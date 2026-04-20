Francesco Arca all'attacco di Claudio Amendola: lo scontro è durissimo Stasera, lunedì 20 aprile 2026, La buona Stella cerca in riscatto contro I Cesaroni che hanno vinto il primo confronto. La7 omaggia papa Francesco e Gioli dalla Gialappa

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di lunedì 20 aprile 2026: prime visioni, grandi ritorni e sport live per accontentare ogni gusto.

Dalmazio e Arca nel noir, Perego domina il tabellone: la Rai alza il ritmo del lunedì

Rai 1 • 21:30 • La buona Stella. Un crime emotivo tra cadute e riscatto: Simone, ex promessa del calcio, trova una borsa piena di denaro sporco di sangue e innesca una fuga che può riavvicinare la sua famiglia; sulle sue tracce c’è l’ispettrice Stella, segnata da un lutto e in cerca di verità. Nel cast Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. La miniserie procede con la seconda serata in tre complessive (sei episodi totali), tra indagine, senso di colpa e seconde possibilità.

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Rai 2 • 21:20 • The Floor – Ne rimarrà solo uno. Un campo da gioco gigante, 100 concorrenti e 100 categorie: in 45 secondi ci si sfida, si conquista territorio o si torna a casa. Ritmo alto, colpi di scena e strategia per un game show adrenalinico che mette alla prova memoria e sangue freddo, affidato al tandem di serata Paola Perego e Gabriele Vagnato.

Rai 3 • 21:15 • Newsroom. Un progetto che ibrida reportage e serialità digitale per raccontare le grandi questioni globali e l’attualità, con uno sguardo "nella carne" dei fatti. Tra inchieste e analisi, il format – presentato in conferenza con il nuovo corso dell’Approfondimento – è impostato su narrazione cronistica, storie e contesto.

Porro in trincea, Amendola riapre la Garbatella, Neeson in azione: Mediaset alza i toni

Rete 4 • 21:33 • Quarta Repubblica. Il talk politico di Nicola Porro (in onda dal 2018, a cura Videonews) apre con un servizio d’inchiesta e prosegue con dibattiti serrati su politica, economia e società. Spazio anche alle incursioni satiriche di Gene Gnocchi e, a volte, alla rubrica "Il processo di Quarta Repubblica", dove gli ospiti si schierano pro o contro una tesi calda.

Canale 5 • 21:21 • I Cesaroni (Stagione 7, Ep. 2). La famiglia della Garbatella torna dopo oltre dieci anni con nuove dinamiche e un sentito omaggio ad Antonello "Cesare" Fassari. Nel cast storico spiccano Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Debora Villa, Edoardo Pesce e Maurizio Mattioli, accanto a volti nuovi. Tra nostalgia e temi attuali (famiglia, crescita, inclusione), il secondo episodio consolida il "ritorno" evento della serie.

Italia 1 • 21:28 • Blacklight. Action del 2022 diretto da Mark Williams (108’). Un agente operativo dal passato ingombrante è costretto a rientrare in azione in uno scenario a rischio, tra complotti e resa dei conti. Nel cast spicca Liam Neeson, affiancato da Emmy Raver‑Lampman e Taylor John Smith.

Ezio Mauro racconta il pontificato, Panella cerca l’"italiano vero", Melek tra Berlino e radici: La7 e Discovery raccontano

La7 • 21:15 • Francesco: cronache di un papato. Un’analisi giornalistica del pontificato di Jorge Mario Bergoglio: passaggi chiave, sfide e svolte di un percorso "pastorale nella carne", approfondito da Ezio Mauro con stile cronistico e attenzione al rinnovamento spirituale della Chiesa.

Nove • 21:30 • Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella attraversa città con grandi comunità italiane per eleggere, in ogni puntata, il miglior ristorante tricolore tra tre contendenti: identità, storie e piatti "di casa" in un confronto gustoso.

Real Time • 21:45 • Melek – Il coraggio di una madre. Dalla nuova vita a Berlino al richiamo delle radici dopo una notizia drammatica: Melek, moglie e madre di tre figli, affronta un bivio esistenziale che tocca maternità e appartenenza. Nel cast Nehir Erdoğan, Kutsi e Şerif Sezer: una dizi empatica tra lontananze e riavvicinamenti.

Kate Winslet è Lee Miller, la Gialappa’s raddoppia, Brosnan torna spia: la notte Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • Lee Miller. Biopic diretto da Ellen Kuras (117’): il prezzo emotivo e il coraggio della grande fotografa che ha testimoniato l’orrore della guerra. Protagonista Kate Winslet, accanto a Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Marion Cotillard e Andy Samberg.

Sky Uno • 21:30 • GialappaShow. La Gialappa’s Band, con Mago Forest alla conduzione con Matilde Gioli, rilegge la tv tra clip, parodie e sketch di un cast comico collaudato: nonsense, satira e ritmo serrato per il varietà cult.

TV8 • 21:50 • GialappaShow. L’appuntamento "raddoppia" in chiaro: ospiti, best of e ironia pop per una serata all’insegna della leggerezza.

Cielo • 21:20 • The November Man. Thriller di spionaggio: un ex operativo CIA torna in missione personale e si ritrova in un gioco mortale contro un suo ex allievo, alti funzionari e il presidente russo. Nel cast Pierce Brosnan, Olga Kurylenko, Luke Bracey e Will Patton.

Premier, Youth League e sciabole: la notte Sky Sport corre su due binari

Sky Sport 1 • 18:45 • Calcio, UEFA Youth League. Il massimo torneo giovanile europeo per club Under 19: vetrina di talenti e tattica in evoluzione, con finestre e match live dal pomeriggio.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, Premier League. La massima serie inglese in prima serata: intensità, rivalità storiche e storytelling "made in England" tra analisi, interviste e telecronache dedicate.

Sky Sport Max • 20:30 • Scherma, Trofeo Luxardo. L’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di sciabola maschile (nata nel 1955 per iniziativa di Franco Luxardo): assalti di livello mondiale, tradizione e spettacolo in pedana.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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