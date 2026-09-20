Stasera in tv (20 settembre): Rai 2 prepara il botto con Italvolley, le Iene puntano sulla cattiveria Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di domenica 20 settembre 2026: l’ottavo di Europei di volley Italia-Danimarca (Rai 2), la dizi Racconto di una notte (Canale 5) e il ritratto di Giovannino Guareschi (Rai 1).

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Se siete indecisi sul programma da scegliere nella serata di 20 settembre 2026, ecco una guida rapida per orientarvi tra biopic italiani, grande sport e serie ad alta tensione: una domenica che promette emozioni fino a tardi.

Rai

Guareschi in prima serata, poi l’assalto azzurro agli Europei e l’inchiesta che scava nell’attualità

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Rai 1 — 21:30 — Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano. Il film diretto da Andrea Porporati ripercorre le vicissitudini del creatore di Don Camillo e Peppone: uno sguardo sul suo carattere ironico e irriverente, sui conflitti con le istituzioni e sulla capacità di raccontare l’Italia attraverso disegni e parole. Nel cast Giuseppe Zeno, Benedetta Cimatti, Andrea Roncato, Maurizio Donadoni e Salvatore Striano. Liberamente ispirato alla biografia "Chi sogna nuovi gerani?" curata dai figli Alberto e Carlotta.

Rai 2 — 21:05 — Pallavolo maschile, Europei 2026 – Ottavi di finale: Italia-Danimarca. Dopo una prima fase perfetta (5 vittorie su 5), gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi entrano nella fase a eliminazione diretta contro la Danimarca, quarta nel suo girone. Servizio, muro e gestione del cambio palla per confermare l’ambizione tricolore nella notte che vale i quarti. Negli appuntamenti dell’Italvolley trasmessi finora in prima serata, Rai 2 si è mossa tra circa 1,4 e 1,9 milioni di spettatori, con share tra il 9,2% e il 12,3%. La media è stata di circa 1,66 milioni di spettatori e 10,6% di share, confermando il grande interesse del pubblico.

Rai 3 — 20:30 — Presa diretta. Il magazine d’inchiesta nato nel 2009 racconta con reportage sul campo politica, sanità, ambiente, conti pubblici, giustizia e clima, cercando soluzioni concrete e modelli virtuosi. Un racconto corale che affronta i temi da angolazioni diverse, con l’obiettivo di superare la superficialità del dibattito.

Mediaset

Capuozzo racconta i "Giganti", Burak Deniz infiamma la dizi e Le Iene riaprono i dossier: la notte Mediaset alza la posta

Rete 4 — 21:34 — Giganti – I protagonisti della Storia. Un percorso tra biografie, opere e retroscena di figure che hanno inciso sul mondo: un viaggio divulgativo per capire chi ha davvero cambiato il nostro presente.

Canale 5 — 21:21 — Racconto di una notte. A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per cercare giustizia. L’incontro con Canfeza, legata ai nemici di un tempo, lo trascina in una rete di segreti, rituali antichi e alleanze infrante: un’indagine che diventa viaggio nel passato fino a una notte capace di sovvertire ogni equilibrio. Con Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen, Deniz Gurkan, Tutku Karadayi, Pinar Hamzaoglu.

Italia 1 — 21:13 — Le Iene presentano: Inside. Speciali che riprendono e approfondiscono i casi più discussi del programma con piste nuove, elementi inediti e verifiche sul campo. "Cattivi si nasce?" è il titolo del nuovo appuntamento della puntata in onda stasera, con la conduzione di Nina Palmieri. Al centro della serata c’è uno degli aspetti più controversi della natura umana: la cattiveria, analizzata nelle sue molteplici forme e sfaccettature, senza ricondurla a un fenomeno unico e facilmente definibile.

La7 e Discovery

Attualità in diretta, comic battle e amori "al buio": tra cronaca e reality il prime time corre veloce

La7 — 20:35 — In onda. Dopo il Tg La7, il punto sui temi più caldi della politica e dell’attualità con approfondimenti e confronto in studio.

Nove — 21:30 — Comedy Match. Due squadre di comici professionisti si sfidano a colpi di improvvisazione, umorismo e giochi esilaranti: ritmo alto e battute fulminanti per una gara tutta da ridere.

Real Time — 20:30 — Matrimonio a prima vista Italia. L’edizione italiana del format danese: tre coppie di sconosciuti si sposano al buio e convivono per tre settimane, seguite da un team di esperti tra sociologia, psicologia e sessuologia. Alla fine, la scelta: restare insieme o separarsi. Regia di Marco Manes.

Real Time — 21:50 — 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni. Il prequel del celebre docureality: nuove e vecchie coppie alle prese con visti, primi incontri e aspettative altissime. Sarà vero amore?

Intrattenimento Sky

Biopic tech, ospitalità in gara e talent: tra Sky Cinema, Sky Uno, TV8 e Cielo una serata a tutto ritmo

Sky Cinema 1 — 21:15 — Swiped. La storia (ispirata a fatti reali) di Whitney Wolfe Herd, l’imprenditrice che ha contribuito alla nascita di due celebri app di incontri e che, con intuizioni e determinazione, è diventata la più giovane miliardaria self-made del mondo. Regia di Rachel Lee Goldenberg; con Lily James, Ben Schnetzer, Dan Stevens.

Sky Uno — 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin-off del cult "4 ristoranti": quattro albergatori si ospitano e si giudicano su location, servizi, camere, prezzi e colazione. Le ispezioni di Bruno Barbieri passano al setaccio topper, cuscini, bagni e minibar; i voti segreti ribaltano la classifica fino al verdetto con 5.000 € da reinvestire.

TV8 — 20:15 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special": classifica, confronto finale e i voti di Alessandro Borghese a cambiare (o confermare) tutto.

TV8 — 21:45 — Italia’s Got Talent (St. 14, Ep. 1). Il talent dei "cento secondi": tra performance sorprendenti e storie che emozionano, i concorrenti cercano i sì della giuria e puntano al golden buzzer verso la finale.

Cielo — 21:20 — Brimstone. Un cupo dramma western firmato Martin Koolhoven: una giovane donna sfida il fanatismo di un predicatore in un incubo di violenza e colpa. Con Guy Pearce, Dakota Fanning (con Dakota Fanning), Carice van Houten, Kit Harington, Emilia Jones.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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