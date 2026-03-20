Stavolta per Antonella Clerici non è una passeggiata: l'ostacolo è "famoso" Stasera, venerdì 20 marzo 2026, The Voice Generations affronta la concorrenza TV del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi: chi vincerà. La programmazione completa

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Se siete indecisi sul programma da scegliere stasera, ecco il meglio della prima serata di venerdì 20 marzo 2026: intrattenimento, inchieste, cinema e grande sport per una scelta davvero per tutti.

Clerici accende le Blind, il giallo ai Tropici e la Terra che parla: la Rai alza il volume

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda The Voice Generations. Lo spin‑off del talent riporta sul palco gruppi legati da sangue, amicizia o lavoro, giudicati da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt: Blind Auditions, sedie che si girano, Super Blocco e squadre verso la finale, in uno show condotto da Antonella Clerici che punta tutto su emozioni e legami familiari.

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Su Rai 2 alle 21:30 arriva Delitti in Paradiso. Richard Poole, detective di Scotland Yard, viene spedito sull’isola caraibica di Saint Marie per indagare sull’omicidio di un collega: quintessenza dell’inglese impettito, farà fatica ad adattarsi ai ritmi locali anche dopo l’assegnazione di una squadra fissa. Nel cast Don Gilet, Shantol Jackson, Shaquille Ali‑Yebuah, Ginny Holder, Don Warrington, Élizabeth Bourgine e Tobi Bakare.

Su Rai 3 alle 21:25 c’è La pelle del Mondo. Un viaggio nella biosfera che unisce scienza e attualità: il programma racconta il ruolo cruciale delle piante e l’equilibrio uomo‑natura con linguaggio rigoroso ma accessibile, tra volti come lo scienziato Stefano Mancuso e incursioni narrative firmate da Lillo.

Nuzzi riapre i dossier, Blasi riaccende la Casa, Gal Gadot guida l’azione: la notte Mediaset

Su Rete 4 alle 21:33 torna Quarto Grado. Il talk investigativo di VideoNews, ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, approfondisce i grandi casi di cronaca con servizi, ricostruzioni e un parterre di esperti (criminologi, psichiatri, forze scientifiche). Un appuntamento di lungo corso – oltre 15 edizioni e 530 puntate – che alterna inchieste, confronto in studio e iniziative social contro stalking e violenza sulle donne.

Su Canale 5 alle 21:20 è serata Grande Fratello Vip. Il reality – tornato alle origini con mix di volti celebri – è condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Tensioni, nomination, dinamiche di gruppo e sorprese segnano una nuova stagione ricca di scontri e colpi di scena, tra prime alleanze, "Open House" e televoti lampo destinati a rimescolare gli equilibri della Casa.

Su Italia 1 alle 21:30 spazio a Wonder Woman (2017). Diretto da Patty Jenkins (141’), l’action DC segue l’amazzone Diana mentre scopre il proprio destino eroico tra guerra e mito. Nel cast Chris Pine, Connie Nielsen, Danny Huston, David Thewlis, Elena Anaya, Ewen Bremner, Gal Gadot, Lucy Davis, Robin Wright e Said Taghmaoui.

Referendum in diretta su La7, Crozza punge, le case all’"asta" dei sentimenti: la serata La7 e Discovery

Su La7 alle 21:15 va in onda Speciale Tg La7 – Referendum. Un approfondimento politico e informativo dedicato all’appuntamento referendario del 2026, con analisi, collegamenti e commenti in studio.

Su Nove alle 21:30 torna Fratelli di Crozza. One‑man show satirico con Maurizio Crozza: imitazioni, monologhi e parodie su politica, tv e costume, nel solco dei precedenti cult (da Italialand a Crozza nel Paese delle Meraviglie). Nel tempo ha collezionato un vasto repertorio di personaggi, aggiornato stagione dopo stagione, tra grandi ritorni e nuove maschere.

Su Real Time alle 20:40 Casa a prima vista apre l’access con la gara fra tre agenti immobiliari di Milano e Roma per trovare al cliente la casa "giusta", tra richieste, budget, quartieri e colpi di scena; la voce narrante è di Andrea Pellizzari, format ispirato a Chasseur D’Appart. Si prosegue alle 21:45 ancora con Casa a prima vista, per un nuovo episodio dove le proposte si sfidano fino alla scelta definitiva e al premio per l’agente vincitore.

Nicolas Cage nel West, Barbieri al verdetto, MasterChef e un dramma di fede: la serata "pop" dell’Intrattenimento Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva The Old Way (2023, 95’). Western diretto da Brett Donowho: Montana, 1898, un pistolero braccato decide di vendicare un delitto di vent’anni prima affrontando il vecchio Briggs, tra resa dei conti e vite innocenti a rischio. Nel cast Nicolas Cage, Clint Howard, Kerry Knuppe, Abraham Benrubi e Ryan Kiera Armstrong.

Su Sky Uno alle 21:15 tocca a Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin‑off di "4 ristoranti" mette in gara quattro albergatori della stessa area: check‑in, un giorno e una notte in struttura, ispezioni rituali di Bruno Barbieri (materasso, topper, cuscini, bagno, minibar) e pagelle su location, servizi, camere, prezzi (e, dalle ultime edizioni, colazione). Voti segreti, confronto finale e verdetto dello chef, con 5.000 euro al vincitore da reinvestire.

Su TV8 alle 21:30 torna MasterChef Italia (Stagione 14, Ep. 5): la gara tra aspiranti chef guidata da Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, con la chef Chiara Pavan coinvolta nelle valutazioni durante i Live Cooking e gli Stress Test.

Su Cielo alle 21:20 il film Agnus Dei (2016, 115’). Durante il 1945 una dottoressa francese della Croce Rossa, Mathilde Beaulieu, aiuta in Polonia alcune suore rimaste incinte per le violenze subite in guerra: un dramma di coscienza tra maternità, fede e scelte impossibili.

Gol e placcaggi sotto le stelle: Premier e URC scaldano Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Highlights Calcio raccoglie le giocate e le azioni più spettacolari dai campi internazionali, in un racconto serrato per non perdere i momenti top della giornata di calcio.

Sempre su Sky Sport 1 alle 21:00 c’è Calcio, Premier League: la vetrina live del massimo campionato inglese, con collegamenti e telecronache dalle sfide più calde oltremanica.

Su Sky Sport Max alle 20:45 appuntamento con Rugby, United Rugby Championship: il torneo transnazionale a 15 che unisce club di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica (ex Pro14), per una serata di grande fisicità, tecnica e intensità a bordo campo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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