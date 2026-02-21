Stasera in tv (21 febbraio): Liorni chiama Totti e Verdone all’Eredità, Maria De Filippi rilancia C’è posta Cosa vedere oggi in prima serata: Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4, Robert Downey Jr. in Dolittle su Italia 1, Premier League su Sky Sport 1.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 21 febbraio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Liorni festeggia la Ghigliottina: notte olimpica su Rai 2 e l’assalto di Al Pacino su Rai 3

Rai 1 • 21:30 • L’Eredità – Sfida tra Giganti — Marco Liorni porta in prima serata lo speciale per i 20 anni della celebre Ghigliottina: super-campioni in gara e ospiti d’eccezione come Francesco Totti e Carlo Verdone, con le professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani a fare da spalla. Una "sfida tra titani" che celebra la storia del game e la sua prova finale più amata.

Rai 2 • 21:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 — Dirette, finestre live e collegamenti dalla XXV edizione dei Giochi di casa fra neve e ghiaccio: cronache, highlights, storie azzurre e attesa per la gran chiusura di Verona. Una serata "totalmente olimpica" per rivivere emozioni e prestazioni ai massimi livelli.

Rai 3 • 21:25 • Quel pomeriggio di un giorno da cani — Dramma firmato Sidney Lumet: tre rapinatori assaltano una banca di Brooklyn, ma la situazione degenera e l’FBI stringe il cerchio. Nel cast spicca Al Pacino, accanto a John Cazale e Charles Durning, per un classico intriso di tensione civile e umana.

Maria De Filippi apre la busta e Robert Downey Jr. parla con gli animali

Rete 4 • 21:30 • I due superpiedi quasi piatti — La coppia cult Bud Spencer e Terence Hill in una delle loro commedie d’azione più amate (regia di E. B. Clucher/Enzo Barboni): equivoci, botte da orbi e ironia in una girandola di gag "a due pugni" lunga 112 minuti.

Canale 5 • 21:20 • C’è posta per te — Il people show ideato da Maria De Filippi intreccia sorprese, ricongiungimenti e storie vere: i postini recapitano gli inviti, in studio emozioni e scelte decisive con l’iconico separé/busta che può aprirsi o restare chiuso. In oltre vent’anni di storia, da Alberto Sordi a star internazionali, lo show ha regalato momenti indimenticabili.

Italia 1 • 21:26 • Dolittle — Robert Downey Jr. è il dottor John Dolittle, medico capace di parlare con gli animali che parte per una missione per salvare la regina. Nel cast spiccano Harry Collett, Carmel Laniado e Antonio Banderas, con un’avventura family diretta da Stephen Gaghan tra humour e meraviglia.

Gramellini accende il confronto, duello su Nove e profumo di pane su Real Time

La7 • 20:35 • In altre parole — Massimo Gramellini seleziona le "parole" della settimana e le discute con ospiti fissi e d’eccezione, mescolando attualità, cultura e leggerezza. In diretta dagli studi di Roma, un talk-rotocalco che fa dialogare notizie e costume.

Nove • 21:30 • Accordi e disaccordi — Un tema caldo, due ospiti con opinioni opposte e un’ora serrata di confronto: ritmo, argomentazioni e contraddittorio per mettere alla prova idee e posizioni.

Real Time • 20:15 • Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara — Fulvio Marino arbitra tre panettieri su quattro categorie: salato, dolce, "la meraviglia" e giudizio complessivo. Grani, lieviti e creatività tra tecniche contemporanee e tradizione artigianale.

Real Time • 21:45 • Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 15) — Timuçin Esen guida il team tra infettivologia e nefrologia in casi complessi: un protagonista anticonformista che forza spesso le regole, mettendo i medici in competizione per alzare l’asticella. Nel cast anche Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Aldo, Giovanni e Giacomo guidano Sky: MasterChef al banco di prova, 4 Ristoranti detta il verdetto

Sky Cinema 1 • 21:15 • Odio l’estate — La commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo diretta da Massimo Venier: tre famiglie "costrette" a condividere la stessa casa al mare, tra imprevisti e gag. Nel cast Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti e Carlotta Natoli: ritmo, ironia e quel tocco di malinconia che ha reso il trio un cult.

Sky Uno • 21:15 • MasterChef Italia (St. 15, Ep. 21) — Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo guidano Mystery, Invention e Pressure Test: sostenibilità, tecnica e personalità per una gara ai fornelli sempre più selettiva.

TV8 • 21:30 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Quattro locali della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special" territoriale. Voti segreti ribaltabili dal giudizio di Borghese: in palio 5.000 euro per investire nel ristorante.

Cielo • 20:45 • Basket, Coppa Italia — Vetrina in chiaro sulle sfide della Coppa Italia: palazzetti caldi, intensità in campo e analisi delle partite per gli appassionati della palla a spicchi.

Premier League in primo piano su Sky Sport 1

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, Premier League — Il massimo campionato inglese live: telecronache, bordocampo e collegamenti per vivere la serata di Premier tra big match e colpi di scena.

Sky Sport Max • 20:30 • Icarus Ultra — Avventure, sfide e imprese dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni alla ricerca del limite, Icarus "spinge oltre" con storie e curiosità estreme.

Sky Sport Max • 21:00 • Tennis, ATP 250 Delray Beach — Diretta dal torneo su cemento della Florida: tabellone ATP 250, ritmo tour e serata a tutto tennis con match e aggiornamenti dal campo.

