Stasera in tv: tra cinema e calcio spunta la musica con la serata finale di TIM Battiti Live Spring Cosa vedere stasera? L’inchiesta di Chi l’ha visto? su Rai 3, il talk Realpolitik su Rete 4 e l’action Maximum Conviction su Cielo: tra cronaca, politica e adrenalina.

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di 20 maggio 2026: una prima serata ricchissima tra cinema d’autore, grandi live musicali, inchieste e la finale di Europa League.

Favino tra onore e salvezza, Mare fuori torna a emozionare, Sciarelli riapre il caso Garlasco

Su Rai 1 alle 21:30 Comandante (2023, 120’, regia di Edoardo De Angelis). Ottobre 1940, Atlantico: il comandante Salvatore Todaro, al timone del sommergibile Cappellini, dopo aver affondato un mercantile ostile decide di salvare 26 naufraghi sfidando le consuetudini belliche, nel nome della "legge del mare". Nel cast Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi e Silvia D’Amico: un dramma storico che interroga coscienza, coraggio e umanità.

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Su Rai 2 alle 21:20 Mare fuori (2023). La serie ambientata nell’IPM di Napoli riaccende cuore e tensione tra scelte difficili, amicizie e chance di riscatto. Nel vasto cast spiccano Carmine Recano, Carolina Crescentini, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas e Valentina Romani (tra i volti più amati). Nei recenti passaggi televisivi, la sesta stagione ha confermato una fanbase fedelissima, con serate di forte impatto anche sul fronte social e Auditel.

Su Rai 3 alle 21:15 Chi l’ha visto?. Nato nel 1989, il programma ha fatto scuola nel racconto di scomparse e grandi casi irrisolti (in bacheca Telegatti e Premi Regia Televisiva). Tra storia del format e attualità, stasera spazio agli aggiornamenti sul delitto di Garlasco e alla posizione di Andrea Sempio: nel corso della puntata si ripercorreranno gli indizi contestati, gli elementi a difesa e gli appelli in tempo reale del pubblico, con ricostruzioni, testimonianze e telefonate in studio.

Labate incalza con Realpolitik, Battiti Live accende Canale 5, Cavill‑Willis in un action ad alta tensione

Su Rete 4 alle 21:33 Realpolitik. Tommaso Labate guida il talk che intreccia sondaggi, retroscena e analisi in diretta per leggere fatti e scelte della giornata politica con tono schietto e ritmo serrato.

Su Canale 5 alle 21:20 Tim Battiti Live Spring. Edizione primaverile speciale con la serata finale del festival musicale con un cast pop‑urban sterminato: da Annalisa, Emma, Fedez e The Kolors a Geolier, Noemi, Dargen D’Amico, Marco Masini, Raf, Clara, Alfa, Rkomi, Francesco Renga e molti altri. Una maratona di hit, duetti e cori da piazza.

Su Italia 1 alle 21:28 La fredda luce del giorno (2012, 93’, regia di Mabrouk El Mechri). Vacanza in Spagna trasformata in incubo per un giovane (Henry Cavill) che si ritrova nel mirino dei servizi segreti dopo il rapimento della famiglia; nel cast Bruce Willis e Sigourney Weaver, tra doppi giochi, valigette contese e una corsa contro il tempo insieme a una misteriosa sorellastra.

Cazzullo racconta il "giorno X", Brignano fa festa sul Nove, Zorzi & co. giudicano gli host

Su La7 alle 21:15 Una giornata particolare. Un viaggio divulgativo dentro la giornata decisiva di un personaggio storico: il momento che ne ha cambiato il destino e, con esso, un pezzo di Storia, tra narrazione immersiva e documenti rari.

Su Nove alle 21:30 Enrico Brignano – Parte dopo. Lo show teatrale in cui Enrico Brignano alterna comicità di pancia, confidenze e osservazioni fulminanti sul quotidiano, coinvolgendo platea e tv con ritmo e improvvisazione.

Su Real Time alle 21:40 Turisti per case. Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi mettono a confronto due holiday home per puntata, valutandole su Posizione, Home Tour e Ospitalità con giudizi "Ok", "Ottimo" e "Top". A fine doppio soggiorno, l’host con più "Top" vince la recensione firmata: un viaggio tra concept unici, storie di proprietari e accoglienza italiana.

Thriller su Sky Cinema, Bastianich cerca il "piatto che resta", su TV8 la notte è Europa League

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Don’t let go (2019, 107’, regia di Jacob Aaron Estes). Un investigatore (David Oyelowo) riceve chiamate dalla nipote appena assassinata: collaborando attraverso il tempo, i due provano a sventare il delitto prima che accada. Nel cast Storm Reid, Alfred Molina e Brian Tyree Henry: un puzzle adrenalinico tra destino e seconde possibilità.

Su Sky Uno alle 21:15 Foodish. Solo un piatto meriterà il titolo di "Foodish": Joe Bastianich (con un ospite a puntata) cerca la ricetta capace di lasciare un’impronta indelebile per sapore, identità e racconto personale.

Su TV8 alle 20:30 Europa e Conference League Prepartita. Collegamenti dai campi, ultime sulle formazioni e interviste ai protagonisti per entrare nel clima delle coppe.

Su TV8 alle 21:00 Calcio, UEFA Europa League – Finale: Friburgo-Aston Villa (2026). Si gioca al Beşiktaş Park di Istanbul: Julian Schuster sfida Unai Emery, che in caso di successo centrerebbe il quinto trionfo europeo dopo i tre col Siviglia e quello col Villarreal (2021). Una finale ad alta intensità tra Bundesliga e Premier.

Su Cielo alle 21:20 Maximum Conviction (2012, 98’, regia di Keoni Waxman). Due agenti speciali devono trasferire due detenute pericolose in un carcere di massima sicurezza, ma un commando d’élite assalta la prigione: esplode la trappola. In azione Steven Seagal, Steve Austin e Michael Paré.

Countdown all’Europa League su Sky Sport 1, poi pallanuoto Champions e avventure outdoor su Sky Sport Max

Su Sky Sport 1 alle 20:00 Prepartita UEFA Europa e Conference League. Tutte le anticipazioni delle gare con analisi in studio, contributi dai social e ospiti in collegamento per leggere chiavi tattiche e mosse degli allenatori.

Su Sky Sport 1 alle 21:00 Calcio, UEFA Europa League. Appuntamento con la seconda competizione europea per club: studio, cronache e dirette per una serata da "notte d’Europa".

Su Sky Sport Max alle 20:30 Pallanuoto, LEN Champions League. Il massimo torneo continentale per club (già European Cup, poi Eurolega, di nuovo LEN Champions League dal 2011‑12): sfide ad alta scuola tra tattica, bracciate e pubblico caldo delle piscine.

Su Sky Sport Max alle 22:00 Icarus Ultra. Avventure, sfide e storie dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni "alla ricerca del limite", il magazine spinge ancora oltre con racconti ad alta intensità e panorami mozzafiato.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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