Stasera in tv (20 novembre), Alessandro Gassmann dà una lezione a Gerry Scotti: la sfida impossibile
I programmi in onda stasera, giovedì 20 novembre 2025: Un professore affronta la Ruota della Fortuna in versione serale. Geppi Cucciari resiste (insieme a Formigli)
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio del 20 novembre 2025: una guida rapida e completa per scegliere cosa vedere tra fiction evento, talk d’attualità, game show e grande cinema.
- Alessandro Gassmann riaccende la prima serata Rai: la nuova stagione di Un Professore guida la fiction
- Del Debbio all’attacco, Gerry chiama i campioni, azione su Italia 1: Mediaset tra talk, game e cinema
- Formigli in diretta, amori sul palco e casi di pelle: La7 e Discovery accendono il giovedì
- Live, thriller e iconi dell’action: su Sky tra X Factor, Liam Neeson e Steven Seagal
- Palla a due e rombo di motori: Eurolega e MotoGP infiammano la notte sportiva
Alessandro Gassmann riaccende la prima serata Rai: la nuova stagione di Un Professore guida la fiction
Rai 1 — 21:30 — Un professore. La terza stagione dell’amatissima serie riporta in cattedra Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann, tra nuove lezioni di vita e di filosofia, maturità per la 5ªB e nodi familiari che tornano a galla. Nel cast, insieme a Claudia Pandolfi, spiccano Claudia Pandolfi, Francesca Cavallin, Nicolas Maupas e Paolo Conticini. La Rai anticipa la chiusura dell’access per far partire la fiction a un orario "giusto", proteggendo il titolo di punta.
Rai 2 — 21:20 — Ore 14 Sera. Edizione serale del talk di Milo Infante dedicata a notizie e attualità, con focus sulla cronaca nera e i grandi casi (tra cui Garlasco) attraverso testimonianze, inchieste e ricostruzioni. La trasmissione, nata come spin-off stagionale dell’appuntamento pomeridiano, ha consolidato una propria identità tra approfondimenti, confronti in studio e aggiornamenti live.
Rai 3 — 21:20 — Splendida Cornice. Geppi Cucciari orchestra uno show che unisce cultura e leggerezza: band in studio, divulgazione pop con il professor Maggi e Roberto Mercadini, ospiti e riflessioni sull’attualità. Nato nel 2023 e prodotto da Rai Cultura (con Itv Movie), il format ha costruito un pubblico fedele grazie a ritmo, ironia e una narrazione "calda" dei temi del presente.
Del Debbio all’attacco, Gerry chiama i campioni, azione su Italia 1: Mediaset tra talk, game e cinema
Rete 4 — 21:35 — Dritto e rovescio. Il talk politico di Paolo Del Debbio (Videonews), in onda dal 2019, mette in fila interviste uno-a-uno, collegamenti e dibattiti serrati su politica, economia e società. In studio un parterre trasversale di giornalisti e opinionisti per un confronto senza sconti, nella tradizione del prime time Rete 4.
Canale 5 — 21:20 — La ruota dei campioni. Speciale in prima serata del game show dei record guidato da Gerry Scotti, che porta sul palco i campioni più forti dell’edizione. Tra curiosità, record e retroscena (dal boom di ascolti ai super campioni celebrati nelle scorse puntate), la serata punta a confermare il successo del format anche fuori dall’access. In studio non mancano ritmo, prove e l’ironia che ha riportato in auge il quiz più "pop" della tv.
Italia 1 — 21:25 — Codice Unlocked – Londra sotto attacco. Action teso (2017, 98’) diretto da Michael Apted, con Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich e Toni Collette. Un’agente CIA scopre di essere stata manipolata e di aver innescato, suo malgrado, un attentato: la corsa per fermare i responsabili diventa una missione personale tra doppi giochi e colpi di scena.
Formigli in diretta, amori sul palco e casi di pelle: La7 e Discovery accendono il giovedì
La7 — 21:15 — PiazzaPulita. Corrado Formigli guida l’approfondimento di attualità e politica nato nel 2011: interviste, reportage e inchieste, con rubriche come "Piazzaselvaggia" di Selvaggia Lucarelli e i racconti di Stefano Massini. Un’arena che non teme il contraddittorio, tra numeri, storie e analisi.
Nove — 21:30 — Save the dating – Amori in corso. Marta e Gianluca trasformano il teatro in un grande gioco sentimentale: stand-up, sfide e interazione con il pubblico per far nascere (e testare) coppie spontanee. Un format originale che fonde comicità e dating in un esperimento live.
Real Time — 21:30 — SOS acne. La dottoressa Ines Mordente affronta casi complessi di pelle: non solo acne, ma anche lipomi, macchie e cisti. Un docu-reality medico che unisce informazione, empatia e risultati, tra diagnosi e trattamenti mirati.
Live, thriller e iconi dell’action: su Sky tra X Factor, Liam Neeson e Steven Seagal
Sky Cinema 1 — 21:15 — Uno di famiglia. Commedia (2018, 92’) di Alessio Maria Federici: un insegnante di dizione (Pietro Sermonti) salva per caso un suo allievo e finisce "protetto" da una potente famiglia. Nel cast Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Nino Frassica, Sarah Felberbaum.
Sky Cinema 2 — 21:15 — L’innocenza. Dramma (2023, 125’) di Hirokazu Kore-eda: una madre e un maestro si scontrano su ciò che accade davvero a un undicenne che cambia improvvisamente comportamento. Un racconto di sguardi, ambiguità e verità nascoste.
Sky Uno — 21:15 — X Factor Italia (St. 19, Ep. 11). Proseguono i Live: identità artistiche, assegnazioni e performance con band dal vivo, mentre i coach cercano il salto di qualità dei propri roster. Gara, storytelling e imprevisti da palcoscenico.
TV8 — 21:30 — L’uomo sul treno. Action-thriller (2018, 105’) di Jaume Collet-Serra: un pendolare qualunque (interpretato da Liam Neeson) viene catapultato in un gioco a tempo dove niente è come sembra. In bilico tra ricatto e indagine improvvisata, il viaggio si trasforma in corsa contro l’orologio.
Cielo — 21:20 — A dangerous man – Solo contro tutti. Un cult dell’action (2010, 94’) diretto da Keoni Waxman con Steven Seagal: ex agente, complotti e resa dei conti nel segno del "one man army".
Palla a due e rombo di motori: Eurolega e MotoGP infiammano la notte sportiva
Sky Sport 1 — 20:30 — Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club: palla a due in diretta, atmosfera continentale e grandi firme della palla a spicchi. Un appuntamento fisso per gli appassionati del giovedì sera.
Sky Sport Max — 20:30 — Motociclismo, MotoGP. Focus sugli eventi del Mondiale: analisi, cronache e il meglio del weekend tra paddock, strategie e velocità. La classe regina raccontata con dati, immagini e voci dai box.
