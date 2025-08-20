Stasera in tv (20 agosto), Marco Giallini pronto alla sfida con Giuseppe Brindisi
Il meglio della prima serata di oggi, 20 agosto: Rai 2 ci allieta con Rocco Schiavone, mentre Rete 4 punta su Zona Bianca e non solo.
Tanti programmi da non potersi far scappare. Ecco cosa vedere stasera in TV, mercoledì 20 agosto 2025, tra show, serie TV e film. Trova il programma più giusto per te tra tutte le scelte a disposizione in una prima serata che si preannuncia complessa e piena di proposte.
Stasera in tv (20 agosto), cosa vedere: Rocco Schiavone su Rai 2 contro Zona Bianca su Rete 4
Mercoledì 20 agosto 2025 la prima serata televisiva offre un ventaglio di scelte che accontentano un po’ tutti i gusti. Non ci resta che scegliere.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 1 prosegue la serie Amore sul Danubio, una storia che unisce paesaggi suggestivi e vicende sentimentali, Chi preferisce toni decisamente più cupi e serrati può spostarsi su Rai 2, dove torna Rocco Schiavone. Il vicequestore interpretato da Marco Giallini è sempre un personaggio che non lascia indifferenti: ironico, burbero e con un fiuto investigativo fuori dagli schemi. E poi c’è Rete 4, che propone Zona bianca, il talk di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma che affronta temi di attualità e cronaca con dibattiti, interviste e inchieste. Qui la sfida diretta è con Rocco Schiavone su Rai 2: due generi diversissimi, ma entrambi capaci di attirare lo spettatore adulto e attento.
Atmosfera completamente diversa su Rai 3, che propone il film Sweet Country, un western drammatico e intenso, ambientato in una terra dura e spietata. La prima serata di Canale 5 punta invece su La ragazza alla pari, una miniserie britannica che gioca con la tensione psicologica e i segreti familiari. Su Italia 1 spazio alla serialità americana con Chicago Med, il medical drama che racconta vite, emergenze e scelte difficili tra le corsie di un grande ospedale.
Infine, per chi ama il cinema, ci sono anche altre proposte sparse tra i canali minori: su 20 va in onda After the Sunset, su Iris Proposta indecente e su Cine34 Anni 60. Titoli diversi tra loro, ma perfetti per chi vuole staccarsi dai grandi classici titoli.
Guarda il video per avere tutti i consigli di visione di Libero Magazine.
Consulta la guida completa ai programmi della serata.
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (6 agosto), Amadeus trova un nuovo sfidante da battere: lo scontro con Giuseppe Brindisi
Il meglio della prima serata di oggi, 6 agosto: Rai 2 ci intrattiene con Rocco Schia...
Stasera in tv (13 agosto): incubo Jannik Sinner per Insegno e Scotti, Brindisi verso il record con Garlasco
I programmi tv da vedere stasera: mentre Rai 1 e Rai 2 puntano su Il Colibrì e Rocco...
Stasera in tv (30 luglio): Temptation Island dilaga e Rai 1 rischia il crollo: perché
I programmi tv da vedere stasera: Rai 1 punta su un classico dei musical, mentre su ...
La Rai cancella 'Rocco Schiavone', Marco Giallini 'sospeso' tra le polemiche. Perché
La tv di Stato ha deciso di fermare l’amata fiction di Rai 2 con Marco Giallini, le ...
Ascolti tv ieri (6 agosto): Raoul Bova non decolla e Sissi delude, ne approfitta Brindisi con Garlasco
Il gran finale della serie di Canale 5 vince calando al 13,6% di share, benissimo Ma...
Ascolti tv ieri (13 agosto): Rai 1 meglio di Fragili, i 18 anni di Garlasco fanno volare Zona Bianca
Poly batte senza sforzo (12% di share) la miniserie di Canale 5 vince ferma all’11,4...
Stasera in tv (23 luglio): Whoopi Goldberg sbarca in Rai (aspettando Un posto al sole), ma contro Bisciglia non c’è storia
Il meglio della prima serata di oggi, 23 luglio: Rai 1 ci delizia col sequel dell'ic...
Stasera in tv (16 luglio): l'Italia tifa la Nazionale su Rai 1 e Lino Banfi torna con il suo capolavoro
I programmi tv da vedere stasera: Rai 1 punta sul calcio femminile con Italia-Norveg...