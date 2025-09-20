Stasera in tv (20 settembre), Conti e Mannoia celebrano Pino Daniele su Rai1, e torna la serie A su Sky
Cosa vedere oggi in prima serata: grandi omaggi sulle reti Rai, l'informazione pura su La 7 e il cinema di Mediaset. Intanto il calcio di Serie A apre la serata su Sky Sport 1.
Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 20 settembre 2025: una serata ricchissima di cinema, show, serie e grande sport in grado di convincere ogni tipo di pubblico.
Conti e Mannoia guidano l’omaggio a Pino Daniele: gialli e scienza nella serata Rai
Su Rai 1 alle 21:30 arriva Pino è… Il viaggio del Musicante, la serata-evento condotta da Carlo Conti e Fiorella Mannoia che rende omaggio a Pino Daniele a settant’anni dalla nascita e dieci dalla scomparsa. In Piazza del Plebiscito a Napoli si alternano voci e performance che ripercorrono i capolavori dell’artista: da Elisa e Giorgia a Mahmood, Emma, Giuliano Sangiorgi, Geolier, i duetti di Clementino e Rocco Hunt con Tullio De Piscopo, fino a Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, Salmo, The Kolors, Serena Brancale, Ron, Alex Britti, Raf ed Enzo Avitabile. Un viaggio musicale corale tra ricordi, testimonianze e canzoni simbolo di più generazioni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 alle 21:20 va in onda il giallo Un omicidio per due – Festa di compleanno. Nel giorno del compleanno di Lou, due amiche arrivano da Berlino per festeggiarla: la serata precipita quando una delle due viene assassinata. Con Eidin Jalali e Caro Cult, un’indagine serrata tra colpi di scena e un salvataggio in extremis reso possibile dall’arrivo di Gianni, impegnato a risolvere un imprevisto sulla sua chat dei calciatori.
Su Rai 3 alle 21:20 torna Sapiens – Un solo pianeta: con il rigore e la chiarezza di Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, il programma interroga uomo, natura e spazio in un percorso che passa dai fiumi dimenticati all’evoluzione dell’Homo sapiens, dalla Luna ai terremoti, fino alle città del passato e del futuro. Un racconto divulgativo che tiene insieme metodo scientifico e curiosità del pubblico.
Rete 4 accende Nemico pubblico, Canale 5 rilancia Ciao Darwin 9, Italia 1 vola con Shazam!
Su Rete 4 alle 21:33 il cult di Tony Scott Nemico pubblico (1998): dopo l’omicidio di un politico contrario a una legge controversa, i servizi segreti provano a insabbiare tutto. Un giovane avvocato e un ex agente si ritrovano nel mirino mentre cercano la verità. Cast stellare con Will Smith, Gene Hackman, Lisa Bonet, Jon Voight, Regina King.
Su Canale 5 alle 21:20 spazio allo show Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7 (2023): l’irriverente "antropologia televisiva" che mette a confronto le molteplici sfaccettature dell’essere umano del nuovo millennio, con prove, sfilate e parodie che ne delineano – senza pretesa scientifica – vizi e virtù.
Su Italia 1 alle 21:20 arriva l’action fantastico Shazam! Furia degli dei (2023) di David F. Sandberg: Billy Batson e i fratelli affidatari, dotati dei poteri degli dei, affrontano tre antiche divinità decise a vendicarsi della magia sottratta. Con Rachel Zegler, Zachary Levi, Lucy Liu, Adam Brody e la regina Helen Mirren.
Gramellini riapre il dibattito: talk, duelli d’opinione e medicina su Discovery
Su La 7 alle 20:35 torna In altre parole, il talk di Massimo Gramellini: un rotocalco che intreccia l’analisi delle notizie della settimana con ospiti e rubriche. Tra gli "amici di studio" del programma, il cantautore Roberto Vecchioni, il comico Saverio Raimondo, lo storico dell’arte Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni e Laura Bonasera. Un dialogo che alterna leggerezza e approfondimento.
Su Nove alle 21:30 Accordi e disaccordi: un tema, due ospiti con posizioni opposte e sessanta minuti di confronto serrato. Un’arena d’opinioni che mette alla prova argomentazioni e contro-argomentazioni.
Su Real Time alle 21:25 Dottor Hekim – Medico geniale (S1 E7): Ates, specialista in malattie infettive e nefrologia, affronta casi complessi con un approccio anticonformista che sfida protocolli e gerarchie, mentre il suo team compete per guadagnarsi la sua approvazione. Con Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay.
Jessica Chastain incanta con Miss Sloane, X Factor scalda i motori e arriva Gomorra: la notte Sky
Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il dramma politico Miss Sloane – Giochi di potere (2016, regia di J. Madden): Jessica Chastain è una lobbista spregiudicata che ingaggia una guerra d’intelligenza e strategia nei corridoi del potere per far passare la legge più difficile di tutte.
Su Sky Cinema 2 alle 21:15 Settembre (2022) di Giulia Steigerwalt: un racconto corale di risvegli sentimentali e scelte che cambiano la rotta delle vite. Con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Thony, Andrea Sartoretti, Margherita Rebeggiani, Luca Nozzoli, Arianna Ascoli.
Su Sky Uno alle 21:15 X Factor Italia (stagione 19, episodio 2): prosegue il cammino tra Audition, Bootcamp, Last Call e Live Show, con nuovi talenti pronti a conquistare i giudici e il pubblico.
Su TV8 alle 21:35 Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori della stessa area si sfidano ospitandosi a vicenda e votando location, servizio, menù, prezzo e una categoria "special". Lo chef assegna anche i suoi voti (e talvolta un bonus) che possono ribaltare la classifica: in palio 5.000 euro da investire nel locale.
Su Cielo alle 21:15 Gomorra – La serie (S1 E7): il realismo crudo del racconto criminale nato dal romanzo di Roberto Saviano. Regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima. Nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Maria Pia Calzone, Marco Palvetti, Domenico Balsamo. Un episodio-chiave che accelera alleanze e tradimenti.
Serie A al centro su Sky Sport 1 e doppio appuntamento con la Ligue 1 su Sky Sport Max
Su Sky Sport 1 alle 20:45 Calcio, Serie A: la prima serata si tinge d’azzurro con il campionato italiano in diretta.
Su Sky Sport Max doppio appuntamento con la Francia: alle 19:00 e alle 21:05 Calcio, Ligue 1, per vivere da vicino i protagonisti e il ritmo del campionato transalpino.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (10 settembre), Federica Sciarelli allo scontro con un rivale pericoloso. Papi minaccia Fiorella Mannoia
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di mercoledì 10 settembre 20...
Stasera in tv, sabato 6 settembre: i 100 anni di Camilleri contro Paolo Bonolis e Luca Laurenti
I programmi da vedere in tv stasera, sabato 6 settembre 2025: il grande omaggio al p...
Programmi tv, cosa vedere oggi 13 settembre: addio all’estate con Carlo Conti e Gramellini riparte col botto
I consigli tv di sabato 13 settembre 2025: l’ultima puntata dei Tim Music Awards int...
Nicola Savino provoca Paola Di Benedetto ed Ema Stokholma: cosa le costringe a fare
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di martedì 16 settembre 2025...
Stasera in tv (11 settembre), X Factor lancia la sfida alla cronaca di Milo Infante, Paolo Del Debbio e Corrado Formigli
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di giovedì 11 settembre 2025...
Stasera in tv (18 settembre): Antonella Clerici scatenata contro il "collega" Milo Infante (c'entra anche Elodie)
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di giovedì 18 settembre: Elo...
Stasera in tv (19 settembre), Gianluigi Nuzzi all'attacco di Antonella Clerici e del suo "revival": che succede
I programmi tv di stasera: Quarto Grado punta sulla cronaca e Rai 1 sulla nostalgia ...
Stasera in tv (8 settembre), Nicola Porro ritorna ma è già in crisi: la serata rischia di essere un disastro
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 8 settembre 2025: ...