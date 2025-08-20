Stasera in tv (20 agosto), Marco Giallini pronto alla sfida con Giuseppe Brindisi Il meglio della prima serata di oggi, 20 agosto: Rai 2 ci allieta con Rocco Schiavone, mentre Rete 4 punta su Zona Bianca e non solo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Tanti programmi da non potersi far scappare. Ecco cosa vedere stasera in TV, mercoledì 20 agosto 2025, tra show, serie TV e film. Trova il programma più giusto per te tra tutte le scelte a disposizione in una prima serata che si preannuncia complessa e piena di proposte.

Stasera in tv (20 agosto), cosa vedere: Rocco Schiavone su Rai 2 contro Zona Bianca su Rete 4

Mercoledì 20 agosto 2025 la prima serata televisiva offre un ventaglio di scelte che accontentano un po’ tutti i gusti. Non ci resta che scegliere.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 1 prosegue la serie Amore sul Danubio, una storia che unisce paesaggi suggestivi e vicende sentimentali, Chi preferisce toni decisamente più cupi e serrati può spostarsi su Rai 2, dove torna Rocco Schiavone. Il vicequestore interpretato da Marco Giallini è sempre un personaggio che non lascia indifferenti: ironico, burbero e con un fiuto investigativo fuori dagli schemi. E poi c’è Rete 4, che propone Zona bianca, il talk di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma che affronta temi di attualità e cronaca con dibattiti, interviste e inchieste. Qui la sfida diretta è con Rocco Schiavone su Rai 2: due generi diversissimi, ma entrambi capaci di attirare lo spettatore adulto e attento.

Atmosfera completamente diversa su Rai 3, che propone il film Sweet Country, un western drammatico e intenso, ambientato in una terra dura e spietata. La prima serata di Canale 5 punta invece su La ragazza alla pari, una miniserie britannica che gioca con la tensione psicologica e i segreti familiari. Su Italia 1 spazio alla serialità americana con Chicago Med, il medical drama che racconta vite, emergenze e scelte difficili tra le corsie di un grande ospedale.

Infine, per chi ama il cinema, ci sono anche altre proposte sparse tra i canali minori: su 20 va in onda After the Sunset, su Iris Proposta indecente e su Cine34 Anni 60. Titoli diversi tra loro, ma perfetti per chi vuole staccarsi dai grandi classici titoli.

Guarda il video per avere tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche