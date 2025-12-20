Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv (20 dicembre), la finalissima di Ballando con le stelle sfida Il Volo e MasterChef

Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: su Italia 1 torna Shrek in prima serata, e su Cielo il crime di culto Gomorra – La serie, spazio anche per la finale di Ballando.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Stasera in tv (20 dicembre), la finalissima di Ballando con le stelle sfida Il Volo e MasterChef

Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 20 dicembre 2025: una prima serata ricchissima tra finali, grande musica, cinema per famiglie, serie cult e calcio live.

Carlucci alla finalissima di Ballando con le stelle, azione d’élite su Rai 2 e inchieste green su Rai 3

Rai 1 alle 21:25 propone Ballando con le stelle, che arriva alla sua finalissima: Milly Carlucci guida l’ultimo atto di stagione con la giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, il "tesoretto" raccontato da Alberto Matano e i Tribuni del popolo Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino. In gara le coppie rimaste si contendono il titolo in una notte di sfide, ripescaggi e colpi di scena, dopo una stagione che ha visto ospiti speciali, Ballerini per una notte e un percorso lungo 13 puntate con finale proprio il 20 dicembre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 alle 21:20 manda in onda S.W.A.T.: la squadra d’élite di Los Angeles capitanata da Shemar Moore torna in azione fra negoziazioni ad alto rischio, tattiche d’assalto e dilemmi morali. Nel cast Alex Russell, Jay Harrington, David Lim, Lina Esco e Patrick St. Esprit: episodio dal ritmo serrato e tensione costante.

Rai 3 alle 21:25 propone Indovina chi viene a cena Cult, il meglio del programma d’inchiesta che scandaglia ambiente, sicurezza alimentare e modelli sostenibili: focus su risorse, filiere e alternative concrete per consumi più consapevoli.

Soap spagnola e thriller d’autore, poi il concerto-evento de Il Volo e l’animazione cult su Mediaset

Rete 4 alle 21:32 presenta La promessa: soap ambientata nel 1913 nella valle di Los Pedroches (Spagna), tra i marchesi di Luján e il destino di Jana, giovane coraggiosa decisa a scoprire la verità sul passato della madre e del fratellino scomparso. Un intreccio di amori, segreti e vendette nella cornice aristocratica del palazzo La Promessa.

Canale 5 alle 21:20 trasmette Il volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo: dal magnifico Palazzo Te di Mantova, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble celebrano la grande canzone italiana con uno speciale che intreccia repertorio, omaggi e ricordi. Tra i momenti più attesi, la partecipazione di Antonella Clerici e i duetti con grandi ospiti, in una cornice elegante e suggestiva.

Italia 1 alle 21:26 propone Shrek (2001), l’animazione che ha riscritto le fiabe: l’orco dal cuore d’oro parte con Ciuchino per liberare una principessa custodita da un drago e riconquistare la sua palude usurpata dal perfido Lord Farquaad. Regia di Andrew Adamson e Vicky Jenson; umorismo irriverente, personaggi iconici e colonna sonora memorabile.

Gramellini decodifica il presente, dolci sfide e medical drama su Real Time

La7 alle 21:15 propone In altre parole di più…, l’approfondimento che sceglie storie e punti di vista per interpretare l’attualità con linguaggi diversi, oltre la narrazione più scontata.

Nove alle 21:30 va in onda Lezioni private: Luca Sommi rilegge i grandi temi universali con il linguaggio dell’arte, dialogando con autorevoli protagonisti del panorama culturale italiano per illuminare l’attualità con prospettive inedite.

Real Time apre alle 20:35 con Cake Star – Pasticcerie in sfida: Katia Follesa e il pastry chef Damiano Carrara guidano tre pasticcerie della stessa città in una gara a colpi di cabaret di paste, estetica del locale e "pezzo forte". Dalle prime edizioni al bonus della categoria "special", il format ha reso iconica la sfida a stelle (e zucchero) tra negozi rivali.

Real Time prosegue alle 21:45 con Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 6): Ates, infettivologo e nefrologo geniale quanto insofferente alle regole, guida un team competitivo nella gestione di casi complessi. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Statham in caccia ne The Beekeeper, poi MasterChef e la sfida dei 4 ristoranti

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta The Beekeeper (2024): un ex agente di una potente organizzazione segreta, interpretato da Jason Statham, scatena una spietata vendetta che diventa affare nazionale. Nel cast anche Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Josh Hutcherson e Jeremy Irons.

Sky Uno alle 21:15 continua con MasterChef Italia (St. 15, Ep. 3): Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo guidano gli aspiranti chef tra Mystery Box, prove creative e Pressure Test, con un’attenzione crescente a tecnica, creatività ed ecosostenibilità.

TV8 alle 21:30 va in onda Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori dello stesso territorio si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e categoria "special". Al termine, la classifica può essere ribaltata dal voto finale di Borghese; in palio 5.000 euro per investire nel locale.

Cielo alle 21:20 propone Gomorra – La serie (2014, Stagione 3, Ep. 5): il crime che ha riscritto il genere, tra clan, fedeltà e tradimenti, con regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima. Nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore e Salvatore Esposito, per una saga potente che ha lasciato un segno indelebile nel racconto del potere criminale.

Serie A in prima fila: il sabato di Sky Sport tra calcio e approfondimenti

Sky Sport 1 alle 20:45 trasmette Calcio, Serie A: la diretta del massimo campionato italiano, con intensità, tattica e incroci che pesano sulla classifica del weekend.

Sky Sport Max alle 21:00 continua con Calcio, Serie A, per completare la serata tra top match e analisi di giornata.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Stasera in tv (13 dicembre), Ballando con le stelle e Milly Carlucci hanno un nuovo rivale: il Volo tenta il sorpasso

Stasera in tv (13 dicembre), Ballando con le stelle e Milly Carlucci hanno un nuovo rivale: il Volo tenta il sorpasso

Cosa vedere stasera in tv? Oltre alla sfida Ballando-Il volo, troviamo IF con Ryan R...
Stasera in tv (6 dicembre), Ballando della Carlucci sfida Tu si que vales della De Filippi: ma occhio a Gramellini

Stasera in tv (6 dicembre), Ballando della Carlucci sfida Tu si que vales della De Filippi: ma occhio a Gramellini

Cosa vedere oggi in prima serata: Gramellini riaccende il dibattito su La7, il cult ...
Stasera in tv (29 novembre), Milly Carlucci vs Maria De Filippi: la sfida tra talent si arricchisce con X Factor

Stasera in tv (29 novembre), Milly Carlucci vs Maria De Filippi: la sfida tra talent si arricchisce con X Factor

Cosa vedere stasera? Tu si que vales su Canale 5 sfida Ballando con le stelle su Rai...
Ascolti tv 6 dicembre Milly Carlucci e Maria De Filippi

Stasera in tv (25 ottobre), Ballando con le Stelle contro Tu Si Que Vales: sfida di talenti senza fine

Cosa vedere stasera in tv? Il thriller Non stop su Rete 4 corre contro Fast & Furiou...
Stasera in tv (22 novembre): torna la sfida Carlucci vs De Filippi, ma occhio a X Factor live

Stasera in tv (22 novembre): torna la sfida Carlucci vs De Filippi, ma occhio a X Factor live

I programmi tv di stasera, cosa vedere oggi, sabato 22 novembre: da l’action Unstopp...
Stasera in tv (1 novembre), Ballando con le stelle si infiamma, e Paola Cortellesi torna con Petra

Stasera in tv (1 novembre), Ballando con le stelle si infiamma, e Paola Cortellesi torna con Petra

Cosa vedere stasera in tv? Rai 2 punta su S.W.A.T. mentre La7 schiera In altre parol...
Stasera in tv (15 novembre), Milly Carlucci sfida Maria De Filippi mentre Gramellini porta l'attualità

Stasera in tv (15 novembre), Milly Carlucci sfida Maria De Filippi mentre Gramellini porta l'attualità

Cosa vedere oggi? Il war-movie Midway su Rete 4 si scontra con Il Grinta su Sky Cine...
Stasera in tv (8 novembre), torna il confronto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi: la sfida all'ultimo ascolto

Stasera in tv (8 novembre), torna il confronto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi: la sfida all'ultimo ascolto

Da In altre parole di Massimo Gramellini su La7, Alla sfida eterna tra Ballando con ...
Le serie TV in onda stasera, sabato 15 novembre 2025: dal prequel di IT alle indagini di NCIS e SWAT

Le serie TV in onda stasera, sabato 15 novembre 2025: dal prequel di IT alle indagini di NCIS e SWAT

Le migliori serie tv di stasera: dall’azione di S.W.A.T. su Rai 2 alle indagini di N...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Martina Colombari

Martina Colombari
Franco Nero

Franco Nero
Giada Lini

Giada Lini
Nikita Perotti

Nikita Perotti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963