Stasera in tv (21 febbraio): Liorni chiama Totti e Verdone all’Eredità, Maria De Filippi rilancia C’è posta

Cosa vedere oggi in prima serata: Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4, Robert Downey Jr. in Dolittle su Italia 1, Premier League su Sky Sport 1.

Marco Liorni - Maria De Filippi
Raiplay e Mediaset Infinity

Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 21 febbraio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Liorni festeggia la Ghigliottina: notte olimpica su Rai 2 e l’assalto di Al Pacino su Rai 3

Rai 121:30L’Eredità – Sfida tra Giganti — Marco Liorni porta in prima serata lo speciale per i 20 anni della celebre Ghigliottina: super-campioni in gara e ospiti d’eccezione come Francesco Totti e Carlo Verdone, con le professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani a fare da spalla. Una "sfida tra titani" che celebra la storia del game e la sua prova finale più amata.

Rai 221:00Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 — Dirette, finestre live e collegamenti dalla XXV edizione dei Giochi di casa fra neve e ghiaccio: cronache, highlights, storie azzurre e attesa per la gran chiusura di Verona. Una serata "totalmente olimpica" per rivivere emozioni e prestazioni ai massimi livelli.

Rai 321:25Quel pomeriggio di un giorno da cani — Dramma firmato Sidney Lumet: tre rapinatori assaltano una banca di Brooklyn, ma la situazione degenera e l’FBI stringe il cerchio. Nel cast spicca Al Pacino, accanto a John Cazale e Charles Durning, per un classico intriso di tensione civile e umana.

Maria De Filippi apre la busta e Robert Downey Jr. parla con gli animali

Rete 421:30I due superpiedi quasi piatti — La coppia cult Bud Spencer e Terence Hill in una delle loro commedie d’azione più amate (regia di E. B. Clucher/Enzo Barboni): equivoci, botte da orbi e ironia in una girandola di gag "a due pugni" lunga 112 minuti.

Canale 521:20C’è posta per te — Il people show ideato da Maria De Filippi intreccia sorprese, ricongiungimenti e storie vere: i postini recapitano gli inviti, in studio emozioni e scelte decisive con l’iconico separé/busta che può aprirsi o restare chiuso. In oltre vent’anni di storia, da Alberto Sordi a star internazionali, lo show ha regalato momenti indimenticabili.

Italia 121:26Dolittle — Robert Downey Jr. è il dottor John Dolittle, medico capace di parlare con gli animali che parte per una missione per salvare la regina. Nel cast spiccano Harry Collett, Carmel Laniado e Antonio Banderas, con un’avventura family diretta da Stephen Gaghan tra humour e meraviglia.

Gramellini accende il confronto, duello su Nove e profumo di pane su Real Time

La720:35In altre parole — Massimo Gramellini seleziona le "parole" della settimana e le discute con ospiti fissi e d’eccezione, mescolando attualità, cultura e leggerezza. In diretta dagli studi di Roma, un talk-rotocalco che fa dialogare notizie e costume.

Nove21:30Accordi e disaccordi — Un tema caldo, due ospiti con opinioni opposte e un’ora serrata di confronto: ritmo, argomentazioni e contraddittorio per mettere alla prova idee e posizioni.

Real Time20:15Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara — Fulvio Marino arbitra tre panettieri su quattro categorie: salato, dolce, "la meraviglia" e giudizio complessivo. Grani, lieviti e creatività tra tecniche contemporanee e tradizione artigianale.

Real Time21:45Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 15) — Timuçin Esen guida il team tra infettivologia e nefrologia in casi complessi: un protagonista anticonformista che forza spesso le regole, mettendo i medici in competizione per alzare l’asticella. Nel cast anche Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Aldo, Giovanni e Giacomo guidano Sky: MasterChef al banco di prova, 4 Ristoranti detta il verdetto

Sky Cinema 121:15Odio l’estate — La commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo diretta da Massimo Venier: tre famiglie "costrette" a condividere la stessa casa al mare, tra imprevisti e gag. Nel cast Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti e Carlotta Natoli: ritmo, ironia e quel tocco di malinconia che ha reso il trio un cult.

Sky Uno21:15MasterChef Italia (St. 15, Ep. 21) — Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo guidano Mystery, Invention e Pressure Test: sostenibilità, tecnica e personalità per una gara ai fornelli sempre più selettiva.

TV821:30Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Quattro locali della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special" territoriale. Voti segreti ribaltabili dal giudizio di Borghese: in palio 5.000 euro per investire nel ristorante.

Cielo20:45Basket, Coppa Italia — Vetrina in chiaro sulle sfide della Coppa Italia: palazzetti caldi, intensità in campo e analisi delle partite per gli appassionati della palla a spicchi.

Premier League in primo piano su Sky Sport 1

Sky Sport 121:00Calcio, Premier League — Il massimo campionato inglese live: telecronache, bordocampo e collegamenti per vivere la serata di Premier tra big match e colpi di scena.

Sky Sport Max20:30Icarus Ultra — Avventure, sfide e imprese dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni alla ricerca del limite, Icarus "spinge oltre" con storie e curiosità estreme.

Sky Sport Max21:00Tennis, ATP 250 Delray Beach — Diretta dal torneo su cemento della Florida: tabellone ATP 250, ritmo tour e serata a tutto tennis con match e aggiornamenti dal campo.

Programmi

