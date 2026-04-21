Brigitte Nielsen, la doppia battaglia che deve combattere a 62 anni
La modella e attrice danese è il nome di punta della puntata di Belve di stasera, martedì 21 aprile 2026. Ma se la deve vedere con Montalbano e Inter-Como
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di 21 aprile 2026 tra calcio, inchieste, talk e grande intrattenimento: una guida rapida per scegliere cosa vedere stasera.
- Zingaretti torna con Montalbano, Fagnani graffia a Belve, Sottile riapre i dossier
- Coppa Italia in prima serata, talk d’attualità e cronaca nera: la notte Mediaset si accende
- Floris incalza la politica, risate sul Nove e cuori a lume di candela su Real Time
- Cannavacciuolo rimette in carreggiata le "Cucine", talent su TV8 e notte vichinga su Cielo
- Premier in prima serata e doppio magazine UEFA: la notte sportiva di Sky Sport corre su due binari
Zingaretti torna con Montalbano, Fagnani graffia a Belve, Sottile riapre i dossier
Rai 1 • 21:30 • Il Commissario Montalbano – Il giro di boa. Il poliziotto di Vigata firmato Camilleri torna con un classico della saga televisiva. Nel cast spiccano Cesare Bocci, Luca Zingaretti, Isabel Sollman e Peppino Mazzotta. Un episodio (2005) diretto da Alberto Sironi, 115 minuti, che riporta in scena l’atmosfera, i ritmi e i personaggi più amati del commissariato di Vigata.
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Rai 2 • 21:20 • Belve. Il talk ideato e condotto da Francesca Fagnani – nato nel 2018 e approdato su Rai 2 dal 2021 – propone il suo faccia a faccia "senza sconti". Nella puntata odierna la conduttrice accoglie la star internazionale 62enne Brigitte Nielsen, pronta a raccontare senza filtri amori, cadute e rinascite, mentre il format alterna interviste ravvicinate, ritmo serrato e domande taglienti.
Rai 3 • 21:20 • Farwest. Salvo Sottile guida un viaggio tra i "far west d’Italia": terre di confine dove le regole saltano e a rimetterci sono i più deboli. Inchieste, reportage, collegamenti e testimonianze live illuminano i nodi dell’attualità: dal delitto di Garlasco agli impatti dell’emergenza energetica, fino ai casi che dividono l’opinione pubblica.
Coppa Italia in prima serata, talk d’attualità e cronaca nera: la notte Mediaset si accende
Rete 4 • 21:30 • È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer anima il prime time tra cronaca, politica e temi sociali con servizi mirati e un confronto serrato con ospiti e protagonisti dell’attualità.
Canale 5 • 21:00 • Calcio, Coppa Italia – Semifinali (Ritorno): Inter-Como. Dopo lo 0-0 dell’andata, San Siro decide il pass per la finale: in panchina l’Inter di Cristian Chivu e il Como di Cesc Fàbregas, in una sfida tattica che vale una stagione.
Canale 5 • 23:00 • Coppa Italia Live. A seguire, highlights, immagini e interviste di tutte le gare per rivivere i momenti chiave della competizione nazionale.
Italia 1 • 21:14 • Le Iene presentano: Il verdetto. Lo spin-off de Le Iene ripercorre grandi storie di cronaca italiana con una narrazione ordinata e cronologica dei fatti. Focus anche sulle vite degli assassini prima dei gesti estremi, per restituire contesto umano e dettagli spesso ai margini dell’informazione quotidiana.
Floris incalza la politica, risate sul Nove e cuori a lume di candela su Real Time
La7 • 21:15 • Di martedì. Giovanni Floris mette in fila fatti e protagonisti della settimana con interviste, sondaggi e un contraddittorio serrato; chiusura con il punto di vista dei bambini.
Nove • 21:30 • Only fun – Comico show. Monologhisti e comici si alternano sul palco per un’ora di risate a ritmo serrato: stand-up, sketch e personaggi per uno show di puro intrattenimento.
Real Time • 21:40 • Primo appuntamento. Il dating show (format First Dates) porta due single che non si sono mai visti a cena nel "Ristorante Geco" all’Eur. Nato nel 2017, ha visto alla conduzione Valerio Capriotti e Gabriele Corsi, quindi l’approdo di Flavio Montrucchio. Tra maître, barman, confessionali e verdetto finale, il format ha generato anche lo spin-off "Primo Appuntamento Crociera".
Cannavacciuolo rimette in carreggiata le "Cucine", talent su TV8 e notte vichinga su Cielo
Sky Uno • 21:15 • Cucine da incubo. Versione italiana del cult britannico, con Antonino Cannavacciuolo che ispeziona locali in crisi (igiene, cucina e servizio), introduce un nuovo menù e accompagna il primo servizio del "nuovo corso" dopo restyling e training della brigata.
TV8 • 21:40 • Italia’s Got Talent (St.14, Ep.1). Il talent dei "100 secondi" dove tutto è possibile: canto, danza, magia, ventriloquio e un golden buzzer che porta dritti in finale. Nato su Canale 5, è passato a Sky con Lodovica Comello alla conduzione e giurie rinnovate nel tempo; in palio 100.000 euro e uno show a Las Vegas.
Cielo • 21:20 • Outlander – L’ultimo vichingo (2008, 115’). Regia di Howard McCain. Un fantasy/action a tinte dark con James Caviezel, John Hurt, Ron Perlman, Sophia Myles e Jack Huston: un guerriero "venuto dalle stelle" precipita nell’era dei Vichinghi e scatena una caccia feroce a una creatura spaventosa che minaccia il villaggio.
Premier in prima serata e doppio magazine UEFA: la notte sportiva di Sky Sport corre su due binari
Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, Premier League. Appuntamento con il massimo campionato inglese: intensità, rivalità storiche e storytelling "made in England" tra analisi, interviste e telecronache dedicate.
Sky Sport 1 • 23:00 • UEFA Champions League Magazine. Immagini esclusive, gol e interviste ai protagonisti europei: il racconto ufficiale UEFA tra storie, statistiche e approfondimenti.
Sky Sport Max • 20:45 • Calcio, Serie A. In prima serata, finestra dedicata al campionato italiano (33ª giornata nel vivo): studio, collegamenti e match clou per leggere volate scudetto, corse europee e lotta salvezza.
Sky Sport Max • 22:30 • UEFA Champions League Magazine. Focus in seconda serata con highlights, top performer e approfondimenti sui quartieri alti della coppa.
Sky Sport Max • 23:00 • WRC Highlight Show. Appuntamento di palinsesto dedicato ai momenti salienti del Mondiale Rally.
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23 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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