Stasera in tv (21 luglio), duello tra musica live e cinema: Tim Summer Hits sfida Delibal – Dolce veleno e il thriller con Al Pacino
Cosa vedere stasera in tv? In prima serata: la maratona musicale Tim Summer Hits su Rai 1, la commedia Poveri ma ricchi su Rete 4 contro il thriller Safe house su Italia 1, mentre su Sky Cinema 1 corre l’enigma di Hangman – Il gioco dell’impiccato.
Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 21 luglio 2026: una serata ricchissima tra musica live, cinema d’autore, serie cult e reality pronti a tenervi incollati allo schermo.
Conti e Delogu accendono l’estate Rai: musica, interviste e sguardi sull’Italia
Rai 1 – 21:30 – Tim Summer Hits. Il festival musicale dell’estate 2026 porta in tv da Piazza del Popolo a Roma uno show corale con big e rivelazioni del momento: una maratona di hit, duetti e sorprese, condotta con ritmo e leggerezza. Informazioni di palinsesto: l’evento è seguito anche da Rai Radio 2 con collegamenti dal backstage e contenuti esclusivi.
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Rai 2 – 21:20 – Storie al bivio di sera. Un viaggio confessionale tra figure di spettacolo, politica, musica, sport e giornalismo: interviste sincere e profonde, ricordi d’infanzia, passaggi cruciali e il delicato equilibrio tra privato e carriera. In studio, racconti accompagnati da immagini d’archivio e contributi video per rimettere a fuoco scelte, errori, cadute e riscatti.
Rai 3 – 21:15 – L’Italia che guarda. Documentario che indaga il "gossip" come fatto sociale e culturale: dalla curiosità per la vita privata altrui ai riflessi sulla psicologia collettiva, fino ai risvolti etici e giuridici. Un’analisi che attraversa media, costume e percezioni pubbliche, per capire quanto e come questo sguardo influisca sul Paese.
Mediaset tra sentimenti forti, azione e risate: amori impossibili, complotti e nuove ricchezze
Rete 4 – 21:34 – Poveri ma ricchi. La famiglia Tucci passa in un attimo dalla provincia a Milano dopo una maxi‑vincita: la vera sfida però è vivere la ricchezza quando l’ostentazione "non è più di moda". Una commedia di equivoci e adattamento ai tempi, con un ampio cast guidato da Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello e Anna Mazzamauro; cameo di Al Bano.
Canale 5 – 21:20 – Delibal – Dolce veleno. Baris, studente di architettura e musicista istintivo, s’invaghisce di Fusun, brillante studentessa di sociologia con il sogno dell’estero: un amore travolgente che diventa matrimonio, ma la fragilità psicologica di lui mette alla prova ogni certezza. Cast: Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Hüseyin Avni Danyal, Nazan Kesal (con la presenza di Nazan Kesal), Mustafa Avkıran.
Italia 1 – 21:29 – Safe house – Non fidarti di nessuno. A Los Angeles, due esplosioni con sospetto rischio chimico durante la visita del vicepresidente scatenano l’allerta massima. Un gruppo di agenti si barrica in una safe house: tra loro si nasconde un attentatore, mentre il vero obiettivo è un dispositivo capace di attivare codici nucleari. Adrenalina, sospetti e un mandante "insospettabile" nel finale. Cast: Lucien Laviscount, Hannah John‑Kamen, Ethan Embry, Lewis Tan, Holt McCallany.
La7 e Discovery, tra confronto acceso e "esperimenti sociali": talk, dating e platee in movimento
La7 – 20:35 – In onda. Appuntamento di approfondimento dopo il Tg La7 sui temi più caldi dell’attualità politica. Un dibattito serrato che alterna confronto, analisi e ospiti in studio, con il rilancio delle questioni più discusse del giorno e l’attenzione agli snodi istituzionali e sociali. Nel racconto televisivo ricorrono spesso i grandi temi del Paese e i protagonisti del prime time, tra cui anche volti come Stefano De Martino menzionati nel dibattito pubblico.
Nove – 21:30 – Save the dating – Amori in corso. Il duo comico Marta e Gianluca guida uno spin‑off che mescola stand‑up e dating: single in platea vengono coinvolti in giochi interattivi sul palco per formare coppie spontanee e valutarne la compatibilità. Un’idea "live" che sfrutta ritmo comico e "colpo di fulmine" davanti al pubblico.
Real Time – 21:40 – Matrimonio a prima vista Italia. Versione italiana del format danese: tre coppie di sconosciuti si sposano "al buio", seguite da un team di esperti (sociologo, sessuologo, psicologi). Tre settimane di convivenza, poi la scelta: proseguire o separarsi. Un vero esperimento sociale che racconta compatibilità, fragilità e dinamiche di coppia dall’altare alla vita quotidiana.
Sky tra brividi, viaggi e sfide in hotel: Pacino a caccia, Barbieri giudice e la saga time‑travel
Sky Cinema 1 – 21:15 – Hangman – Il gioco dell’impiccato. Un killer sfida la polizia con enigmi macabri ispirati al gioco dell’impiccato: indagine a tempo e tensione crescente, con Al Pacino, Karl Urban e Brittany Snow. Thriller dal passo classico, tra indizi seminati e intuizioni sul filo di lana.
Sky Uno – 21:15 – Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin‑off di "4 ristoranti" mette in gara quattro albergatori della stessa area: check‑in, notte in struttura, valutazioni incrociate e, alla fine, i voti del "super‑giudice" Bruno Barbieri che possono ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro da reinvestire nell’hotel vincitore.
TV8 – 21:40 – Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici persone comuni affrontano un percorso nella natura estrema con un montepremi che si riduce a ogni "tentazione" accettata: scelte personali contro obiettivi di gruppo, conflitti e strategie per arrivare al traguardo e spartire ciò che resta del jackpot. Un gioco di resistenza fisica ed etica.
Cielo – 21:20 – Outlander (St. 2, Ep. 3). Claire, infermiera del 1945, è proiettata nella Scozia del 1743: tra clan, pericoli e un matrimonio forzato con Jamie, la sua vita si divide fra due epoche e due amori inconciliabili. Episodio che intreccia passione, intrigo storico e il continuo duello con il destino.
Sky Sport, adrenalina continua: padel sotto i riflettori e serata "Gold" sulla sabbia
Sky Sport 1 – 21:00 – Premier Padel Tour. Il circuito mondiale della Federazione Internazionale Padel: dieci tappe tra marzo e novembre, con eventi 1000, Grand Slam e World Championship. Scambi fulminei, tattica e colpi spettacolari per lo sport del momento.
Sky Sport Max – 20:30 – Beach Volley, Campionato Italiano Gold. La serata parte con il beach volley tricolore: ritmo, difese acrobatiche e attacchi fulminei sulla sabbia. Un appuntamento che unisce tecnica e spettacolo.
Sky Sport Max – 21:30 – Beach Volley, Campionato Italiano Gold. In notturna continua lo show del circuito "Gold": coppie in campo per punti pesanti e un pubblico sempre più appassionato alla disciplina.
Sky Sport Max – 22:30 – Colpi da maestro. Speciale che ripercorre l’evoluzione del calciomercato negli ultimi 70 anni: strategie, intuizioni e affari che hanno cambiato volti, destini e gerarchie del grande calcio.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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