Stasera in tv, Francesco Montanari emoziona su Rai 1, Del Debbio riapre il caso a Rete 4 Cosa vedere stasera in tv? Il talk di Corrado Formigli su La7 sfida la gara comica di Comedy Match sul Nove, mentre su TV8 Daniel Craig torna James Bond in Spectre e su Cielo c’è il cult Dalla Cina con furore. Sport in prima serata con il Premier Padel Tour su Sky Sport Max.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio della prima serata di giovedì 21 maggio 2026: storie vere, talk d’attualità, show e grande cinema per una scelta a prova di zapping.

Legalità, cronaca e costume: la notte Rai tra memoria e inchieste

Rai 1 • 21:30 • Un futuro aprile. Film tv biografico (2026, regia di Graziano Diana) che ricostruisce la strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985 e l’incontro, anni dopo, tra Margherita Asta e il giudice Carlo Palermo: un doloroso cammino dalla colpa alla riconciliazione. Nel cast spiccano Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari, con Peppino Mazzotta e Anna Ferruzzo. Il film racconta l’attentato mafioso di Pizzolungo, che costò la vita a Barbara Asta e a due dei suoi figli. Anni dopo, l’altra figlia Margherita, divenuta adulta, decide di costituirsi parte civile fino alla condanna dei colpevoli, trovando poi il coraggio di guardare negli occhi il magistrato Carlo Palermo, ferito in quell’esplosione, interpretato da Francesco Montanari.

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Rai 2 • 21:20 • Ore 14. Il talk di cronaca e attualità nato nel 2020 e guidato da Milo Infante approda in prime time con approfondimenti, collegamenti live e confronti tra esperti, criminologi e testimoni. In questi anni il format è cresciuto fino allo spin-off serale, Ore 14 Sera, dedicato ai grandi casi (dal delitto di Garlasco alle inchieste più seguite), con una formula giornalistica rigorosa ma accessibile. La sinossi ripercorre origini, numeri di stagione e l’evoluzione del marchio editoriale, divenuto uno dei poli d’attenzione del giovedì sera di Rai 2.

Rai 3 • 21:15 • Splendida appendice. Show culturale della terza rete (genere: show). Un contenitore che mescola leggerezza e contenuti, tra parole, ospiti e racconti pop per guardare l’attualità da una prospettiva brillante e curiosa.

Del Debbio all’attacco, doppio episodio turco e Papi show: la notte Mediaset non si risparmia

Rete 4 • 21:33 • Dritto e rovescio. Il talk politico di Paolo Del Debbio (in onda dal 2019, Videonews) trasforma l’attualità in confronto serrato con interviste ai protagonisti e reportage dalle piazze. Nato come erede di "W l’Italia – Oggi e domani", il programma ha attraversato le stagioni tra studio vuoto in pandemia e scenografie rinnovate, diventando un classico del giovedì sera. La sinossi ripercorre storia, ascolti e firme ricorrenti (da Belpietro a Cruciani), ricordando anche le parodie televisive e il posto da "arena" dell’approfondimento Mediaset.

Canale 5 • 21:21 • Forbidden fruit. La dizi turca (2018) ambientata nell’alta società di Istanbul intreccia ambizioni, divorzi e scandali: Ender vuole separarsi da Halit senza perdere status e ricchezza e arruola Yıldız per un piano d’infedeltà orchestrato ad arte; intanto Zeynep, entrata nello studio di un socio di Halit, finirà travolta da eventi destinati a cambiarle la vita. Cast: Sevval Sam, Eda Ece, Baris Aytac, Vildan Vatansever, Serkan Rutkay Ayikoz, Melisa Dogu, Safak Pekdemir, Talat Bulut, Mehmet Pamukcu.

Canale 5 • 21:50 • Forbidden fruit. Nuovo episodio in serata per la soap: l’alta società trema tra ricatti e seduzione, con Yıldız chiamata a scegliere quanto spingersi oltre nel piano di Ender e Zeynep sempre più coinvolta nella rete di potere. Stesso cast principale per un secondo appuntamento che alimenta intrighi e colpi di scena.

Italia 1 • 21:30 • Sarabanda Celebrity. Enrico Papi riaccende il suo game musicale in versione vip: otto celebrità, divise in due squadre, si sfidano tra evergreen, memoria, intuizione e aneddoti per accumulare punti e jolly in vista del 7×30 finale. Un classico dell’intrattenimento che torna con giochi iconici e round inediti.

Formigli incalza, Follesa fa giocare i comici e i borghi rinascono: La7 e Discovery a tutta attualità e costume

La7 • 21:15 • PiazzaPulita. Dal 2011 Corrado Formigli guida il talk d’attualità prodotto da Banijay: interviste one‑to‑one, dibattiti tra politici e giornalisti, reportage che illuminano politica nazionale e scenari globali. La storia del programma (comprese le speciali "Crack", "Prima io!", "Corpo a corpo" e "L’inganno") racconta l’evoluzione di una narrazione che, tra rubriche e inchieste, ha fatto scuola nel racconto del presente.

Nove • 21:30 • Comedy Match. Due squadre di comici professionisti si scontrano in improvvisazioni, giochi e sketch "a bruciapelo": ritmo, battute fulminanti e meccanica da gara per una serata che mette in campo invenzione e complicità con il pubblico.

Real Time • 21:35 • Case a 1 euro… o poco più! Sicilia. A Sambuca di Sicilia, acquirenti da tutto il mondo ristrutturano immobili acquistati a prezzi simbolici per ritrovare radici o inseguire il "sogno italiano". La serie racconta un fenomeno nato per contrastare lo spopolamento e recuperare il patrimonio dei borghi storici, tra sfide, lavori e rinascite architettoniche.

Cinema d’autore, reality "tentazione" e 007: l’Intrattenimento Sky tra novità e cult

Sky Cinema 1 • 21:15 • Cattiva coscienza. Commedia brillante (2023) di Davide Minnella: Filippo, avvocato di successo, ha una "coscienza esterna", Otto, che veglia sulle sue scelte morali. Quando Otto si distrae, Filippo deraglia tra decisioni spericolate e ribellioni, costringendo la sua coscienza a correre ai ripari per evitare guai "celestiali". Con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli, Beatrice Grannò e Giovanni Esposito.

Sky Uno • 21:15 • Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici persone comuni affrontano un percorso in un ambiente remoto e ostile, con risorse minime di sopravvivenza e un jackpot che si assottiglia ad ogni "caduta" alle tentazioni lungo la via. Scelte individuali contro il bene del gruppo, alcuni "richiami" persino segreti e conflitti inevitabili: chi arriverà al traguardo parteciperà alla spartizione del montepremi rimasto.

TV8 • 21:40 • Spectre. Sam Mendes orchestra un capitolo-chiave della saga: un messaggio dal passato trascina James Bond dentro l’organizzazione SPECTRE, tra complotti globali e vecchi/n uovi alleati. Con Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes e Monica Bellucci.

Cielo • 21:20 • Dalla Cina con furore. Cult marziale (1972) diretto da Lo Wei: a Shanghai nel 1908 due scuole di kung fu, cinese e giapponese, si scontrano; dopo l’assassinio del maestro cinese, il discepolo interpretato da Bruce Lee giura vendetta e avvia una caccia senza tregua. Un classico che consacra l’icona delle arti marziali. Cast: Bruce Lee, Nora Miao, Jun Arimura, Robert Baker, Fu Ching Chen.

Paddle mondiale e mare da vivere: la notte Sky Sport tra campo e banchine

Sky Sport Max • 20:30 • Premier Padel Tour. Tappa del nuovo tour mondiale della Federazione Internazionale Padel: dieci eventi tra "1000", Grand Slam e World Championship da marzo a novembre, con i migliori del circuito impegnati in una stagione ad alta intensità tra tecnica, tattica e spettacolo.

Sky Sport Max • 22:30 • The Boat Show. Il magazine per chi ama la nautica: prove in mare (motoscafi e vela), focus su grandi regate ed eventi, e uno sguardo alle storie e ai protagonisti dell’eccellenza marittima. Un viaggio tra design, performance e passione per il mare.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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