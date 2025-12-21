Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv (21 dicembre), scontro tra Marco Liorni e Gerry Scotti: cosa succede

Cosa vedere oggi in prima serata: la magia di Lo schiaccianoci e i quattro regni su Rai 2, la comicità di Zelig On su Italia 1 e l’azione sci‑fi di Men in Black 3 su Cielo.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

L'Eredità - Liorni - Scotti
RaiPlay e Mediaset Infinity

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi: domenica 21 dicembre 2025 offre show, cinema, inchieste e calcio live per tutti i gusti.

Telethon, fiaba e inchieste: la notte Rai tra solidarietà, magia e Ranucci

Rai 121:30L’eredità – Gran Galà Telethon. Una puntata speciale del game show che mette in gara coppie vip e devolve il montepremi alla Fondazione Telethon. In sfida Paola Perego e Paolo Belli, Eleonora Daniele e Tiberio Timperi, Gianmarco Tognazzi e Frank Matano, Fru e Ciro dei The Jackal, Gianluca Gazzoli e Ilaria D’Amico; protagoniste della "Scossa" Elisa Isoardi ed Elenoire Casalegno. Prevista anche un’esibizione con il corpo di ballo sulle musiche di Moulin Rouge con Diana Del Bufalo e Luca Gaudiano, prima dell’iconica Ghigliottina che chiuderà la serata all’insegna della solidarietà.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:00Lo schiaccianoci e i quattro regni (2018, 99’, regia di Joe Johnston). Nella vigilia di Natale, Clara insegue una chiave "rubata" da un topo e scopre un mondo incantato dove, con lo Schiaccianoci Phillip, dovrà ristabilire l’armonia tra quattro Regni. Cast da sogno con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Misty Copeland, Helen Mirren e Morgan Freeman.

Rai 321:00Report. Il programma d’inchiesta nato nel 1994 continua a mettere sotto la lente poteri, appalti e scandali con documenti, testimonianze e lavoro sul campo. La conduzione è di Sigfrido Ranucci, nel solco di una tradizione televisiva rigorosa e scomoda.

Brindisi al timone, il milione di Scotti e la fucina comica di Zelig: la sfida Mediaset

Rete 421:33Zona bianca. Il talk ideato e condotto da Giuseppe Brindisi è nato nel 2021 come erede degli speciali di Stasera Italia. Dallo studio 7 di Cologno Monzese, una lunga diretta (spesso oltre le tre ore) che attraversa politica, società e cronaca, con ospiti fissi e ricorrenti: da Matteo Bassetti a Paolo Brosio, da Vladimir Luxuria a Massimo Galli, fino a Guido Rasi e Luca Zaia. Nel dna della trasmissione la vocazione a leggere i fatti "a caldo" e a ospitare il confronto tra posizioni opposte.

Canale 521:20Chi vuol essere milionario – Il torneo. La versione rinnovata del celebre quiz affida a Gerry Scotti un meccanismo ad alta adrenalina: dieci concorrenti in qualificazione, tre "scalate" al montepremi e un solo campione. Paracadute di sicurezza, aiuti (50:50, pubblico, esperto in studio e "chiedilo a Gerry") e gestione del tempo ridisegnano il gioco. Nelle scorse settimane la formula ha regalato puntate‑evento con domande da 1 milione lette da più finalisti e una storica vincita, alimentando il dibattito sul livello delle domande e sull’imprevedibilità del Torneo.

Italia 121:37Zelig On. Paolo Ruffini e Lodovica Comello guidano il laboratorio comico in prima serata, affiancati dall’inconfondibile duo Ale&Franz: una passerella di nuovi talenti, sketch inediti e personaggi che mescolano tradizione e linguaggi contemporanei per rinnovare lo spirito "Zelig".

La7 apre il "Grande Romanzo della Bibbia", Real Time tra feste "over the top" e amori a cronometro

La721:15Una giornata particolare presenta: Il Grande Romanzo della Bibbia. Un appuntamento speciale in palinsesto che porta in prima serata un racconto a tema biblico dal taglio divulgativo, tra memoria, testi fondativi e sguardo sul presente evocato dal titolo.

Real Time21:10Il boss delle cerimonie. Dalla reggia pop del Grand Hotel La Sonrisa (Sant’Antonio Abate), Antonio Polese – "il boss" – ha fatto scuola in materia di eventi extralarge: tra madri ansiose, cantanti neomelodici e commozione, il dietro le quinte delle feste è affidato anche alla figlia Imma, al genero Matteo, a un esercito di cuochi, pasticceri, camerieri e al fedele maître Ferdinando. Un cult del docureality made in Campania.

Real Time21:4590 giorni per innamorarsi. Donne arrivate negli USA con visto da "fidanzate" hanno 90 giorni per sposarsi o tornare a casa. Convivenza, barriere linguistiche, shock culturali e lo scetticismo di amici e parenti mettono alla prova relazioni nate a distanza, tra romanticismo e realtà.

Unicorni accende Sky Cinema, Borghese a tavola, Natale su TV8 e l’ironia aliena di Men in Black 3

Sky Cinema 121:15Unicorni (2025, 105’, regia di Michela Andreozzi). Lucio, conduttore radio progressista, ed Elena affrontano il desiderio del figlio Blu di esprimersi liberamente anche a scuola: la famiglia allargata e un gruppo di "Genitori Unicorni" guidato da una psicologa li costringono a rimettere in discussione certezze e identità. Con Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Thony, Lino Musella e Donatella Finocchiaro.

Sky Uno21:15Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori dello stesso territorio si giudicano a vicenda su location, servizio, menù, prezzo (e categoria "special"), mentre Borghese può ribaltare la classifica con i suoi voti. In palio 5.000 euro da reinvestire nel locale. Un cult del food‑entertainment nato su Sky nel 2015.

TV821:35Quel lungo viaggio di Natale (2017, 99’, regia di Ron Oliver). Un giornalista cinico sceglie il treno da Washington a Los Angeles per le feste: incontri casuali, un vecchio amore e un viaggio che diventa occasione di riscatto. Con Dermot Mulroney, Kimberly Williams‑Paisley e Danny Glover.

Cielo21:15Men in Black 3 (2012, 105’, regia di Barry Sonnenfeld). L’agente J viaggia nel tempo per salvare il partner K e la Terra: azione, ironia e nostalgia per il terzo capitolo della saga sci‑fi. Nel cast cameo e star come Emma Thompson, Lady Gaga e Will Smith, con Tommy Lee Jones e Josh Brolin.

Serie C in diretta: doppia finestra Sky Sport 1 e Max per una domenica da campi caldi

Sky Sport 120:25Calcio, Serie C. Diretta dedicata alle sfide della terza serie italiana: novanta minuti ad alta intensità tra piazze calde, giovani in rampa e lotte di classifica, con studio e approfondimenti a cornice.

Sky Sport Max20:30Calcio, Serie C. Seconda finestra live sul campionato: una maratona che alterna ritmo e letture tattiche. Nei contenuti collaterali del brand, spazio anche a rubriche come "La giovane Italia", dedicate ai talenti azzurri che bussano alla porta del grande calcio.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

brad pitt

Brad Pitt, stasera in Tv (gratis) il suo film più acclamato: un gioiello imperdibile

Una serata ricchissima di cinema: dalla magia di Lo schiaccianoci e i quattro regni ...
Sanremo 2025 - Carlo Conti - Gerry Scotti

Stasera in tv (14 dicembre), Gerry Scotti contro Carlo Conti: sfida tra giganti in prima serata

Cosa vedere stasera in tv? Carlo Conti sbarca su Rai 1 con Sarà Sanremo, Scotti risp...
Anticipazioni Report - il conduttore Sigfrido Ranucci

Stasera in tv (7 dicembre): De Martino sparisce e Ranucci svela i costi (enormi) delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Cosa vedere oggi? Diego Abatantuono guida la commedia su Rai 2 contro Spielberg con ...
Anticipazioni Report - il conduttore Sigfrido Ranucci

Stasera in tv (23 novembre), Ranucci indaga sull'effetto Sinner e il governo Meloni: la replica (gelida) di Jannik

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di domenica 23 novembre: Rep...
Sigfrido Ranucci, conduttore di Report

Stasera in tv (30 novembre), la 'talpa' di Report e la grande sera di Giacomo Giorgio

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di domenica 30 novembre 2025...
Ascolti tv 7 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (7 dicembre): Gerry Scotti vola altissimo e la Prima della Scala soccombe

Il ritorno di Chi vuol essere milionario brilla su Canale 5 con tutti i programmi de...
Ascolti 23 novembre 2025

Ascolti tv ieri (23 novembre): il trionfo dell’Italia in Coppa Davis, Fazio da record con il ricordo di Ornella Vanoni

Colpo in prima serata per La Notte nel Cuore al 17% di share, De Martino sprofonda a...
Antonella Clerici evita Gerry Scotti: cosa succede tra i due

Antonella Clerici evita Gerry Scotti: cosa succede tra i due

The Voice Senior cerca di schivare La ruota della fortuna per vincere la serata: ecc...
Ascolti 30 novembre 2025

Ascolti tv ieri (30 novembre): vince Canale 5, colpo Ranucci, Fazio e Venier si confermano

Vince Canale 5 con La Notte nel Cuore al 16,5% di share, Carosello in Love al 15,3%,...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Franco Nero

Franco Nero
Martina Colombari

Martina Colombari
Ed Westwick

Ed Westwick
Lily Collins

Lily Collins

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963