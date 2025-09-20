Stasera in tv (20 settembre), Conti e Mannoia celebrano Pino Daniele su Rai1, e torna la serie A su Sky Cosa vedere oggi in prima serata: grandi omaggi sulle reti Rai, l'informazione pura su La 7 e il cinema di Mediaset. Intanto il calcio di Serie A apre la serata su Sky Sport 1.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 20 settembre 2025: una serata ricchissima di cinema, show, serie e grande sport in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Conti e Mannoia guidano l’omaggio a Pino Daniele: gialli e scienza nella serata Rai

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Pino è… Il viaggio del Musicante, la serata-evento condotta da Carlo Conti e Fiorella Mannoia che rende omaggio a Pino Daniele a settant’anni dalla nascita e dieci dalla scomparsa. In Piazza del Plebiscito a Napoli si alternano voci e performance che ripercorrono i capolavori dell’artista: da Elisa e Giorgia a Mahmood, Emma, Giuliano Sangiorgi, Geolier, i duetti di Clementino e Rocco Hunt con Tullio De Piscopo, fino a Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, Salmo, The Kolors, Serena Brancale, Ron, Alex Britti, Raf ed Enzo Avitabile. Un viaggio musicale corale tra ricordi, testimonianze e canzoni simbolo di più generazioni.

Su Rai 2 alle 21:20 va in onda il giallo Un omicidio per due – Festa di compleanno. Nel giorno del compleanno di Lou, due amiche arrivano da Berlino per festeggiarla: la serata precipita quando una delle due viene assassinata. Con Eidin Jalali e Caro Cult, un’indagine serrata tra colpi di scena e un salvataggio in extremis reso possibile dall’arrivo di Gianni, impegnato a risolvere un imprevisto sulla sua chat dei calciatori.

Su Rai 3 alle 21:20 torna Sapiens – Un solo pianeta: con il rigore e la chiarezza di Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, il programma interroga uomo, natura e spazio in un percorso che passa dai fiumi dimenticati all’evoluzione dell’Homo sapiens, dalla Luna ai terremoti, fino alle città del passato e del futuro. Un racconto divulgativo che tiene insieme metodo scientifico e curiosità del pubblico.

Rete 4 accende Nemico pubblico, Canale 5 rilancia Ciao Darwin 9, Italia 1 vola con Shazam!

Su Rete 4 alle 21:33 il cult di Tony Scott Nemico pubblico (1998): dopo l’omicidio di un politico contrario a una legge controversa, i servizi segreti provano a insabbiare tutto. Un giovane avvocato e un ex agente si ritrovano nel mirino mentre cercano la verità. Cast stellare con Will Smith, Gene Hackman, Lisa Bonet, Jon Voight, Regina King.

Su Canale 5 alle 21:20 spazio allo show Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7 (2023): l’irriverente "antropologia televisiva" che mette a confronto le molteplici sfaccettature dell’essere umano del nuovo millennio, con prove, sfilate e parodie che ne delineano – senza pretesa scientifica – vizi e virtù.

Su Italia 1 alle 21:20 arriva l’action fantastico Shazam! Furia degli dei (2023) di David F. Sandberg: Billy Batson e i fratelli affidatari, dotati dei poteri degli dei, affrontano tre antiche divinità decise a vendicarsi della magia sottratta. Con Rachel Zegler, Zachary Levi, Lucy Liu, Adam Brody e la regina Helen Mirren.

Gramellini riapre il dibattito: talk, duelli d’opinione e medicina su Discovery

Su La 7 alle 20:35 torna In altre parole, il talk di Massimo Gramellini: un rotocalco che intreccia l’analisi delle notizie della settimana con ospiti e rubriche. Tra gli "amici di studio" del programma, il cantautore Roberto Vecchioni, il comico Saverio Raimondo, lo storico dell’arte Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni e Laura Bonasera. Un dialogo che alterna leggerezza e approfondimento.

Su Nove alle 21:30 Accordi e disaccordi: un tema, due ospiti con posizioni opposte e sessanta minuti di confronto serrato. Un’arena d’opinioni che mette alla prova argomentazioni e contro-argomentazioni.

Su Real Time alle 21:25 Dottor Hekim – Medico geniale (S1 E7): Ates, specialista in malattie infettive e nefrologia, affronta casi complessi con un approccio anticonformista che sfida protocolli e gerarchie, mentre il suo team compete per guadagnarsi la sua approvazione. Con Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay.

Jessica Chastain incanta con Miss Sloane, X Factor scalda i motori e arriva Gomorra: la notte Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il dramma politico Miss Sloane – Giochi di potere (2016, regia di J. Madden): Jessica Chastain è una lobbista spregiudicata che ingaggia una guerra d’intelligenza e strategia nei corridoi del potere per far passare la legge più difficile di tutte.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 Settembre (2022) di Giulia Steigerwalt: un racconto corale di risvegli sentimentali e scelte che cambiano la rotta delle vite. Con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Thony, Andrea Sartoretti, Margherita Rebeggiani, Luca Nozzoli, Arianna Ascoli.

Su Sky Uno alle 21:15 X Factor Italia (stagione 19, episodio 2): prosegue il cammino tra Audition, Bootcamp, Last Call e Live Show, con nuovi talenti pronti a conquistare i giudici e il pubblico.

Su TV8 alle 21:35 Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori della stessa area si sfidano ospitandosi a vicenda e votando location, servizio, menù, prezzo e una categoria "special". Lo chef assegna anche i suoi voti (e talvolta un bonus) che possono ribaltare la classifica: in palio 5.000 euro da investire nel locale.

Su Cielo alle 21:15 Gomorra – La serie (S1 E7): il realismo crudo del racconto criminale nato dal romanzo di Roberto Saviano. Regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima. Nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Maria Pia Calzone, Marco Palvetti, Domenico Balsamo. Un episodio-chiave che accelera alleanze e tradimenti.

Serie A al centro su Sky Sport 1 e doppio appuntamento con la Ligue 1 su Sky Sport Max

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Calcio, Serie A: la prima serata si tinge d’azzurro con il campionato italiano in diretta.

Su Sky Sport Max doppio appuntamento con la Francia: alle 19:00 e alle 21:05 Calcio, Ligue 1, per vivere da vicino i protagonisti e il ritmo del campionato transalpino.

