Stasera in tv (21 marzo), Milly Carlucci riaccende Canzonissima e sfida Amici di Maria, su Sky corre Pechino Express Il meglio della prima serata di sabato 21 marzo: Bud Spencer e Terence Hill in Nati con la camicia su Rete 4 contro il talk In altre parole di Massimo Gramellini su La7, e molto altro.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay, Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 21 marzo 2026: una serata ricchissima, tra il ritorno del grande varietà, talent in corsa verso il serale, cinema da ridere e approfondimenti che fanno discutere.

Milly Carlucci prende il sabato: il ritorno di Canzonissima, l’omaggio del Tg2 e il crime di F.B.I.

Rai 1 • 21:30 • Canzonissima. Milly Carlucci riporta in tv lo storico varietà con un’orchestra di 24 elementi e grandi interpreti che scelgono "le canzoni della vita" per raccontarsi, tra repertorio italiano, cover e cavalli di battaglia. In studio i "Magnifici 7" (Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Giacomo Maiolini e Caterina Balivo) animano il racconto, mentre il sistema di voto coinvolge panel, pubblico social e gli stessi artisti. Una nuova formula che punta su emozione, memoria e spettacolo dal vivo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 • 21:00 • Tg2 50 anni di notizie. Speciale-documentario che celebra mezzo secolo di racconto dell’attualità: immagini d’archivio, voci storiche della redazione e i passaggi che hanno cambiato il linguaggio del telegiornale della seconda rete, tra edizioni speciali, dirette epocali e la metamorfosi della fruizione.

Rai 2 • 21:55 • F.B.I.. Il procedural firmato Dick Wolf segue le indagini dell’ufficio di New York tra intelligence, pedinamenti e blitz ad alta tensione. Nel cast Alana de la Garza, Ebonée Noel, Jeremy Sisto, John Boyd, Katherine Renee Turner, Missy Peregrym, Sela Ward e Zeeko Zaki: casi a orologeria, dinamiche di squadra e decisioni al limite in 44 minuti serrati.

Rai 3 • 21:30 • Il tempo che ci vuole. Francesca Comencini rilegge il suo rapporto con il padre Luigi Comencini: un film-confessione (110’) sul tempo necessario a superare gli anni difficili e diventare, davvero, colleghi. Con Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano, un racconto intimo sul cinema e su una paternità ingombrante da riconciliare.

Bud & Terence a tutta scazzottate, Amici scalda il serale, Gru fa impazzire i Minions: la notte pop di Mediaset

Rete 4 • 21:33 • Nati con la camicia. Regia di E.B. Clucher (Enzo Barboni): due improbabili compagni – un ex detenuto e un ventriloquo itinerante – finiscono in una missione per conto della CIA contro un super-criminale. Azione, gag e quell’intesa leggendaria tra Bud Spencer e Terence Hill che resta un marchio di garanzia per la prima serata d’azione all’italiana.

Canale 5 • 21:20 • Amici di Maria. Speciale in prima serata che fa da ponte verso il serale: emozioni, confessionali e tracce di percorso per i ragazzi, tra ex allievi sanremesi (da LDA a Mara Sattei ed Enrico Nigiotti) e il "giro di valzer" delle squadre, con gli aggiornamenti sul nuovo assetto dei giudici e i focus su regole e polemiche social. Un appuntamento pensato per scaldare i motori della fase più attesa della stagione.

Italia 1 • 21:31 • Cattivissimo me. L’origin story (2010) della saga Illumination: Gru, supercattivo dal cuore in bilico, si misura con tre orfanelle che incrinano la sua smania di furti impossibili (regia di Chris Renaud, Pierre Coffin e Sergio Pablos). Animazione d’autore, ritmo e humor per tutta la famiglia.

Gramellini accende il dibattito, il duello di Accordi e disaccordi, case e corsie su Real Time

La7 • 20:35 • In altre parole. Massimo Gramellini costruisce il racconto della settimana partendo da "parole chiave": ospiti fissi (Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani e le firme Cecilia Sala, Alessandra Sardoni, Laura Bonasera), pubblico in studio diviso per categorie e la vocazione al dialogo ereditata dai precedenti format. Un talk che intreccia cultura pop, costume e attualità.

Nove • 21:30 • Accordi e disaccordi. Un tema caldo, due ospiti dalle posizioni opposte e un’ora di contraddittorio secco: domande serrate, fact-checking e diritto di replica per arrivare al punto. La bussola è il confronto senza filtri, tra politica, società e costume.

Real Time • 20:40 • Casa a prima vista. Il docu‑reality (ispirato al francese Chasseur D’Appart) mette in gara tre agenti tra Roma e Milano: richieste, budget, sopralluoghi e la scelta finale del cliente, con la voce narrante di Andrea Pellizzari e il premio per l’agente vincitore. Un osservatorio autentico sul mercato e sulle scelte – spesso di cuore – di chi cerca una nuova vita.

Real Time • 21:45 • Dottor Hekim – Medico geniale. Ates (Timuçin Esen), specialista in infettivologia e nefrologia, guida un team in continua competizione con metodi anticonformisti e un carattere spigoloso. Nel cast Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay: casi clinici complicati e dinamiche personali ad alto tasso emotivo.

Jennifer Lawrence seduce, Costantino corre all’Estremo Oriente, Gomorra torna cult: la maratona Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • Fidanzata in affitto. Jennifer Lawrence è Maddie, trentenne nei guai che accetta di "svezzare" l’imbranato Percy in cambio di un’auto: una missione all’apparenza semplice che diventa una commedia di formazione per entrambi (regia di Gene Stupnitsky, con Andrew Barth Feldman, Laura Benanti e Matthew Broderick). Con la star Jennifer Lawrence, ironia e romanticismo si intrecciano in 98 minuti scoppiettanti.

Sky Uno • 21:15 • Pechino Express – L’estremo Oriente (St. 13, Ep. 2). Costantino Della Gherardesca, con Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, guida le dieci coppie lungo una rotta tra Indonesia, Cina e Giappone: autostop, budget ridottissimi, prove e ospitalità dei locali per il più adrenalinico on-the-road della tv.

TV8 • 20:30 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special" locale. Voti segreti, giudizio finale di Borghese e premio da 5.000 euro da reinvestire: un cult del food‑entertainment.

Cielo • 21:20 • Gomorra – La serie (St. 5). L’ultimo atto del potere tra clan, famiglie, alleanze e tradimenti nel ventre di Napoli. Regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima; nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore e Salvatore Esposito: un mosaico criminale che resta pietra miliare della serialità italiana.

Palla al centro: Serie A in vetrina, poi Champions Remix, barche e padel su Sky Sport

Sky Sport 1 • 20:45 • Calcio, Serie A. Diretta, studio e aggiornamenti in tempo reale dal massimo campionato italiano: cronaca, lavagne e collegamenti per vivere la giornata con ritmo e analisi.

Sky Sport Max • 20:30 • Calcio, UEFA Champions League Remix. Il meglio delle ultime giornate di coppa: gol, giocate e momenti chiave raccontati dai cronisti e dalle voci dei protagonisti in un montato ad alta intensità.

Sky Sport Max • 21:00 • The Boat Show. Rotte, test in mare e storie dal mondo della nautica: tra prove di motoscafi, vela, grandi regate ed eventi, la rubrica racconta tecnologia e passione con taglio divulgativo.

Sky Sport Max • 21:30 • This is padel. Highlights dei tornei principali, interviste e consigli tecnici: il magazine che fotografa la disciplina del momento, tra fuoricampo spettacolari e nuovi protagonisti.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche