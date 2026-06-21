Stasera in tv (21 giugno), Affari Tuoi cancellato da Belgio–Iran, Amadeus sorride (in replica) senza Fazio e Ranucci Cosa vedere stasera in tv? Crime esotico con Delitti ai Tropici su Rete 4, la dizi Racconto di una notte su Canale 5 e il reality Quattro matrimoni su Sky Uno, mentre Telese guida In Onda su La7.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco le proposte migliori di domenica 21 giugno 2026: sport live, inchieste, serie e cinema per ogni gusto.

Belgio–Iran accende Rai 1, Antinelli guida Notti Mondiali: Elsbeth e Iacona completano la serata

Rai 1 • 21:00 • Calcio, Mondiali 2026 – 2a giornata (Gruppo G): Belgio‑Iran. Serve cambiare marcia per non rischiare nulla all’ultima del girone: entrambe reduci da un pari all’esordio, le nazionali si giocano punti pesantissimi per ipotecare gli ottavi. Atmosfera da dentro‑fuori e riflettori su forma, equilibrio tattico e gestione dei momenti caldi. La partita cancellerà la puntata di Affari Tuoi, che salterà anche l’emissione di domani e tornerà in onda direttamente martedì23 giugno.

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Rai 1 • 23:15 • Notti Mondiali. Analisi a caldo, commenti e approfondimenti sulla partita appena conclusa: il racconto post‑gara mette in fila episodi, scelte tecniche e protagonisti della serata mondiale.

Rai 2 • 21:00 • Elsbeth. L’astuta e anticonvenzionale avvocatessa Elsbeth Tascioni collabora con la polizia di New York sfruttando una prospettiva unica e lampi deduttivi per incastrare i colpevoli. Nel cast Carrie Preston, Wendell Pierce e Carra Patterson in una detection brillante che gioca tra logica e ironia.

Rai 3 • 21:15 • Presa diretta. Il programma di inchiesta di Riccardo Iacona (in onda dal 2009, realizzato con Maria Cristina De Ritis) attraversa l’Italia tra politica, sanità, ambiente, energia e giustizia, alternando reportage sul campo e soluzioni possibili. Nel palmarès, il Premio Nazionale Vincenzo Padula 2013 a Iacona: un marchio di fabbrica dell’approfondimento Rai.

Gialli in paradiso e vendette a Denizli: la domenica Mediaset tra crime e dizi

Rete 4 • 21:33 • Delitti ai Tropici (S4 E1). Martinica, sole e misteri: il comandante Mélissa Sainte‑Rose affianca il capitano Gaëlle Crivelli tra indagini e contrasti di carattere per far rispettare la legge in un paradiso attraversato dai mali del mondo. Cast: Sonia Rolland, Béatrice de La Boulaye, Julien Béramis, Stéphan Wojtowicz, Valentin Papoudof, Antoinette Giret, Benjamin Douba‑Paris e altri.

Canale 5 • 21:21 • Racconto di una notte. A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli in cerca di giustizia. L’incontro con Canfeza, legata ai nemici di un tempo, svela una rete di segreti e tradimenti tra rituali antichi e alleanze infrante, fino a una notte destinata a cambiare gli equilibri. Nel cast Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen, Deniz Gurkan, Tutku Karadayi, Pinar Hamzaoglu.

Italia 1 • 21:29 • My spy – La città eterna (2024, 113’, regia di Peter Segal). JJ vuole recuperare punti come padre durante una gita con la figliastra, ma l’Italia gli riserva sequestri, mercenari e ordigni della Guerra Fredda. Tra basiliche e vicoli storici parte una corsa contro il tempo con la giovane Sophie per sventare un ricatto globale. Nel cast: Anna Faris, Chloe Coleman, Dave Bautista, Kristen Schaal, Billy Barratt.

Telese in access, Amadeus riaccende La Corrida, sogni (e lavori) con le Case a 1 euro

La7 • 20:35 • In onda. Appuntamento post‑Tg con l’approfondimento di Luca Telese e Marianna Aprile: attualità politica, collegamenti e ospiti per leggere i temi caldi della giornata.

Nove • 21:30 • La Corrida. Amadeus rilancia l’iconico talent dei "dilettanti allo sbaraglio": esibizioni tra ironia e coraggio, giudizio affidato al pubblico in studio (con una celebrità) e clima di festa pop per scoprire il talento dove meno te l’aspetti. Si tratta delle replica del ciclo di puntate andato in onda lo scorso inverno, che però stanno riscuotendo un ottimo successo di pubblico. Le ultime due emissioni sono state seguite dal 5,1% e 4,4% di share, un ottimo risultato dovuto anche all’assenza dei competitor Ranucci e Fazio, ormai in ferie con Report e Che tempo che fa

Real Time • 20:15 • Case a 1 euro… o poco più! Sicilia. A Sambuca di Sicilia acquirenti da tutto il mondo ristrutturano immobili per ritrovare radici o inseguire il "sogno italiano". La serie racconta la recente iniziativa anti‑spopolamento dei borghi e il recupero del patrimonio edilizio locale.

Tom Hanks commuove, Borghese giudica e Robin Williams fa sognare: la notte "Sky & Co."

Sky Cinema 1 • 21:15 • Non così vicino (2022, 126’, regia di Marc Forster). Dopo la scomparsa della moglie e la perdita del lavoro, un sessantenne scorbutico tenta di farla finita, ma i nuovi vicini lo trascinano in un’inaspettata amicizia. Con Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia‑Rulfo, Cameron Britton, Kailey Hyman.

Sky Uno • 21:15 • Quattro matrimoni. Quattro promesse spose si giudicano tra abito, cerimonia e ricevimento per conquistare l’ambito premio: il "giorno più bello" diventa una sfida di stile, organizzazione e storytelling.

TV8 • 20:25 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il format (dal 2015) mette in gara quattro ristoratori della stessa area: voti su location, servizio, menù e prezzo con la categoria "special" dedicata al territorio. I punteggi di Borghese possono ribaltare la classifica e assegnano 5.000 euro da reinvestire nell’attività.

TV8 • 21:45 • Jumanji (1995, 100’, regia di Joe Johnston). Il magico gioco da tavolo travolge la vita dei giocatori: Alan, intrappolato per 26 anni, torna per concludere la partita e chiudere i conti con il destino. Con Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, Bonnie Hunt.

Cielo • 21:15 • Isolation – Pericolo alle Bahamas (2015, 86’, regia di Shane Dax Taylor). Una fuga romantica su un’isola remota si trasforma in incubo tra furti, richieste d’aiuto alla coppia "sbagliata" e pericoli crescenti. Nel cast: Dominic Purcell, Tricia Helfer, Luke Mably, Marie Avgeropoulos, Stephen Lang.

IndyCar a tutta velocità, poi Rugby URC e Diamond League: la domenica sportiva su Sky

Sky Sport 1 • 20:30 • Automobilismo, IndyCar Series. Le gare del massimo campionato a ruote scoperte degli Stati Uniti: strategie, pit‑stop e bagarre ad alta intensità sul filo dei millesimi.

Sky Sport Max • 19:00 • Rugby, United Rugby Championship. Il campionato transnazionale a 15 con club di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica (ex Pro14): fisicità, tattica e rivalità storiche in campo.

Sky Sport Max • 21:00 • Atletica Leggera, Diamond League. La serie globale dei meeting World Athletics: sprint, salti e lanci tra Stati Uniti, Europa, Qatar e Cina, con stelle affermate e nuovi talenti in cerca di exploit.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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