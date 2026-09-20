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Stasera in tv (20 settembre): Rai 2 prepara il botto con Italvolley, le Iene puntano sulla cattiveria

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di domenica 20 settembre 2026: l’ottavo di Europei di volley Italia-Danimarca (Rai 2), la dizi Racconto di una notte (Canale 5) e il ritratto di Giovannino Guareschi (Rai 1).

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Redazione

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Stasera in tv (20 settembre): Rai 2 prepara il botto con Italvolley, le Iene puntano sulla cattiveria

Se siete indecisi sul programma da scegliere nella serata di 20 settembre 2026, ecco una guida rapida per orientarvi tra biopic italiani, grande sport e serie ad alta tensione: una domenica che promette emozioni fino a tardi.

Rai

Guareschi in prima serata, poi l’assalto azzurro agli Europei e l’inchiesta che scava nell’attualità

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Rai 121:30Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano. Il film diretto da Andrea Porporati ripercorre le vicissitudini del creatore di Don Camillo e Peppone: uno sguardo sul suo carattere ironico e irriverente, sui conflitti con le istituzioni e sulla capacità di raccontare l’Italia attraverso disegni e parole. Nel cast Giuseppe Zeno, Benedetta Cimatti, Andrea Roncato, Maurizio Donadoni e Salvatore Striano. Liberamente ispirato alla biografia "Chi sogna nuovi gerani?" curata dai figli Alberto e Carlotta.

Rai 221:05Pallavolo maschile, Europei 2026 – Ottavi di finale: Italia-Danimarca. Dopo una prima fase perfetta (5 vittorie su 5), gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi entrano nella fase a eliminazione diretta contro la Danimarca, quarta nel suo girone. Servizio, muro e gestione del cambio palla per confermare l’ambizione tricolore nella notte che vale i quarti. Negli appuntamenti dell’Italvolley trasmessi finora in prima serata, Rai 2 si è mossa tra circa 1,4 e 1,9 milioni di spettatori, con share tra il 9,2% e il 12,3%. La media è stata di circa 1,66 milioni di spettatori e 10,6% di share, confermando il grande interesse del pubblico.

Rai 320:30Presa diretta. Il magazine d’inchiesta nato nel 2009 racconta con reportage sul campo politica, sanità, ambiente, conti pubblici, giustizia e clima, cercando soluzioni concrete e modelli virtuosi. Un racconto corale che affronta i temi da angolazioni diverse, con l’obiettivo di superare la superficialità del dibattito.

Mediaset

Capuozzo racconta i "Giganti", Burak Deniz infiamma la dizi e Le Iene riaprono i dossier: la notte Mediaset alza la posta

Rete 421:34Giganti – I protagonisti della Storia. Un percorso tra biografie, opere e retroscena di figure che hanno inciso sul mondo: un viaggio divulgativo per capire chi ha davvero cambiato il nostro presente.

Canale 521:21Racconto di una notte. A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per cercare giustizia. L’incontro con Canfeza, legata ai nemici di un tempo, lo trascina in una rete di segreti, rituali antichi e alleanze infrante: un’indagine che diventa viaggio nel passato fino a una notte capace di sovvertire ogni equilibrio. Con Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen, Deniz Gurkan, Tutku Karadayi, Pinar Hamzaoglu.

Italia 121:13Le Iene presentano: Inside. Speciali che riprendono e approfondiscono i casi più discussi del programma con piste nuove, elementi inediti e verifiche sul campo. "Cattivi si nasce?" è il titolo del nuovo appuntamento della puntata in onda stasera, con la conduzione di Nina Palmieri. Al centro della serata c’è uno degli aspetti più controversi della natura umana: la cattiveria, analizzata nelle sue molteplici forme e sfaccettature, senza ricondurla a un fenomeno unico e facilmente definibile.

La7 e Discovery

Attualità in diretta, comic battle e amori "al buio": tra cronaca e reality il prime time corre veloce

La720:35In onda. Dopo il Tg La7, il punto sui temi più caldi della politica e dell’attualità con approfondimenti e confronto in studio.

Nove21:30Comedy Match. Due squadre di comici professionisti si sfidano a colpi di improvvisazione, umorismo e giochi esilaranti: ritmo alto e battute fulminanti per una gara tutta da ridere.

Real Time20:30Matrimonio a prima vista Italia. L’edizione italiana del format danese: tre coppie di sconosciuti si sposano al buio e convivono per tre settimane, seguite da un team di esperti tra sociologia, psicologia e sessuologia. Alla fine, la scelta: restare insieme o separarsi. Regia di Marco Manes.

Real Time21:5090 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni. Il prequel del celebre docureality: nuove e vecchie coppie alle prese con visti, primi incontri e aspettative altissime. Sarà vero amore?

Intrattenimento Sky

Biopic tech, ospitalità in gara e talent: tra Sky Cinema, Sky Uno, TV8 e Cielo una serata a tutto ritmo

Sky Cinema 121:15Swiped. La storia (ispirata a fatti reali) di Whitney Wolfe Herd, l’imprenditrice che ha contribuito alla nascita di due celebri app di incontri e che, con intuizioni e determinazione, è diventata la più giovane miliardaria self-made del mondo. Regia di Rachel Lee Goldenberg; con Lily James, Ben Schnetzer, Dan Stevens.

Sky Uno21:15Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin-off del cult "4 ristoranti": quattro albergatori si ospitano e si giudicano su location, servizi, camere, prezzi e colazione. Le ispezioni di Bruno Barbieri passano al setaccio topper, cuscini, bagni e minibar; i voti segreti ribaltano la classifica fino al verdetto con 5.000 € da reinvestire.

TV820:15Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special": classifica, confronto finale e i voti di Alessandro Borghese a cambiare (o confermare) tutto.

TV821:45Italia’s Got Talent (St. 14, Ep. 1). Il talent dei "cento secondi": tra performance sorprendenti e storie che emozionano, i concorrenti cercano i sì della giuria e puntano al golden buzzer verso la finale.

Cielo21:20Brimstone. Un cupo dramma western firmato Martin Koolhoven: una giovane donna sfida il fanatismo di un predicatore in un incubo di violenza e colpa. Con Guy Pearce, Dakota Fanning (con Dakota Fanning), Carice van Houten, Kit Harington, Emilia Jones.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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