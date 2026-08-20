Stasera in tv, 20 agosto: Giuseppe Brindisi in Zona Bianca sfida Ghost e l'Atalanta Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di giovedì 20 agosto 2026: DOC – Nelle tue mani (Rai 1) contro Il commissario Rex (Rai 2) e il thriller Il giurato (La7).

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 20 agosto 2026: una selezione ricchissima tra fiction medical, grandi classici del cinema, inchieste di cronaca e calcio europeo in diretta.

Argentero in corsia, il cane poliziotto torna a Vienna e Raznovich fa viaggiare dal divano

Rai 1 • 21:30 • DOC – Nelle tue mani. La serie ispirata alla storia del medico Pierdante Piccioni ripercorre la ricostruzione di Andrea Fanti, primario che ha perso 12 anni di memoria e prova a rimettere insieme vita privata e lavoro al Policlinico Ambrosiano. La fiction di Rai Fiction e Lux Vide, venduta in molti Paesi, ha intrecciato lungo le stagioni casi clinici, etica, pandemia e indagini interne. Nel cast, volti amatissimi come Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Giovanni Scifoni ed Elisa Di Eusanio.

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Rai 2 • 21:20 • Il commissario Rex. Il cane poliziotto più celebre della tv torna alle origini: a Vienna, Rex fa squadra con il detective Max Steiner per smascherare i casi più intricati. Tra inseguimenti, fiuto infallibile e nuove dinamiche di coppia investigativa, la serie aggiorna il mito con nuove indagini e un team tutto da scoprire.

Rai 3 • 21:15 • Kilimangiaro Estate. Camila Raznovich accompagna in un itinerario tra documentari originali, storie e curiosità dai cinque continenti. I film‑maker del programma costruiscono un atlante emozionale di luoghi, persone, ambiente e culture, per una serata che coniuga scoperta e divulgazione.

Salemme e Swayze, tra risate e brividi; Brindisi riaccende il caso e a Chicago si corre contro il tempo

Rete 4 • 21:30 • Zona bianca. Il talk ideato e condotto da Giuseppe Brindisi nasce nel 2021 come risposta all’attualità e oggi presidia politica, società e cronaca con maratone di servizi, ospiti e contraddittorio. Nato come spin‑off degli speciali di Stasera Italia di Barbara Palombelli, lo show ha ampliato il raggio d’azione: ampio spazio ai grandi casi di cronaca e ai dossier d’attualità, con ricostruzioni, reportage e analisi in studio.

Canale 5 • 21:20 • Ghost – Fantasma. Il classico romantico‑soprannaturale di Jerry Zucker: l’amore tra Sam e Molly sfida la morte, tra suspense, commozione e la verve di una medium indimenticabile. Con Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg, per una storia che ha segnato l’immaginario degli anni ’90.

Italia 1 • 21:16 • Chicago Med. Stagione 11, episodio 14. Al Chicago Medical Center, il pronto soccorso è un campo di battaglia tra urgenze, dilemmi etici e scelte che segnano. Team in azione con S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Marlyne Barrett, Steven Weber, Luke Mitchell, Jessy Schram, Sarah Ramos e Darren Barnet: vite che si incrociano tra corsie e vita privata.

Minacce in aula, comicità di quartiere e la sfida per rinascere

La7 • 21:15 • Il giurato. Thriller teso: un’artista viene scelta come giurata e finisce nel mirino della mafia, costretta a un ricatto che mette a rischio lei e suo figlio. Tensione crescente e prove d’attore per Alec Baldwin e Demi Moore.

Nove • 21:30 • Aldo, Giovanni e Giacomo – Anplagghed. Teatro e comicità di costume: in un quartiere di periferia si intrecciano personaggi e situazioni quotidiane, tra equivoci, satira bonaria e l’inconfondibile ritmo del trio, per una serata all’insegna del sorriso.

Real Time • 21:40 • Pericolosamente obesi. Il docureality segue pazienti con obesità severa nel percorso guidato dal chirurgo bariatrico Charles Procter: nutrizione, interventi, ricadute emotive e tappe di una trasformazione che rimette al centro salute e dignità.

Ritorno al Sud, storie di talent e notte europea a Bergamo

Sky Cinema 1 • 21:15 • Benvenuti al Sud. La commedia di Luca Miniero che ha unito l’Italia tra cliché e sorprese: un direttore delle Poste del Nord scopre accoglienza e calore di un piccolo paese campano. Con Alessandro Siani, Claudio Bisio e Valentina Lodovini.

Sky Uno • 21:15 • X Factor Stories. Vigilia di nuova edizione: i momenti più iconici del talent targato Sky rivivono tra performance, emozioni e ricordi che hanno definito il format e i suoi protagonisti.

TV8 • 20:30 • Calcio, Prepartita UEFA Conference League. Analisi, formazioni e clima stadio verso la serata europea dei nerazzurri.

TV8 • 21:00 • Calcio, UEFA Conference League – Playoff (Andata): Atalanta-Hapoel Tel Aviv. Alla New Balance Arena di Bergamo, l’Atalanta di Maurizio Sarri si gioca l’accesso alla fase a gironi contro l’Hapoel Tel Aviv: passaggio chiave della stagione continentale.

TV8 • 23:00 • Calcio, Postpartita UEFA Conference League. Reazioni a caldo, highlights e analisi dei momenti‑chiave del match.

Cielo • 21:20 • In ordine di sparizione. Noir d’azione: dopo l’omicidio del figlio, un uomo qualunque scatena una guerra tra bande usando lo spazzaneve come copertura. Una vendetta glaciale che travolge i vertici criminali.

Tennis d’élite, kart infuocati e Inter da film: adrenalina Sky Sport

Sky Sport 1 • 20:00 • Tennis, ATP e WTA 1000 Cincinnati. Western & Southern Open: i migliori del circuito maschile e femminile inseguono il titolo sul cemento dell’Ohio. Un Master 1000 cruciale alla vigilia dello US Open.

Sky Sport Max • 20:45 • Cart, FIA Karting European Championship. Motori e talento allo stato puro: il campionato FIA Karting regala duelli al millimetro e staccate al limite, palestra dei campioni del domani.

Sky Sport Max • 21:30 • Speciale Inter: Il Film del Campionato. Emozioni, snodi decisivi e immagini simbolo del ventunesimo scudetto: un racconto che celebra identità e spirito nerazzurro, con il ruolo centrale di Chivu al cuore della cavalcata.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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