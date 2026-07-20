Stasera in tv (20 luglio), Bisciglia rilancia Temptation Island contro Il giovane Montalbano Cosa vedere stasera in tv? Approfondimenti con Filorosso su Rai 3, il documentario La caduta su La7 e il Premier Padel Tour su Sky Sport 1.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte della prima serata di lunedì 20 luglio 2026 che promettono emozioni, grandi storie e sfide tutte da vivere.

Montalbano alle origini e il caso che divide: la Rai tra fiction e inchieste

Rai 1 • 21:30 • Il giovane Montalbano – La prima indagine di Montalbano. Nel film per la tv diretto da Gianluca Maria Tavarelli, il neo-commissario Salvo Montalbano rientra nella natìa Vigata e, tra rapporti familiari sospesi e nuove alleanze in commissariato, si ritrova a sventare un piano di vendetta dopo uno stupro. Nel cast Michele Riondino e Andrea Tidona: un ritorno alle origini che scava nel carattere del commissario e nei volti cardine del suo mondo.

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Rai 2 • 21:20 • Ritorno in Paradiso. Serie crime dal respiro internazionale: Mackenzie Clarke (Anna Samson), ispettrice londinese in bilico dopo l’accusa di manomissione di prove, torna a Dolphin Cove. Qui la sergente Philomena le affida indagini su una scia di omicidi: abilità investigative, fantasmi del passato e l’incontro con l’ex Glenn accendono un nuovo percorso tra colpa, riscatto e giustizia.

Rai 3 • 21:15 • Filorosso. L’approfondimento che apre finestre sul Paese e sul mondo con interviste, reportage e inchieste. In studio si mettono in fila cronaca, analisi e punti di vista per leggere i fatti con rigore e chiarezza, tra collegamenti e testimonianze che illuminano i nodi più discussi dell’attualità.

Bisciglia e le tentazioni, Eastwood in agguato e Travolta in azione: serata rovente su Mediaset

Rete 4 • 21:34 • Debito di sangue. Thriller diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Anjelica Huston e Jeff Daniels: un ex profiler dal cuore malandato torna in pista tra indizi e colpi di scena, dove ogni mossa può essere l’ultima. Una caccia serrata che gioca con tempo, memoria e redenzione.

Canale 5 • 21:20 • Temptation Island. Il docureality mette alla prova coppie non sposate e senza figli: 21 giorni separati, zero contatti con l’esterno, falò di confronto e video che possono ribaltare destini e progetti. Il "viaggio nei sentimenti" condotto da Filippo Bisciglia spinge i protagonisti ad affrontare domande definitive: sono felici? Cosa vogliono davvero dalla loro storia?

Italia 1 • 21:24 • Cash out 2: High rollers. Azione ad alto rischio con una partita che vale tutto: Mason gira isole e casinò con la sua banda finché il nemico Salazar rapisce Decker e lo costringe a un colpo impossibile. Tra FBI alle calcagna e resa dei conti, la posta è la vita stessa della donna amata. Nel cast spicca John Travolta.

Dittature al capolinea, sapori all’estero e una madre in piedi contro il destino: La7 e Discovery alzano il volume

La7 • 21:15 • La caduta. Ezio Mauro racconta l’Italia del 1943: i mesi drammatici che portarono al crollo di Mussolini e a un Paese sospeso, travolto dall’accelerazione della Storia. Un documento che restituisce contesto, responsabilità e svolte di un passaggio decisivo.

Nove • 21:30 • Little Big Italy. Francesco Panella vola dove batte forte il cuore della comunità italiana nel mondo: tre ristoranti in sfida, identità e ricette autentiche, un verdetto che premia gusto, ospitalità e tradizione. Un talent "popolare" che è anche un viaggio nei sapori e nelle storie di chi ha portato l’Italia lontano.

Real Time • 21:50 • Melek – Il coraggio di una madre. Dizi intensa: Melek, che da anni vive a Berlino con tre figli, vede la sua quotidianità crollare per una notizia drammatica che la costringe a scelte radicali. Con un cast corale (Nehir Erdogan, Kutsi, Şerif Sezer e molti altri), un racconto di identità, separazioni e resilienza che mette al centro la forza di una madre.

Firth & Kidman, MasterChef e gli agenti in nero: l’assalto dell’intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • La lezione. Thriller di Stefano Mordini: un’avvocatessa brillante accetta di difendere un professore reintegrato dopo accuse di abusi, ma un passato minaccioso riaffiora tra indizi, presenze e paranoia. Realtà e suggestione si confondono fino a un’indagine che la isola e la costringe a dubitare di tutto. Con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi.

Sky Uno • 21:15 • MasterChef Usa. Il talent culinario più famoso al mondo: aspiranti chef non professionisti si misurano su creatività, tecnica e nervi saldi, sotto lo sguardo inflessibile dei giudici. La cucina come sfida, mestiere e possibilità di cambiamento.

TV8 • 21:40 • Men in Black 3. Terzo capitolo della saga sci‑fi: Agent J viaggia nel tempo per salvare il partner e l’agenzia dalla minaccia di Boris L’Animale. Tra humor e invenzioni, tornano volti iconici come Will Smith, Emma Thompson e Lady Gaga (cameo) in un’avventura a tutto ritmo.

Cielo • 21:20 • Le due vie del destino. Melodramma storico tratto da memorie reali: un ex prigioniero della ferrovia della Morte, tra Thailandia e Birmania, cerca giustizia e riconciliazione anni dopo la guerra. Con Colin Firth e Nicole Kidman, un viaggio nel trauma e nel perdono.

Padel, F1 e Diamond League: adrenalina continua su Sky Sport

Sky Sport 1 • 21:15 • Premier Padel Tour. Il circuito mondiale della Federazione Internazionale Padel: dieci tappe tra marzo e novembre, con eventi 1000, Grand Slam e World Championship. Il gioco più esplosivo del momento, tra scambi fulminei e tattica estrema.

Sky Sport 1 • 22:45 • Reparto Corse F1. Rubrica di approfondimento che prepara i weekend di gara: analisi tecniche, interviste ai protagonisti e punto sulle classifiche per entrare nei dettagli del Circus, tra strategie e prestazioni a confronto.

Sky Sport Max • 20:30 • Atletica Leggera, Diamond League. La vetrina globale dei meeting internazionali: velocità, salti e lanci sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. Uno spettacolo itinerante che porta in pista campioni e record, con tappe in Europa, Qatar, Cina e Stati Uniti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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