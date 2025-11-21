La truffa della matriarca: cos'è e com'è possibile cascarci. L'indagine delle Iene I programmi in onda stasera, venerdì 21 novembre 2025: Antonella Clerici con The Voice, il Mostro di Bolzano, Tradimento e Propaganda. E le Iene indagano sulle sette

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco il meglio della prima serata di venerdì 21 novembre 2025: una guida ricca e aggiornata per scegliere cosa vedere tra talent, inchieste, serie e grande cinema.

Clerici guida il talento, thriller di confine su Rai 2, inchieste civili su Rai 3

Rai 1 — 21:30 — The Voice Senior. Antonella Clerici riporta sul palco le voci over 60 per le Blind Auditions: i coach Loredana Bertè, Arisa, Clementino (che quest’anno condivide la poltrona con Rocco Hunt) e la new entry Nek si contendono i talenti a colpi di blocchi e Seconda Chance. Storie, timbri e duetti speciali danno ritmo a un format che celebra il talento senza età, con puntate disponibili anche su RaiPlay.

Rai 2 — 21:20 — Brennero. Regia di Davide Marengo. In una Bolzano in festa per l’hockey, l’omicidio di Hans Meier riapre il caso del "Mostro di Bolzano" dopo oltre tre anni. L’ispettore Paolo Costa e la dottoressa Eva Kofler, diversissimi per metodo e carattere, uniscono intuito e disciplina per sciogliere un enigma che lascia una "firma" sul corpo. Nel cast Elena Radonicich, Matteo Martari (Matteo Martari), Richard Sammel, Lavinia Longhi, Luka Zunic e Paolo Briguglia (Paolo Briguglia).

Rai 3 — 21:25 — Farwest. Il viaggio nelle "terre di confine" d’Italia dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli: un racconto civile che alterna collegamenti live, reportage, testimonianze e approfondimenti, portando in tv dossier d’impatto e possibili soluzioni ai nodi irrisolti del Paese.

Nuzzi riapre i gialli, la dizi infiamma Canale 5, le Iene tornano "Inside"

Rete 4 — 21:33 — Quarto Grado. Il talk investigativo ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi (con Alessandra Viero) torna sui grandi casi di cronaca: oltre 15 stagioni e più di 530 puntate per un marchio di fabbrica tra ricostruzioni, inviati, criminologi e confronto in studio. Nella lunga storia del programma non sono mancati spin-off e iniziative social contro stalking e violenza di genere.

Canale 5 — 21:21 — Tradimento. Soap 2023, stagione 2, episodio 109. La giudice Guzide Yenersoy vede sgretolarsi il matrimonio "perfetto" con Tarik quando emergono bugie e segreti che travolgono anche i figli Ozan e Oylum. Cast corale con Vahide Percin (Vahide Percin), Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender, Yusuf Cim, Feyza Sevil Gungor: un dramma familiare ad alta tensione.

Italia 1 — 21:12 — Le Iene presentano: Inside. Nella puntata di stasera, curata da Roberta Rei e Giulio La Monica, gli inviati in nero indagano sulle sette religiose. Lo speciale parte dalla storia di Nunzio Bevilacqua, un avvocato finito nelle grinfie della "setta della Matriarca", che userebbe donne e gravidanze come strumenti di estorsione, per poi illustrare le tecniche con cui molte comunità manipolatorie riescono a conquistare la fiducia delle loro vittime, per poi lasciarle svuotate (non solo economicamente).

Zoro in diretta, Crozza in satira, Knam serve il verdetto

La7 — 21:15 — Propaganda Live. Diego Bianchi (Zoro) orchestra tre ore di diretta tra reportage originali, ospiti, satira di Makkox e una band live: evoluzione dello spirito "Gazebo", il programma racconta politica e costume con ritmo e instant meme.

Nove — 21:30 — Fratelli di Crozza. Il one-man show in cui Maurizio Crozza aggiorna la sua galleria di personaggi: imitazioni, monologhi e parodie che fotografano l’attualità politica e sociale con la consueta miscela di risate e riflessione.

Real Time — 21:35 — Bake Off Italia: Dolci in forno. Benedetta Parodi alla conduzione, in giuria Ernst Knam e Clelia D’Onofrio (con gli ingressi che hanno fatto la storia recente del format): prove creative, tecniche e "wow" per incoronare il miglior pasticcere amatoriale, tra grembiuli blu, sfide a sorpresa e spin-off di successo.

Tom Cruise a tutta adrenalina, amori e agenzie sul filo, Tarantino e TV8 tra cult e young

Sky Cinema 1 — 21:15 — Mission: Impossible – Rogue Nation. Di Christopher McQuarrie. Ethan Hunt e l’IMF sfidano il Sindacato in un gioco di doppi e tripli inganni con l’ambigua agente Ilsa Faust. Cast: Tom Cruise, Alec Baldwin, Jeremy Renner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames: action ad altissimo tasso di spettacolo.

Sky Cinema 2 — 21:15 — L’amore che non muore. Regia di Gilles Lellouche. Anni ’80: Clotaire e Jackie vivono un amore travolgente, poi la deriva criminale e 12 anni di carcere. Alla scarcerazione, lui tenta di riscrivere il destino di coppia tra rimorsi e seconde possibilità. Con Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Vincent Lacoste, Elodie Bouchez.

Sky Uno — 21:15 — Call my agent – Italia (St. 3, Ep. 3). Regia di Simone Spada. Dopo la scomparsa di Elvira, la CMA deve resistere all’assalto della potentissima UBA tra nuovi amori, separazioni e guest star nei panni di se stesse. Con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti.

TV8 — 21:30 — Hanno ucciso l’Uomo Ragno (St. 1, Ep. 5). Serie 2024 con Elia Nuzzolo (Elia Nuzzolo) e Matteo Oscar Giuggioli: racconto young‑adult che intreccia musica, identità e scelte di crescita.

Cielo — 21:20 — Django Unchained. Di Quentin Tarantino. Western di liberazione e vendetta: Django e il dottor Schultz sfidano l’America schiavista per ricongiungersi con Broomhilda. Cast monumentale con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson.

Eurolega in prima serata, dati e storie, focus sui giovani azzurri

Sky Sport 1 — 20:30 — Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club accende la prima serata: telecronaca, atmosfera continentale e il meglio della palla a spicchi del venerdì.

Sky Sport Max — 20:15 — Basket, Eurolega. Seconda finestra di serata dedicata all’Eurolega: intensità, tattica e grandi firme sul parquet in un doppio appuntamento per gli appassionati.

Sky Sport Max — 22:30 — Sport Dataroom. Inchieste e approfondimenti che spiegano lo sport con l’ausilio di dati e nuove tecnologie: grafici, analisi e casi emblematici per leggere il gioco oltre il risultato.

Sky Sport Max — 22:45 — La giovane Italia. Focus sui talenti, le storie e i percorsi dei protagonisti italiani di domani: scouting, visione e prospettive in chiave azzurra.

