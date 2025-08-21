Stasera in tv (21 agosto), Amadeus pronto a sfidare Alessandro Gassmann: ora è lui il suo rivale Cosa vedere stasera in tv giovedì 21 agosto: Un professore con Gassmann si scontra con The Cage su Nove e la lunga serie di thriller su Mediaset.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

A cosa assisteremo stasera in tv giovedì 21 agosto 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle principali reti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata.

Stasera in tv (21 agosto), cosa vedere: da Un professore su Rai 1 a The Cage su Nove

La prima serata di giovedì 21 agosto 2025 si presenta ricca di alternative, tra fiction, serie tv e grandi film. La scelta non manca, dipenderà dai gusti degli spettatori. Su Rai 1 torna Un professore, la fiction con Alessandro Gassmann che negli ultimi anni ha saputo conquistare un pubblico fedele. Un appuntamento che ha già dimostrato di funzionare e che in casa Rai rappresenta un punto fermo per la prima serata. Dall’altra parte, però, sul Nove Amadeus si gioca la sua carta con The Cage, lo show che ha portato nel suo nuovo percorso Discovery-Warner. Una sfida unica, che vede da un lato una fiction molto amata, dall’altro un format che punta sul ritmo e sull’intrattenimento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 spazio invece al giallo Delitti in paradiso, la serie ambientata nei Caraibi che mescola casi polizieschi e spiagge da sogno, perfetta per chi cerca leggerezza ma anche un po’ di mistero. Rai 3 propone invece I re della scena. Canale 5 continua a puntare su La ragazza alla pari, la nuova serie che ha appena fatto il suo ingresso nel palinsesto e che si sta affermando come proposta thriller. Italia 1 continua con il brivido con il thriller Crawl – Intrappolati, tutto tensione e azione, mentre su Rete 4 torna un classico intramontabile del cinema come The Untouchables – Gli intoccabili, con un cast stellare guidato da Kevin Costner e Sean Connery.

A completare l’offerta della serata ci sono poi i film proposti da altri canali: Iris punta sull’action con D-Tox, il 20 propone Denzel Washington in The Equalizer, mentre La 5 opta per il musical tanto amato Mamma mia!. Insomma, una serata che mette insieme generi molto diversi: dalla fiction italiana all’azione hollywoodiana, passando per il giallo e il musical.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche