Bruno Vespa monopolizza la prima serata, solo due donne lo contrastano: chi I programmi in onda stasera, mercoledì 21 gennaio:

Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 21 gennaio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Vespa festeggia 30 anni, Bullock & Reynolds in commedia, Sciarelli riapre i misteri

Su Rai 1 alle 21:30 appuntamento con Speciale Porta a Porta – 30 anni della nostra vita: Bruno Vespa ripercorre il talk più longevo del servizio pubblico in una puntata celebrativa con leader politici e protagonisti di spettacolo, cultura e musica, tra aneddoti, immagini d’archivio e ospiti che hanno segnato tre decenni di televisione.

Su Rai 2 alle 21:20 va in onda il film Ricatto d’amore (2009, regia Anne Fletcher, 107’): una commedia romantica con Sandra Bullock e Ryan Reynolds, affiancati da Betty White, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen e Malin Akerman. Un finto fidanzamento per evitare l’espulsione si trasforma in un percorso di sorprese, conflitti e sentimenti inattesi.

Su Rai 3 alle 21:20 torna Chi l’ha visto?: il programma d’inchiesta nato nel 1989 racconta scomparse, ricostruzioni e appelli in diretta, con il pubblico parte attiva nelle segnalazioni. Nel corso degli anni la trasmissione ha esteso lo sguardo ai grandi casi irrisolti della cronaca, conquistando premi come Telegatti e Premio Regia Televisiva; la puntata propone nuovi aggiornamenti e testimonianze sui dossier aperti.

Labate all’attacco, Ferilli difende la dignità, Le Iene riaprono i dossier

Su Rete 4 alle 21:33 spazio a Realpolitik: Tommaso Labate guida un approfondimento costruito su sondaggi, retroscena e analisi live, con il racconto dell’attualità senza filtri e il confronto tra ospiti in studio.

Su Canale 5 alle 21:21 prosegue A testa alta – Il coraggio di una donna (regia Giacomo Martelli): la miniserie segue Virginia Terzi, preside alle porte di Roma travolta dalla diffusione non consensuale di un video intimo mentre porta avanti un progetto contro la dipendenza digitale. Tra tribunali mediatici, calunnie e resilienza, il racconto mette al centro dignità e verità. Nel cast Sabrina Ferilli, Gioia Spaziani, Raniero Monaco di Lapio, Fabrizio Ferracane, Ninni Bruschetta e Francesco Petit.

Su Italia 1 alle 21:20 va in onda Le Iene presentano: Inside: speciali che approfondiscono temi e inchieste già affrontati dal programma, con nuovi dettagli, testimonianze e materiali inediti per ricostruire i retroscena delle storie più discusse.

Cazzullo racconta il "giorno che cambia tutto", Panella giudica i sapori del mondo, amori al buio su Real Time

Su La7 alle 21:15 torna Una giornata particolare: Aldo Cazzullo guida un viaggio narrativo dentro 24 ore decisive nella vita di un personaggio (e, spesso, della Storia), con fonti, memoria e racconto a illuminare scelte e conseguenze.

Su Nove alle 21:30 nuova puntata di Little Big Italy: il ristoratore Francesco Panella vola nelle città simbolo dell’emigrazione italiana per mettere a confronto tre locali "tricolore". Autenticità, menu e spirito d’impresa finiscono sotto esame prima del verdetto finale.

Su Real Time alle 21:30 torna Matrimonio a prima vista Italia (regia Marco Manes): il format "esperimento sociale" accoppia sconosciuti che si sposano al buio e convivono tre settimane, seguiti dagli esperti Mario Abis (sociologo), Nada Loffredi (sessuologa e psicoterapeuta) e, nelle diverse edizioni, Gerry Grassi, poi Fabrizio Quattrini e quindi Andrea Favaretto. Tra test di compatibilità, nozze, luna di miele e decisione finale, il percorso mette alla prova aspettative e realtà.

Giallini on the road su Sky Cinema, Bastianich elegge il piatto "memorabile", su TV8 notte Champions e su Cielo caccia vichinga

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva La mia ombra è tua (2022, regia Eugenio Cappuccio): un giovane laureato e un celebre scrittore sessantenne intraprendono un viaggio in Italia verso una fiera-mercato anni ’80–’90 a Milano, seguiti in tempo reale sui social da un’influencer. Tra imprevisti e resa dei conti col passato, il percorso conduce al discorso di un autore tornato a confrontarsi con il proprio ruolo pubblico. Con Marco Giallini, Giuseppe Maggio e Sidy Diop.

Su Sky Uno alle 21:15 c’è Foodish: solo un piatto sarà proclamato "Foodish", quello capace di restare indelebile nella memoria di Joe Bastianich e dell’ospite di puntata. Creatività, tecnica e sapori che parlano dritto alle emozioni.

Su TV8 alle 20:20 Tv8 Champions Night scalda il pre-partita di Champions con analisi, interviste e collegamenti, mentre alle 21:00 va in onda Calcio, UEFA Champions League – 7a giornata: Marsiglia-Liverpool: ultima chiamata per i Reds, chiamati a non sprecare punti sul campo dell’OM ancora in corsa per i playoff.

Su Cielo alle 21:20 il film Dagmar – L’anima dei Vichinghi (2012, regia Roar Uthaug, 79’): nel 1363, all’indomani della Peste Nera, una famiglia in fuga viene assalita da briganti; la giovane Signe, risparmiata e fatta prigioniera, dovrà tentare la fuga scatenando una spietata caccia. Con Isabel Christine Andreasen, Ingrid Bolsø Berdal e Tobias Santelmann.

Champions Night e gol live su Sky Sport, poi la CEV accende la rete

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Champions League Show introduce la serata europea con immagini, interviste ai protagonisti e analisi tattiche dallo studio, traghettando verso il fischio d’inizio.

Su Sky Sport 1 alle 21:00 Calcio, UEFA Champions League: dirette, telecronache e aggiornamenti in tempo reale dalla massima competizione per club.

Su Sky Sport Max alle 20:30 tocca alla Pallavolo Maschile, CEV Champions League: i top club europei a confronto, tra tecnica sopraffina, difese spettacolari e grandi schiacciate.

