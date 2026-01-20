Stasera in tv (20 gennaio), il milanista Gerry Scotti contro Lautaro e compagni Nella serata delle sfide di Champions League, con l'Inter che affronta l'Arsenal, La ruota della fortuna punta a vincere gli ascolti. La programmazione del 20 gennaio 2026

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 20 gennaio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Hopkins emoziona su Rai1, Pardo racconta Il Collegio, commedia a cuore aperto su Rai3

Rai 1 • 21:30 • One Life: film drammatico (2023) diretto da James Hawes che ripercorre la storia vera di Nicholas Winton, l’uomo che durante la Seconda guerra mondiale mise a rischio la propria vita per salvare centinaia di bambini ebrei organizzando operazioni di salvataggio dalla Cecoslovacchia. Nel cast spiccano Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter, Lena Olin, Johnny Flynn e Jonathan Pryce: un racconto di coraggio, ingegno e responsabilità morale che parla al presente.

Rai 2 • 21:20 • Il collegio: il docureality ambientato nel 1990 torna con Pierluigi Pardo voce narrante di una classe "sospesa tra due epoche e due visioni del mondo". Regole d’altri tempi, disciplina e sfide educative danno vita a un esperimento sociale capace di intrecciare crescita personale e scontro generazionale, tra prove, verifiche e prime alleanze nell’aula più famosa della tv.

Rai 3 • 21:20 • The New Toy: commedia del 2022 (regia di James Huth, 112’) con Daniel Auteuil, Jamel Debbouze e Salim Kissari. Samy, in attesa del primo figlio con la moglie Alice e in difficoltà economiche, accetta un lavoro come guardiano notturno in un grande magazzino. Un incarico ordinario che lo catapulta in situazioni impreviste, tra satira sociale e buoni sentimenti.

Berlinguer all’attacco su Rete4, Scotti scalda l’access su Canale 5, Eddie Murphy conquista Italia 1

Rete 4 • 21:33 • È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer guida il talk di approfondimento con faccia a faccia e commenti sull’attualità, dalla politica alla cronaca, con un parterre di ospiti e opinioni a confronto. Un appuntamento pensato per alimentare il dibattito pubblico e mettere a fuoco i temi più caldi del Paese.

Canale 5 • 20:39 • La Ruota della Fortuna: il quiz cult di access prime time dove tre concorrenti girano l’iconica ruota, acquistano vocali e "conquistano" consonanti per decifrare frasi e definizioni. Manche dopo manche, ritmo e fortuna si intrecciano fino alla sfida finale della "Ruota delle Meraviglie", con la possibilità di cambiare la serata all’ultimo giro.

Italia 1 • 21:30 • Il principe cerca moglie: la commedia romantica firmata John Landis (1988, 105’) con un irresistibile Eddie Murphy, Shari Headley, Arsenio Hall e James Earl Jones. Un principe africano vola in America, si finge studente squattrinato e inizia a lavorare in un fast food per trovare un amore autentico, lontano dai privilegi della corona.

Floris riaccende il dibattito, Conticini caccia i tesori, Montrucchio apparecchia gli incontri

La7 • 21:15 • DiMartedì: Giovanni Floris torna con il suo approfondimento politico tra interviste, analisi e inchieste. In coda, le consuete "interviste della settimana" e il punto di vista dei più piccoli, per chiudere con leggerezza una serata a forte contenuto informativo.

Nove • 21:30 • Cash or Trash – La notte dei tesori: Paolo Conticini accoglie chi è convinto di nascondere un pezzo di storia in soffitta. Cinque mercanti si sfidano a colpi di rilanci per aggiudicarsi gli oggetti più desiderati, tra valutazioni, colpi di scena e intuizioni da intenditori.

Real Time • 21:35 • Primo Appuntamento: il dating show ispirato al format inglese First Dates, oggi condotto da Flavio Montrucchio. Due single che non si sono mai visti si incontrano per una cena a lume di candela nel "Ristorante Geco" all’Eur: maître, barman e cameriere accompagnano il racconto fino ai confessionali finali, quando si decide se rivedersi o dirsi addio. Nato nel 2017, ha generato anche lo spin-off "Primo Appuntamento Crociera".

Tom Cruise in noir su Sky Cinema, Borghese giudica i locali, tra romanticismo e City di Guardiola

Sky Cinema 1 • 21:15 • Collateral: il thriller-noir (2004, 119’) di Michael Mann con Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo e Peter Berg. Una notte a Los Angeles, un tassista e un killer "in trasferta": stile, tensione e colonna sonora d’autore per un inseguimento metropolitano diventato di culto.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: quattro ristoratori della stessa area si sfidano valutandosi su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special", con i voti di Borghese in grado di ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro da reinvestire nell’attività: un cult che racconta territorio, impresa e identità gastronomiche.

TV8 • 21:30 • Un Natale regale: commedia sentimentale (2021, 85’) diretta da T.W. Peacocke. Una direttrice di un’organizzazione umanitaria viene chiamata a corte nel Regno di Veronia: l’incontro con il principe ereditario accende un sentimento inatteso tra dovere, responsabilità e voglia di felicità.

Cielo • 21:30 • Calcio, UEFA Champions League – 7ª giornata: Bodo/Glimt–Manchester City: la squadra di Guardiola è a un passo dalla qualificazione aritmetica agli ottavi e cerca il successo in terra norvegese, sul campo del Bodo/Glimt. Una notte europea dal sapore decisivo.

Champions in primo piano: studio, fischio d’inizio e adrenalina; motonautica a tutta scia

Sky Sport 1 • 20:45 • Champions League Show: immagini, analisi e interviste della giornata europea con il racconto dei protagonisti e gli approfondimenti dallo studio. Il modo migliore per entrare nel clima delle grandi notti continentali.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League: live con i match della massima competizione per club, tra telecronache, bordocampo e aggiornamenti in tempo reale.

Sky Sport Max • 20:45 • Motonautica On Board: magazine che porta dietro le quinte della motonautica, tra imbarcazioni velocissime, moto d’acqua audaci e i volti dei piloti raccontati in prima persona, con paesaggi italiani da cartolina a fare da cornice.

Sky Sport Max • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League: seconda finestra live sulla serata di coppa per seguire le partite con un’altra regia e un diverso punto di vista, senza perdere nulla dell’azione.

