Stasera in tv (20 giugno), De Martino riaccende Affari Tuoi e Bonolis guida Ciao Darwin Cosa vedere stasera in tv? Emilia Clarke in Above Suspicion su Sky Cinema 1 sfida Paolo Conticini con Cash or Trash (Nove) e l’azione di Venom: La furia di Carnage su Cielo.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, sabato 20 giugno 2026.

De Martino scalda l’access, incubo serial killer su Rai 2 e Bud Spencer corre a Oriente

Rai 1 • 20:35 • Affari Tuoi. I 20 concorrenti, in rappresentanza delle regioni, cercano i pacchi più ricchi tra decisioni al cardiopalma e colpi di scena. Nella settimana dei Mondiali, il gioco torna in access con puntate rimodulate sugli orari calcistici: oggi la messa in onda precede l’appuntamento sportivo di prima serata, come da programmazione indicata dalla rete.

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Rai 2 • 21:20 • I peccati di mio marito (2025, 88’, regia di Soran Mardookhi). Quando la polizia uccide il serial killer Tony Dandridge, la moglie Katherine (Alaina Huffman) giura di essere stata all’oscuro. Ma l’aiuto offerto dalla madre di una superstite precipita tutto in un micidiale gioco di verità e menzogne. Nel cast anche Hayley Sales e Michael Antonakos: un thriller domestico dove ogni alleanza può ribaltarsi in un attimo.

Rai 3 • 21:25 • Piedone a Hong Kong (1975, 115’, regia di Steno). Il commissario più amato d’Italia, Bud Spencer, deve riabilitare il proprio nome viaggiando da Bangkok a Macao, passando per Hong Kong, sulle tracce dei narcotrafficanti. Con Al Lettieri, Enzo Cannavale e Renato Scarpa: poliziesco dal gusto esotico, tra scazzottate e umorismo d’azione.

La Promessa infiamma Rete 4, Bonolis riporta la sfida di Ciao Darwin, Italia 1 vola Sulle ali dell’avventura

Rete 4 • 21:44 • La promessa (Soap, 2023). Spagna, 1913: a Palazzo La Promessa, nella valle di Los Pedroches, le nozze dell’erede Tomás diventano l’inizio di un destino inaspettato. Il salvataggio di Manuel da parte di Jana lega per sempre i due giovani, mentre lei cerca verità sul delitto della madre e sul fratellino rapito. Intrighi di casato, segreti e sentimenti che ribollono nelle sale nobiliari.

Canale 5 • 21:21 • Ciao Darwin. La gara più spassosa della tv mette a confronto due categorie opposte che, prova dopo prova, contribuiranno a definire l’"uomo del terzo millennio". Storicamente guidato da Paolo Bonolis con la spalla di Luca Laurenti, lo show alterna parodie, test al limite e iconiche sfide a squadra: intrattenimento pop, ironico e senza rete.

Italia 1 • 21:29 • Sulle ali dell’avventura (2019, 113’, regia di Nicolas Vanier). Un padre, scienziato esperto di oche selvatiche (Jean‑Paul Rouve), porta in vacanza il figlio adolescente (Louis Vazquez), gamer incallito: insieme intraprendono un’impresa in ultraleggero per salvare una specie in estinzione. Con Mélanie Doutey, Fred Saurel e Lilou Fogli: avventura familiare tra cieli aperti e seconde possibilità.

Connery scopre il genio, Conticini caccia i tesori, Nowzaradan guida le rinascite

La7 • 21:15 • Scoprendo Forrester (2000, 136’, regia di Gus Van Sant). Un burbero scrittore (Sean Connery) diventa il mentore di un giovane talento della scrittura (Rob Brown) cresciuto nei playground. Tra amicizia e riscatto, un racconto di formazione con F. Murray Abraham e Sean Connery: emozioni e letteratura sul filo dell’ispirazione.

Nove • 21:30 • Cash or Trash – La notte dei tesori. Paolo Conticini incontra chi è convinto di custodire un affare d’oro in soffitta: cinque mercanti si sfidano a colpi di rilanci per aggiudicarsi l’oggetto giusto al prezzo giusto. Tra expertise, trattative serrate e colpi di scena, sarà il mercato a decidere chi ha l’occhio più fino.

Real Time • 21:40 • Vite al limite (regia di Jonathan Nowzaradan). Dal 2012 il docu‑reality segue persone clinicamente obese in percorsi di rinascita, spesso passando dall’intervento del dottor Younan Nowzaradan. Nel tempo la serie ha allungato gli episodi, aperto allo spin‑off "Vite al limite: e poi…", e raccontato sfide mediche e psicologiche complesse, con casi che hanno acceso anche dibattiti pubblici.

Emilia Clarke in un caso proibito, tentazioni su Money Road e la sfida dei 4 Ristoranti; su Cielo esplode Carnage

Sky Cinema 1 • 21:15 • Above Suspicion (2019, 104’, regia di Phillip Noyce). Un giovane agente dell’FBI (Jack Huston) entra in relazione con la sua informatrice in un paesino del Kentucky: un intreccio pericoloso che finirà in scandalo e condanna. Con Emilia Clarke, Johnny Knoxville, Thora Birch: un thriller teso ispirato a una vicenda reale.

Sky Uno • 21:15 • Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici persone, solo l’essenziale per sopravvivere e una regola spietata: ogni richiamo (anche segreto) riduce il jackpot del gruppo. Tra leadership, morale e strategia, alla fine parteciperà alla divisione del montepremi solo chi raggiunge il traguardo.

TV8 • 21:40 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menu e prezzo (più la categoria "special" dedicata al territorio). I voti di chef Borghese possono ribaltare la classifica e assegnano 5.000 euro da reinvestire: storytelling, ospitalità e identità fanno la differenza.

Cielo • 21:20 • Venom: La furia di Carnage (2021, 90’, regia di Andy Serkis). Eddie Brock (Tom Hardy) convive con il simbionte mentre il serial killer Cletus Kasady (Woody Harrelson) scatena Carnage. Azione e ironia Marvel con Michelle Williams, Naomie Harris e Stephen Graham: convivenze impossibili e poteri fuori controllo.

SailGP a tutta velocità, Diamond League in pista e Icarus spinge oltre il limite

Sky Sport 1 • 21:00 • Vela, SailGP. Gli spettacolari catamarani F50 con foil alzano l’adrenalina: match serrati, velocità estreme e tattiche millimetriche per una competizione che ridefinisce il modo di vivere la vela in tv.

Sky Sport Max • 19:00 • Atletica Leggera, Diamond League. Il massimo circuito mondiale porta in pista sprint, salti e lanci tra Stati Uniti, Europa, Qatar e Cina: stelle e nuovi talenti in meeting che mettono alla prova tecnica e nervi saldi.

Sky Sport Max • 21:00 • Vela, SailGP. Nuova finestra sul campionato dei catamarani F50: partenze brucianti, virate chirurgiche e regate ravvicinate per un prime time ad alto tasso di spettacolo.

Sky Sport Max • 23:00 • Icarus Ultra. Avventure, sfide e imprese dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni "Icarus" si spinge oltre e racconta storie, territori e atleti che inseguono il limite con passione e curiosità.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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