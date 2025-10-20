Stasera in tv (lunedì 20 ottobre 2025), Simona Ventura alza bandiera bianca: non ce la fa più Cosa vedere stasera in tv? Il Grande Fratello si scontra di nuovo con l'amatissima Blanca ma anche con Giletti e Porro su Garlasco e la Gialappa's Band: risultato segnato

Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 20 ottobre 2025: una serata ricchissima di proposte e spunti in grado di convincere ogni tipo di pubblico, tra fiction di successo, talk d’attualità, cinema e sport live.

Giannetta e Zeno tengono banco: Blanca corre, Mammucari on the road, Giletti riapre i casi

Rai 1 – 21:30 – Blanca

Sulla prima rete torna la fiction campione d’ascolti con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Nella scorsa puntata, Blanca ha sfiorato il 23,7% di share e oltre 3,8 milioni di spettatori, consolidando un vero "fenomeno" del prime time. L’episodio vede la consulente non vedente alle prese con nuovi casi e col suo intreccio sentimentale con Liguori: tra baci rimandati, gelosie e indagini al cardiopalma, la trama mescola crimen drama, ironia e un’eroina determinata che supera barriere visibili e invisibili. Dai contenuti collegati emergono inoltre le anticipazioni della quarta puntata (Paura del buio), con un’aggressione al Museo del Buio e l’indagine di Liguori a stretto contatto con Bacigalupo: il ritmo resta alto e l’alchimia del cast fa il resto.

Rai 2 – 21:20 – Lo spaesato

Il viaggio dissacrante di Teo Mammucari tra borghi e teatri storici torna con un nuovo tassello: interviste, incontri e aneddoti diventano materia prima per uno spettacolo comico che trasforma l’Italia "minore" in una grande commedia popolare. Dai contenuti informativi allegati si ricorda il battesimo stagionale del format (4,4% di share al debutto): un "on the road" leggero solo in apparenza, che alterna filosofia da bar e risate "di pancia".

Rai 3 – 21:20 – Lo stato delle cose

Massimo Giletti guida il talk che analizza "lo stato delle cose" con lenti diverse dal solito: al centro tornano sviluppi e inchieste sul delitto di Garlasco e sul presunto "sistema Pavia", tra intercettazioni, scontrini, consulenze e testimonianze. Dalle ampie note di approfondimento allegate, spazio anche alle posizioni degli avvocati coinvolti (Lovati, De Rensis) e alle novità sull’ex pm Venditti: un mosaico di storie, atti e voci che riaccende un caso simbolo, con ospiti e reportage a raffica.

Porro al contrattacco, Ventura accende il GF, Cruise torna Reacher: Mediaset punta l’adrenalina

Rete 4 – 21:33 – Quarta Repubblica

Il talk di Nicola Porro (in onda dal 2018) riparte con un servizio d’apertura e un parterre trasversale. Nello studio del Centro Safa Palatino di Roma, Videonews orchestra il dibattito su politica, attualità ed economia con un taglio da rotocalco. Dalle note storiche emerge la formula "ibrida": reportage, ospiti in studio e collegamenti, rubriche e – a volte – il "Processo di Quarta Repubblica".

Canale 5 – 21:20 – Grande Fratello

Serata da non perdere per il reality condotto da Simona Ventura: televoto, nomination e faccia a faccia intrecciano dinamiche sempre più tese. I contenuti allegati raccontano abbandoni, malori in Casa, percentuali e sondaggi, oltre al dibattito su ascolti e "cura" del format: l’appuntamento di stasera rilancia la corsa, con clip e confronto in studio che promettono scintille. Un "classico" che si rinnova tra day&night e streaming su Mediaset Infinity.

Italia 1 – 21:25 – Jack Reacher – La prova decisiva

Azione con regia di Christopher McQuarrie: un ex poliziotto, Jack Reacher, viene trascinato nel caso di un massacro in Indiana. Un cecchino si dichiara innocente e fa il nome di Reacher: con l’aiuto di un’avvocatessa, il protagonista prova a scoprire la verità. Nel cast spiccano Tom Cruise, Rosamund Pike, Jai Courtney, Robert Duvall, Richard Jenkins e Werner Herzog. Un thriller ad alta tensione che unisce investigazione e corpo a corpo, fino a un confronto senza sconti.

Augias costruisce ponti, Panella premia l’italianità nel mondo, l’amore impossibile di Hercai

La7 – 21:15 – La Torre di Babele

Corrado Augias guida il programma che "spiega il perché delle cose": grandi temi di storia e attualità, libri e servizi, ospiti illustri e un dialogo che lega passato e presente. Un format elegante e divulgativo nato nel 2023, perfetto per chi cerca contesto e chiavi di lettura.

Nove – 21:30 – Little Big Italy

Francesco Panella fa tappa nelle capitali del mondo dove l’Italia ha messo radici: tre ristoranti, prove su piatti iconici, atmosfera e autenticità. Dalle informazioni collegate, la carriera del ristoratore nasce all’Antica Pesa di famiglia, con sbocchi a Brooklyn, Manhattan, Doha e in Francia: in tv Panella ha raccontato cucine e comunità con format "on the road" e docu-sfide – proprio come in Little Big Italy.

Real Time – 21:35 – Hercai – Amore e vendetta (stagione 3, ep. 25)

Il melodramma turco torna a Midyat (Mardin): Reyyan, cresciuta in una potente famiglia che non l’ha mai davvero accettata, incrocia il destino di Miran, erede in cerca di vendetta. Tra segreti di sangue, onore e passioni proibite, la serie scava in sentimenti e tradizioni.

Wahlberg tra i ghiacci, Jolie&Pitt in missione, la Gialappa’s raddoppia

Sky Cinema 1 – 21:15 – Flight Risk – Trappola ad alta quota

Thriller diretto da Mel Gibson: in Alaska, un pilota accetta di trasportare un agente federale e il suo prigioniero. Il volo diventa un incubo quando il pericolo arriva anche dall’interno: ghiaccio, scelte estreme e una lotta per la sopravvivenza con Michelle Dockery, Mark Wahlberg, Topher Grace.

Sky Cinema 2 – 21:15 – Unbroken

Regia di Angelina Jolie per il dramma biografico di Louis Zamperini: atleta olimpico, aviatore, poi prigioniero di guerra. Nel cast Alex Russell, Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Miyavi e ensemble di alto profilo per una storia di resilienza estrema.

Sky Uno – 21:30 – GialappaShow

La Gialappa’s Band (con Mago Forest) commenta il meglio/peggio della tv con sketch e ospiti: comicità corrosiva, tormentoni e "telecomando" affilato per un appuntamento amatissimo dal pubblico.

TV8 – 21:35 – GialappaShow

Versione in chiaro dello show: stesso stile irriverente, grande cast di comici e la guida di Mago Forest. Doppio appuntamento che moltiplica risate e citazioni.

Cielo – 21:20 – Mr. & Mrs. Smith

Coppia (di fatto e d’azione) per Brad Pitt e Angelina Jolie nel film di Doug Liman: John e Jane scoprono di essere killer per organizzazioni rivali e vengono ingaggiati per eliminarsi a vicenda. Ne segue un cocktail esplosivo tra ironia, inseguimenti e sparatorie, con Vince Vaughn e Kerry Washington.

Notti europee e campionati live: basket d’élite, Premier e maratona Serie A

Sky Sport 1 – 20:00 – Basket, Serie A

La grande palla a spicchi italiana occupa il prime time con un turno di cartello (dai contenuti collegati: finestre su Eurolega ed Eurocup, oltre a magazine Champions a fine serata). Telecronache, studio e aggiornamenti in tempo reale.

Sky Sport 1 – 23:00 – UEFA Champions League Magazine

Gol, immagini, interviste ai protagonisti e storie della massima competizione europea: il magazine che chiude la serata con highlights e curiosità d’archivio.

Sky Sport Max – 21:00 – Calcio, Premier League

Dalla Premier arrivano scontri ad alta intensità e tradizione: scena per i big match del turno (dai contenuti collegati: vetrina anche per Ligue 1 e rugby URC, oltre a basket Eurolega e WRC Highlight Show nelle notti sportive).

Sky Sport Max – 23:00 – Calcio, Serie A

Spazio al massimo campionato italiano con finestre, highlights e analisi: calendario fitto e serate da zona mista con i confronti più attesi del weekend. Dai contenuti collegati: focus sulle gare di cartello e sulle sfide-salvezza, tra rubriche e dati.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

