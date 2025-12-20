Stasera in tv (20 dicembre), la finalissima di Ballando con le stelle sfida Il Volo e MasterChef Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: su Italia 1 torna Shrek in prima serata, e su Cielo il crime di culto Gomorra – La serie, spazio anche per la finale di Ballando.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 20 dicembre 2025: una prima serata ricchissima tra finali, grande musica, cinema per famiglie, serie cult e calcio live.

Carlucci alla finalissima di Ballando con le stelle, azione d’élite su Rai 2 e inchieste green su Rai 3

Rai 1 alle 21:25 propone Ballando con le stelle, che arriva alla sua finalissima: Milly Carlucci guida l’ultimo atto di stagione con la giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, il "tesoretto" raccontato da Alberto Matano e i Tribuni del popolo Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino. In gara le coppie rimaste si contendono il titolo in una notte di sfide, ripescaggi e colpi di scena, dopo una stagione che ha visto ospiti speciali, Ballerini per una notte e un percorso lungo 13 puntate con finale proprio il 20 dicembre.

Rai 2 alle 21:20 manda in onda S.W.A.T.: la squadra d’élite di Los Angeles capitanata da Shemar Moore torna in azione fra negoziazioni ad alto rischio, tattiche d’assalto e dilemmi morali. Nel cast Alex Russell, Jay Harrington, David Lim, Lina Esco e Patrick St. Esprit: episodio dal ritmo serrato e tensione costante.

Rai 3 alle 21:25 propone Indovina chi viene a cena Cult, il meglio del programma d’inchiesta che scandaglia ambiente, sicurezza alimentare e modelli sostenibili: focus su risorse, filiere e alternative concrete per consumi più consapevoli.

Soap spagnola e thriller d’autore, poi il concerto-evento de Il Volo e l’animazione cult su Mediaset

Rete 4 alle 21:32 presenta La promessa: soap ambientata nel 1913 nella valle di Los Pedroches (Spagna), tra i marchesi di Luján e il destino di Jana, giovane coraggiosa decisa a scoprire la verità sul passato della madre e del fratellino scomparso. Un intreccio di amori, segreti e vendette nella cornice aristocratica del palazzo La Promessa.

Canale 5 alle 21:20 trasmette Il volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo: dal magnifico Palazzo Te di Mantova, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble celebrano la grande canzone italiana con uno speciale che intreccia repertorio, omaggi e ricordi. Tra i momenti più attesi, la partecipazione di Antonella Clerici e i duetti con grandi ospiti, in una cornice elegante e suggestiva.

Italia 1 alle 21:26 propone Shrek (2001), l’animazione che ha riscritto le fiabe: l’orco dal cuore d’oro parte con Ciuchino per liberare una principessa custodita da un drago e riconquistare la sua palude usurpata dal perfido Lord Farquaad. Regia di Andrew Adamson e Vicky Jenson; umorismo irriverente, personaggi iconici e colonna sonora memorabile.

Gramellini decodifica il presente, dolci sfide e medical drama su Real Time

La7 alle 21:15 propone In altre parole di più…, l’approfondimento che sceglie storie e punti di vista per interpretare l’attualità con linguaggi diversi, oltre la narrazione più scontata.

Nove alle 21:30 va in onda Lezioni private: Luca Sommi rilegge i grandi temi universali con il linguaggio dell’arte, dialogando con autorevoli protagonisti del panorama culturale italiano per illuminare l’attualità con prospettive inedite.

Real Time apre alle 20:35 con Cake Star – Pasticcerie in sfida: Katia Follesa e il pastry chef Damiano Carrara guidano tre pasticcerie della stessa città in una gara a colpi di cabaret di paste, estetica del locale e "pezzo forte". Dalle prime edizioni al bonus della categoria "special", il format ha reso iconica la sfida a stelle (e zucchero) tra negozi rivali.

Real Time prosegue alle 21:45 con Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 6): Ates, infettivologo e nefrologo geniale quanto insofferente alle regole, guida un team competitivo nella gestione di casi complessi. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Statham in caccia ne The Beekeeper, poi MasterChef e la sfida dei 4 ristoranti

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta The Beekeeper (2024): un ex agente di una potente organizzazione segreta, interpretato da Jason Statham, scatena una spietata vendetta che diventa affare nazionale. Nel cast anche Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Josh Hutcherson e Jeremy Irons.

Sky Uno alle 21:15 continua con MasterChef Italia (St. 15, Ep. 3): Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo guidano gli aspiranti chef tra Mystery Box, prove creative e Pressure Test, con un’attenzione crescente a tecnica, creatività ed ecosostenibilità.

TV8 alle 21:30 va in onda Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori dello stesso territorio si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e categoria "special". Al termine, la classifica può essere ribaltata dal voto finale di Borghese; in palio 5.000 euro per investire nel locale.

Cielo alle 21:20 propone Gomorra – La serie (2014, Stagione 3, Ep. 5): il crime che ha riscritto il genere, tra clan, fedeltà e tradimenti, con regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima. Nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore e Salvatore Esposito, per una saga potente che ha lasciato un segno indelebile nel racconto del potere criminale.

Serie A in prima fila: il sabato di Sky Sport tra calcio e approfondimenti

Sky Sport 1 alle 20:45 trasmette Calcio, Serie A: la diretta del massimo campionato italiano, con intensità, tattica e incroci che pesano sulla classifica del weekend.

Sky Sport Max alle 21:00 continua con Calcio, Serie A, per completare la serata tra top match e analisi di giornata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

