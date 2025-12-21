Stasera in tv (21 dicembre), scontro tra Marco Liorni e Gerry Scotti: cosa succede Cosa vedere oggi in prima serata: la magia di Lo schiaccianoci e i quattro regni su Rai 2, la comicità di Zelig On su Italia 1 e l’azione sci‑fi di Men in Black 3 su Cielo.

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi: domenica 21 dicembre 2025 offre show, cinema, inchieste e calcio live per tutti i gusti.

Telethon, fiaba e inchieste: la notte Rai tra solidarietà, magia e Ranucci

Rai 1 – 21:30 – L’eredità – Gran Galà Telethon. Una puntata speciale del game show che mette in gara coppie vip e devolve il montepremi alla Fondazione Telethon. In sfida Paola Perego e Paolo Belli, Eleonora Daniele e Tiberio Timperi, Gianmarco Tognazzi e Frank Matano, Fru e Ciro dei The Jackal, Gianluca Gazzoli e Ilaria D’Amico; protagoniste della "Scossa" Elisa Isoardi ed Elenoire Casalegno. Prevista anche un’esibizione con il corpo di ballo sulle musiche di Moulin Rouge con Diana Del Bufalo e Luca Gaudiano, prima dell’iconica Ghigliottina che chiuderà la serata all’insegna della solidarietà.

Rai 2 – 21:00 – Lo schiaccianoci e i quattro regni (2018, 99’, regia di Joe Johnston). Nella vigilia di Natale, Clara insegue una chiave "rubata" da un topo e scopre un mondo incantato dove, con lo Schiaccianoci Phillip, dovrà ristabilire l’armonia tra quattro Regni. Cast da sogno con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Misty Copeland, Helen Mirren e Morgan Freeman.

Rai 3 – 21:00 – Report. Il programma d’inchiesta nato nel 1994 continua a mettere sotto la lente poteri, appalti e scandali con documenti, testimonianze e lavoro sul campo. La conduzione è di Sigfrido Ranucci, nel solco di una tradizione televisiva rigorosa e scomoda.

Brindisi al timone, il milione di Scotti e la fucina comica di Zelig: la sfida Mediaset

Rete 4 – 21:33 – Zona bianca. Il talk ideato e condotto da Giuseppe Brindisi è nato nel 2021 come erede degli speciali di Stasera Italia. Dallo studio 7 di Cologno Monzese, una lunga diretta (spesso oltre le tre ore) che attraversa politica, società e cronaca, con ospiti fissi e ricorrenti: da Matteo Bassetti a Paolo Brosio, da Vladimir Luxuria a Massimo Galli, fino a Guido Rasi e Luca Zaia. Nel dna della trasmissione la vocazione a leggere i fatti "a caldo" e a ospitare il confronto tra posizioni opposte.

Canale 5 – 21:20 – Chi vuol essere milionario – Il torneo. La versione rinnovata del celebre quiz affida a Gerry Scotti un meccanismo ad alta adrenalina: dieci concorrenti in qualificazione, tre "scalate" al montepremi e un solo campione. Paracadute di sicurezza, aiuti (50:50, pubblico, esperto in studio e "chiedilo a Gerry") e gestione del tempo ridisegnano il gioco. Nelle scorse settimane la formula ha regalato puntate‑evento con domande da 1 milione lette da più finalisti e una storica vincita, alimentando il dibattito sul livello delle domande e sull’imprevedibilità del Torneo.

Italia 1 – 21:37 – Zelig On. Paolo Ruffini e Lodovica Comello guidano il laboratorio comico in prima serata, affiancati dall’inconfondibile duo Ale&Franz: una passerella di nuovi talenti, sketch inediti e personaggi che mescolano tradizione e linguaggi contemporanei per rinnovare lo spirito "Zelig".

La7 apre il "Grande Romanzo della Bibbia", Real Time tra feste "over the top" e amori a cronometro

La7 – 21:15 – Una giornata particolare presenta: Il Grande Romanzo della Bibbia. Un appuntamento speciale in palinsesto che porta in prima serata un racconto a tema biblico dal taglio divulgativo, tra memoria, testi fondativi e sguardo sul presente evocato dal titolo.

Real Time – 21:10 – Il boss delle cerimonie. Dalla reggia pop del Grand Hotel La Sonrisa (Sant’Antonio Abate), Antonio Polese – "il boss" – ha fatto scuola in materia di eventi extralarge: tra madri ansiose, cantanti neomelodici e commozione, il dietro le quinte delle feste è affidato anche alla figlia Imma, al genero Matteo, a un esercito di cuochi, pasticceri, camerieri e al fedele maître Ferdinando. Un cult del docureality made in Campania.

Real Time – 21:45 – 90 giorni per innamorarsi. Donne arrivate negli USA con visto da "fidanzate" hanno 90 giorni per sposarsi o tornare a casa. Convivenza, barriere linguistiche, shock culturali e lo scetticismo di amici e parenti mettono alla prova relazioni nate a distanza, tra romanticismo e realtà.

Unicorni accende Sky Cinema, Borghese a tavola, Natale su TV8 e l’ironia aliena di Men in Black 3

Sky Cinema 1 – 21:15 – Unicorni (2025, 105’, regia di Michela Andreozzi). Lucio, conduttore radio progressista, ed Elena affrontano il desiderio del figlio Blu di esprimersi liberamente anche a scuola: la famiglia allargata e un gruppo di "Genitori Unicorni" guidato da una psicologa li costringono a rimettere in discussione certezze e identità. Con Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Thony, Lino Musella e Donatella Finocchiaro.

Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori dello stesso territorio si giudicano a vicenda su location, servizio, menù, prezzo (e categoria "special"), mentre Borghese può ribaltare la classifica con i suoi voti. In palio 5.000 euro da reinvestire nel locale. Un cult del food‑entertainment nato su Sky nel 2015.

TV8 – 21:35 – Quel lungo viaggio di Natale (2017, 99’, regia di Ron Oliver). Un giornalista cinico sceglie il treno da Washington a Los Angeles per le feste: incontri casuali, un vecchio amore e un viaggio che diventa occasione di riscatto. Con Dermot Mulroney, Kimberly Williams‑Paisley e Danny Glover.

Cielo – 21:15 – Men in Black 3 (2012, 105’, regia di Barry Sonnenfeld). L’agente J viaggia nel tempo per salvare il partner K e la Terra: azione, ironia e nostalgia per il terzo capitolo della saga sci‑fi. Nel cast cameo e star come Emma Thompson, Lady Gaga e Will Smith, con Tommy Lee Jones e Josh Brolin.

Serie C in diretta: doppia finestra Sky Sport 1 e Max per una domenica da campi caldi

Sky Sport 1 – 20:25 – Calcio, Serie C. Diretta dedicata alle sfide della terza serie italiana: novanta minuti ad alta intensità tra piazze calde, giovani in rampa e lotte di classifica, con studio e approfondimenti a cornice.

Sky Sport Max – 20:30 – Calcio, Serie C. Seconda finestra live sul campionato: una maratona che alterna ritmo e letture tattiche. Nei contenuti collaterali del brand, spazio anche a rubriche come "La giovane Italia", dedicate ai talenti azzurri che bussano alla porta del grande calcio.

