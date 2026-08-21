Stasera in tv (21 agosto): l'omaggio di Giletti a Mogol o la soap L’erede? Cosa vedere stasera in tv? Tra divulgazione e sport: Sapiens – Un solo pianeta su Rai 3, Giochi del Mediterraneo su Rai 2 e l’azione di Chicago Fire su Italia 1.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 21 agosto 2026: una selezione ricchissima di musica, film cult, serie e grande sport per convincere ogni tipo di pubblico.

Giletti celebra Mogol, i Giochi accendono Rai 2 e Tozzi rilancia le domande dei Sapiens

Rai 1 – Viva Mogol! Con i grandi della musica alle 21:30. Massimo Giletti guida una serata-evento che ripercorre l’uomo e l’artista capace come nessuno di dare voce alle emozioni degli italiani: Mogol. Tra racconti, aneddoti e performance, lo speciale riporta in primo piano una stagione irripetibile della nostra musica, tra successi intramontabili e collaborazioni che hanno segnato generazioni.

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Rai 2 – Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 alle 20:00. In diretta dagli impianti pugliesi, gli appuntamenti della 20ª edizione (21 agosto–3 settembre 2026): due settimane di gare, discipline e storie sportive nel cuore del Mediterraneo, con l’Italia padrona di casa.

Rai 3 – Sapiens – Un solo pianeta alle 21:20. Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, torna a interrogare uomo, natura, spazio e futuro con la sua divulgazione chiara e rigorosa. Un viaggio tra fiumi dimenticati, evoluzione dell’Homo sapiens, Luna e Terra, terremoti, città del passato e del domani, Mediterraneo, Leonardo e il metodo scientifico, e quelle "strade" fisiche e immateriali che uniscono mondi differenti.

De Palma colpisce su Rete 4, la faida dell’Erede infiamma Canale 5, poi sirene e scintille con Chicago Fire

Rete 4 – The Untouchables – Gli intoccabili alle 21:30. Il poliziesco di Brian De Palma sull’epopea di Eliot Ness contro Al Capone: stile, tensione e musiche iconiche per un classico degli anni ’80. Con Kevin Costner, Robert De Niro e Sean Connery, oltre ad Andy Garcia. Durata 119’ (1987).

Canale 5 – L’erede alle 21:21. A Urfa, la tregua tra le famiglie Yelduran e Kordagli passa da un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Ma Serhat, stimato chirurgo a Istanbul e considerato il legittimo erede della dinastia, rifiuta sia le nozze sia la guida della famiglia: l’incontro con Melek e un drammatico ricovero d’urgenza lo costringeranno a scegliere tra cuore, onore e destino. Cast: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci, Mazlum Cimen.

Italia 1 – Chicago Fire alle 21:13. Tra i pompieri e i paramedici della Firehouse 51, una tragedia interna accende tensioni tra il tenente Matthew Casey e l’esuberante Kelly Severide: contrasti personali messi da parte quando la squadra si ritrova, come sempre, in prima linea a salvare vite. Con Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker, David Eigenberg, Kara Killmer, Alberto Rosende, Hanako Greensmith. Stagione 14, episodio 14.

La Storia a colori su La7, sfida di risate sul Nove e risparmio estremo in Brasile

La7 – La fine della Seconda Guerra Mondiale a colori alle 21:15. Il documentario di Michael Kloft (2021, 135’) rilegge le ultime, decisive fasi del conflitto con immagini restaurate e colorizzate: carte, testimonianze e archivi per comprendere come finiscono le guerre e come nascono gli equilibri che segnano il mondo contemporaneo.

Nove – Comedy Match alle 21:30. Due squadre di comici professionisti si sfidano a colpi di improvvisazione, giochi lampo e tempi comici perfetti: un format che vive di fantasia, ritmo e "colpi di genio" round dopo round.

Real Time – Malati di risparmio Brasile alle 21:40. Docureality sulle strategie più estreme – e spesso sorprendenti – adottate in diverse regioni del Brasile per ridurre al minimo le spese quotidiane: abitudini eccentriche, soluzioni ingegnose e l’arte di far quadrare i conti fino all’ultimo centesimo.

Mistero Escobar, nozze al veleno e un "film da definire" che profuma di brividi anni ’80

Sky Cinema 1 – Film da definire alle 21:15. In palinsesto un titolo in via di definizione: tra le curiosità di stagione spicca "La fine di Oak Street", descritto come un horror "da brividi sotto le coperte" in pieno stile anni ’80. Dalle riprese tra Atlanta e Londra al logo Warner Bros. "invecchiato" ad arte, fino alla teoria del possibile legame con l’universo Cloverfield: suggestioni e indizi che scaldano l’attesa del pubblico.

Sky Uno – Quattro matrimoni alle 21:15. Quattro spose, un solo premio e la regola più crudele: invitare le rivali alle proprie nozze per farsi giudicare su abito, cerimonia e ricevimento. Tra strategie, colpi di scena e scelte fuori dagli schemi, la "sposa migliore" si conquista a denti stretti.

TV8 – I delitti del BarLume – La tombola dei troiai alle 21:40. A Pineta, tra il bancone di Massimo e la combriccola dei "bimbi", una tombola diventa miccia di nuovi guai: umorismo toscano, giallo di provincia e facce amatissime. Con Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Enrica Guidi, Filippo Timi, Lucia Mascino, Marcello Marziali, Massimo Paganelli, Paolo Cioni. Regia di Roan Johnson (2015, 100’).

Cielo – Escobar – Il fascino del male alle 21:20. Biopic firmato F. L. De Aranoa sul narcotrafficante Pablo Escobar, tra ascesa criminale, potere e abissi privati. Con Javier Bardem e Penélope Cruz (2017, 123’): carisma oscuro, ambizione e il prezzo di un impero fondato sulla paura.

Serie C sotto i riflettori e atletica mondiale in pista: notti di gol e diamanti

Sky Sport 1 – Calcio, Serie C alle 21:00. Il calcio italiano delle categorie che sanno sorprendere: partite, gol e giovani in rampa di lancio in una vetrina sempre più seguita dagli appassionati, tra tradizione e nuovi talenti.

Sky Sport Max – Atletica Leggera, Diamond League alle 20:00. La massima serie dei meeting internazionali: dalla storica Golden League alla dimensione globale della Diamond, con tappe in Europa, Qatar, Cina e Stati Uniti. Sprint, salti e lanci di livello mondiale per una serata al cardiopalma.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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