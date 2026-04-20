Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Francesco Arca all'attacco di Claudio Amendola: lo scontro è durissimo

Stasera, lunedì 20 aprile 2026, La buona Stella cerca in riscatto contro I Cesaroni che hanno vinto il primo confronto. La7 omaggia papa Francesco e Gioli dalla Gialappa

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Francesco Arca all'attacco di Claudio Amendola: lo scontro è durissimo

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di lunedì 20 aprile 2026: prime visioni, grandi ritorni e sport live per accontentare ogni gusto.

Dalmazio e Arca nel noir, Perego domina il tabellone: la Rai alza il ritmo del lunedì

Rai 121:30La buona Stella. Un crime emotivo tra cadute e riscatto: Simone, ex promessa del calcio, trova una borsa piena di denaro sporco di sangue e innesca una fuga che può riavvicinare la sua famiglia; sulle sue tracce c’è l’ispettrice Stella, segnata da un lutto e in cerca di verità. Nel cast Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. La miniserie procede con la seconda serata in tre complessive (sei episodi totali), tra indagine, senso di colpa e seconde possibilità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:20The Floor – Ne rimarrà solo uno. Un campo da gioco gigante, 100 concorrenti e 100 categorie: in 45 secondi ci si sfida, si conquista territorio o si torna a casa. Ritmo alto, colpi di scena e strategia per un game show adrenalinico che mette alla prova memoria e sangue freddo, affidato al tandem di serata Paola Perego e Gabriele Vagnato.

Rai 321:15Newsroom. Un progetto che ibrida reportage e serialità digitale per raccontare le grandi questioni globali e l’attualità, con uno sguardo "nella carne" dei fatti. Tra inchieste e analisi, il format – presentato in conferenza con il nuovo corso dell’Approfondimento – è impostato su narrazione cronistica, storie e contesto.

Porro in trincea, Amendola riapre la Garbatella, Neeson in azione: Mediaset alza i toni

Rete 421:33Quarta Repubblica. Il talk politico di Nicola Porro (in onda dal 2018, a cura Videonews) apre con un servizio d’inchiesta e prosegue con dibattiti serrati su politica, economia e società. Spazio anche alle incursioni satiriche di Gene Gnocchi e, a volte, alla rubrica "Il processo di Quarta Repubblica", dove gli ospiti si schierano pro o contro una tesi calda.

Canale 521:21I Cesaroni (Stagione 7, Ep. 2). La famiglia della Garbatella torna dopo oltre dieci anni con nuove dinamiche e un sentito omaggio ad Antonello "Cesare" Fassari. Nel cast storico spiccano Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Debora Villa, Edoardo Pesce e Maurizio Mattioli, accanto a volti nuovi. Tra nostalgia e temi attuali (famiglia, crescita, inclusione), il secondo episodio consolida il "ritorno" evento della serie.

Italia 121:28Blacklight. Action del 2022 diretto da Mark Williams (108’). Un agente operativo dal passato ingombrante è costretto a rientrare in azione in uno scenario a rischio, tra complotti e resa dei conti. Nel cast spicca Liam Neeson, affiancato da Emmy Raver‑Lampman e Taylor John Smith.

Ezio Mauro racconta il pontificato, Panella cerca l’"italiano vero", Melek tra Berlino e radici: La7 e Discovery raccontano

La721:15Francesco: cronache di un papato. Un’analisi giornalistica del pontificato di Jorge Mario Bergoglio: passaggi chiave, sfide e svolte di un percorso "pastorale nella carne", approfondito da Ezio Mauro con stile cronistico e attenzione al rinnovamento spirituale della Chiesa.

Nove21:30Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella attraversa città con grandi comunità italiane per eleggere, in ogni puntata, il miglior ristorante tricolore tra tre contendenti: identità, storie e piatti "di casa" in un confronto gustoso.

Real Time21:45Melek – Il coraggio di una madre. Dalla nuova vita a Berlino al richiamo delle radici dopo una notizia drammatica: Melek, moglie e madre di tre figli, affronta un bivio esistenziale che tocca maternità e appartenenza. Nel cast Nehir Erdoğan, Kutsi e Şerif Sezer: una dizi empatica tra lontananze e riavvicinamenti.

Kate Winslet è Lee Miller, la Gialappa’s raddoppia, Brosnan torna spia: la notte Intrattenimento Sky

Sky Cinema 121:15Lee Miller. Biopic diretto da Ellen Kuras (117’): il prezzo emotivo e il coraggio della grande fotografa che ha testimoniato l’orrore della guerra. Protagonista Kate Winslet, accanto a Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Marion Cotillard e Andy Samberg.

Sky Uno21:30GialappaShow. La Gialappa’s Band, con Mago Forest alla conduzione con Matilde Gioli, rilegge la tv tra clip, parodie e sketch di un cast comico collaudato: nonsense, satira e ritmo serrato per il varietà cult.

TV821:50GialappaShow. L’appuntamento "raddoppia" in chiaro: ospiti, best of e ironia pop per una serata all’insegna della leggerezza.

Cielo21:20The November Man. Thriller di spionaggio: un ex operativo CIA torna in missione personale e si ritrova in un gioco mortale contro un suo ex allievo, alti funzionari e il presidente russo. Nel cast Pierce Brosnan, Olga Kurylenko, Luke Bracey e Will Patton.

Premier, Youth League e sciabole: la notte Sky Sport corre su due binari

Sky Sport 118:45Calcio, UEFA Youth League. Il massimo torneo giovanile europeo per club Under 19: vetrina di talenti e tattica in evoluzione, con finestre e match live dal pomeriggio.

Sky Sport 121:00Calcio, Premier League. La massima serie inglese in prima serata: intensità, rivalità storiche e storytelling "made in England" tra analisi, interviste e telecronache dedicate.

Sky Sport Max20:30Scherma, Trofeo Luxardo. L’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di sciabola maschile (nata nel 1955 per iniziativa di Franco Luxardo): assalti di livello mondiale, tradizione e spettacolo in pedana.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Claudio Amendola sfida un uomo molto più giovane (17 anni meno)

Claudio Amendola sfida un uomo molto più giovane (17 anni meno)

Stasera, lunedì 13 aprile 2026, tornano i Cesaroni e il protagonista (63enne) se la ...
Io e te dobbiamo parlare

Stasera in tv (6 aprile), Le donne della Bibbia continua ad allietare Canale 5, Porro accende Quarta Repubblica

Cosa vedere stasera in tv? Rai 1 risponde con la coppia Siani–Pieraccioni nel film I...
Francesco, il papa rivoluzionario: l'omaggio a un anno dalla morte

Francesco, il papa rivoluzionario: l'omaggio a un anno dalla morte

Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, un documentario celebra il pontefice argentino a...
Ilary Blasi si libera finalmente di un avversario scomodo: chi è

Ilary Blasi si libera finalmente di un avversario scomodo: chi è

Questa sera, lunedì 30 marzo 2026, il Grande Fratello Vip affronta per l'ultima volt...
Ascolti 13 aprile 2026

Ascolti tv ieri 13 aprile: la grande attesa premia il ritorno de I Cesaroni (e Gerry Scotti gode), l'addio di Giletti

La serie con Claudio Amendola svetta al 22,6% di share, La Buona Stella si ferma al ...
Selvaggia Lucarelli e Samira Lui, momenti di agitazione per le due star

Selvaggia Lucarelli e Samira Lui, momenti di agitazione per le due star

Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, va in onda Scherzi a Parte con tanti protagonisti ...
I Cesaroni - Il ritorno - Claudio Amendola

I Cesaroni 7, il ritorno su Canale 5 scatena le polemiche: “Che fine hanno fatto?”. Poi le lacrime: “Finale devastante”

La prima puntata della nuova stagione della serie è stata commentatissima sui social...
La Buona Stella

La Buona Stella, ascolti flop ma il web è stupito: “Non la solita fiction”. Ma scoppia la protesta contro la Rai: “Ansia e tristezza”

La prima puntata della nuova fiction Rai con Miriam Dalmazio e Francesco Arca non ha...
Francesca Chillemi, la beffa che proprio non si aspettava: cos'è successo

Francesca Chillemi, la beffa che proprio non si aspettava: cos'è successo

Questa sera, lunedì 16 marzo 2026, l'ex Miss vittima di Scherzi a Parte (insieme a M...

Gatti Seregno

Come scegliere una concessionaria

Il ruolo della consulenza: la vicinanza e l'ascolto del cliente

LEGGI

Personaggi

Claudio Amendola

Giulio Cesaroni
Ludovico Fremont

Ludovico Fremont
Roberto Arditti

Roberto Arditti
La conduttrice Caterina Balivo

Caterina Balivo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963