Stasera in tv (20 febbraio), Nuzzi riapre il caso Garlasco, Olimpiadi su Rai 2 e Cannavacciuolo mette in riga le Cucine: una serata di sfide e storie forti Cosa vedere oggi in prima serata? L'Eredità – Sfida tra giganti su Rai 1, Propaganda Live su La7 e il western d'autore The Homesman su Cielo. In mezzo, il film Cattiverie a domicilio con Olivia Colman su Rai 3 e la soap turca Io sono Farah su Canale 5

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di venerdì 20 febbraio 2026: proposte forti tra cronaca, cinema, sport e grande intrattenimento.

Olimpiadi, super-quiz e Olivia Colman: la sera Rai alza il livello

Rai 1 • 21:30 • L’Eredità – Sfida tra giganti — Edizione speciale del celebre gioco a quiz: domande a raffica, duelli e il rush finale per conquistare la mitica Ghigliottina. La prima serata dell’ammiraglia Rai si affida al format simbolo dell’access, qui in versione "extra" per una sfida ad alta tensione tra super concorrenti.

Rai 2 • 21:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 — Dirette, finestre live e collegamenti dalla XXV edizione dei Giochi ospitati in Italia: neve, ghiaccio, gare e storie degli azzurri in un racconto continuo. Tra gli approfondimenti delle giornate olimpiche, la cronaca di una rassegna che corre verso la chiusura con grandi attese per l’Arena di Verona e un palinsesto "totalmente olimpico".

Rai 3 • 21:25 • Cattiverie a domicilio — Commedia (2023, 100’) diretta da Thea Sharrock. Nella Littlehampton del 1922, la quiete viene sconvolta da lettere anonime oscene indirizzate a Edith Swan: la vicina Rose Gooding, immigrata irlandese, diventa la principale sospettata. Un giallo morale e pungente con Olivia Colman, Jessie Buckley, Timothy Spall, Gemma Jones e Malachi Kirby: è davvero lei la colpevole?

Quarto Grado riapre i dossier, Farah e Tahir accendono Canale 5, Jack Sparrow all’arrembaggio su Italia 1

Rete 4 • 21:32 • Quarto Grado — Il talk investigativo di VideoNews (ideato da Siria Magri) torna sui grandi casi di cronaca nera con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In studio criminologi, psichiatri, legali e la polizia scientifica per analisi e nuove piste. Al centro, il delitto di Garlasco: sotto la lente la nuova perizia informatica sul PC di Chiara Poggi, il tema dello scontrino di Vigevano e gli sviluppi d’indagine ricostruiti con documenti e testimonianze.

Canale 5 • 21:28 • Io sono Farah — Serie TV (Soap, 2023). Farah, laureata in Medicina, approda clandestinamente a Istanbul con il figlio Kerim, affetto da una rara malattia. Per pagargli le cure accetta di lavorare per Tahir, piccolo criminale che la trascina in un mondo instabile. Omicidi, segreti e scelte impossibili travolgono la dizi con Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman, Fırat Tanış, Senan Kara e Lale Başar.

Italia 1 • 21:26 • Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar — Avventura (2016, 129’) di Joachim Rønning ed Espen Sandberg. Un vecchio nemico guida un’armata di pirati fantasma all’inseguimento del carismatico Jack Sparrow (Johnny Depp). Per salvarsi, il capitano deve trovare un artefatto leggendario che domina i mari. Con Geoffrey Rush e un’epica caccia all’ultimo soffio d’oceano.

Zoro accende il racconto, Crozza colpisce ancora, Fulvio Marino fa lievitare la sfida

La7 • 21:15 • Propaganda Live — Diego Bianchi "Zoro" orchestra reportage originali, satira visiva firmata Makkox, rassegna social e interviste. In studio firme e ospiti per un lungo live che intreccia racconto politico e costume con la band in scena e il marchio narrativo di Fandango.

Nove • 21:30 • I migliori Fratelli di Crozza — Il meglio dello show di Maurizio Crozza: monologhi, maschere e parodie iconiche in un montaggio che ripercorre i bersagli satirici più amati delle ultime stagioni.

Real Time • 21:40 • Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara — Docureality. Fulvio Marino arbitra la gara tra tre forni in quattro categorie: salato, dolce, "la meraviglia" e valutazione complessiva. Materie prime d’eccellenza, grani e lieviti selezionati, tecniche innovative e tradizione artigianale per un confronto ad alta temperatura.

Borghese detta il verdetto, Cannavacciuolo rilancia i locali, Hilary Swank nel West di Tommy Lee Jones

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Lo storico format (dal tedesco Mein Lokal, Dein Lokal) mette in sfida quattro ristoratori della stessa area su location, servizio, menù, prezzo e la "categoria special" del territorio. Voti segreti ribaltabili dal giudizio di Borghese: in palio 5.000 euro per investire nel locale.

TV8 • 21:30 • Cucine da incubo — Il format italiano ispirato alle Kitchen Nightmares britanniche: Antonino Cannavacciuolo ispeziona cucina e sala, assaggia i piatti, osserva un servizio disastroso e guida restyling e nuovo menù. Gran finale con il "primo servizio" per testare il rilancio del ristorante.

Cielo • 21:20 • The Homesman — Western (2014, 122’) di Tommy Lee Jones. Una donna forte e determinata (Hilary Swank) affida a un disadattato (Tommy Lee Jones) una missione durissima in un West ostile, tra colpa e redenzione. Nel cast anche John Lithgow e Meryl Streep, per un viaggio crudo e umanissimo.

Doha, racconti e vivaio: la maratona Sky Sport tra Tennis, Buffa, Under 20 e highlights europei

Sky Sport 1 • 19:30 • Tennis, ATP 500 Doha — Le sfide del Qatar Open: tabelloni stellari e colpi a ritmo tour per una serata a tutto tennis.

Sky Sport 1 • 21:30 • Federico Buffa Talks — Federico Buffa dialoga con il direttore di Sky Sport Federico Ferri: storie, personaggi e snodi che hanno fatto grande lo sport in un viaggio narrativo tra memoria e cultura sportiva.

Sky Sport 1 • 22:30 • Super Atleti — La serie che ripercorre sacrifici, sliding doors e successi dei protagonisti dello sport olimpico italiano: il dietro le quinte delle medaglie azzurre.

Sky Sport Max • 20:45 • Rugby, Sei Nazioni U20 — Il Torneo Under 20 (ex U21 fino al 2008) porta in campo le promesse del rugby europeo: impatto fisico, tecnica e prospettive dei futuri campioni della palla ovale.

Sky Sport Max • 22:45 • Calcio, UEFA Champions League Remix — Il meglio delle ultime giornate di Champions: immagini, gol e giocate più spettacolari raccontate dai cronisti, con le voci dei protagonisti.

Sky Sport Max • 23:15 • La giovane Italia — Rubrica calcistica dedicata ai prospetti e alle storie del movimento: approfondimenti e percorso dei talenti nel panorama azzurro.

