudizi Ok, Ottimo e Top: a fine soggiorno, recensione-premio all’host più meritevole.

Pieraccioni & Ferilli tra le risate, Lanthimos incanta, Barbieri ispeziona — poi X Factor e il Barcellona in chiaro

Sky Cinema 1, 21:15 — Il sesso degli angeli. Commedia di Leonardo Pieraccioni: Don Simone eredita un bordello in Svizzera e, tra fede e necessità, prova a trasformarlo per salvare l’oratorio. Con Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte e Massimo Ceccherini: conflitti interiori, ironia e situazioni paradossali.

Sky Cinema 2, 21:15 — Povere creature!. Yorgos Lanthimos racconta Bella Baxter (Emma Stone), riportata alla vita da uno scienziato geniale. In cerca della mondanità negata, fugge in un’avventura che diventa lotta per emancipazione ed eguaglianza. Nel cast anche Willem Dafoe, Christopher Abbott e Mark Ruffalo; protagonista Emma Stone.

Sky Uno, 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Spin-off di "4 ristoranti": quattro albergatori si ospitano tra check-in, notte e colazione; Bruno Barbieri ispeziona topper, cuscini, bagni e minibar. Si votano location, servizi, camere, prezzi (e, dalle ultime edizioni, la colazione). In palio 5.000 euro da reinvestire; i voti di Barbieri possono ribaltare la classifica.

TV8, 21:30 — X Factor Italia (stagione 19, episodio 6). Il talent musicale prosegue la costruzione delle squadre verso i Live: scelte dei giudici, identità sonore e performance sempre più curate per i concorrenti in gara.

Cielo, 21:30 — Calcio, UEFA Champions League – 3a giornata: Barcellona–Olympiacos. Missione complicata per i greci, attesi al Camp Nou contro i blaugrana: punti pesanti nel girone e atmosfera da grande notte europea.

Champions in primo piano: studio, partite e, a chiudere, i "Tennis Heroes" di Panatta e Bertolucci

Sky Sport 1, 20:45 — Champions League Show. Immagini dei match, interviste ai protagonisti e commenti della giornata: il salotto che apre la notte della massima competizione europea.

Sky Sport 1, 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Le partite della coppa più prestigiosa per club: dirette, aggiornamenti e finestre dal campo per non perdere nulla del turno.

Sky Sport Max, 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Secondo appuntamento live in contemporanea: copertura estesa dei match con telecronache dedicate e approfondimenti.

Sky Sport Max, 23:00 — Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, con Stefano Meloccaro, raccontano i miti del tennis (da Borg ai campioni di oggi) tra aneddoti e ironia, in una sfida "alla pari" contro l’intelligenza artificiale guidata dall’esperienza.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

