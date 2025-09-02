Stasera in tv (2 settembre), Vanessa Scalera ostacolata dal ritorno di Bianca Berlinguer: che succede Cosa vedere stasera 2 settembre: dal game show di Amadeus, al ritorno degli approfondimenti di E' sempre Cartabianca, fino agli episodi di Imma Tataranni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 2 settembre 2025. Una serata piena di proposte e spunti interessanti che convinceranno ogni tipo di pubblico, dai film internazionali ai talk più seguiti della stagione.

Stasera in tv (2 settembre), cosa vedere: da È sempre Cartabianca su Rete 4 a Imma Tataranni su Rai 1

Martedì 2 settembre 2025 la televisione regala una prima serata piuttosto variegata, con proposte che spaziano dalla fiction al grande sport e all’intrattenimento. Il confronto più critico sarà probabilmente quello tra Imma Tataranni – Sostituto procuratore su Rai 1, È sempre Cartabianca su Rete 4 e The Cage sul Nove. Tre titoli molto diversi per stile, tono e pubblico di riferimento. Da una parte la fiction con Vanessa Scalera, ormai diventata un appuntamento fisso per chi ama le storie investigative con un tocco di carisma; dall’altra il talk di Bianca Berlinguer, che continua a puntare sull’attualità e sul confronto acceso in studio. A fare da alternativa c’è The Cage, il game show di Amadeus affiancato da Giulia Salemi: un format dinamico, costruito tra domande e corse contro il tempo dentro una gabbia piena di premi.

Sul fronte Rai, il secondo canale propone una partita importante: Europei maschili di pallacanestro, Italia – Spagna, che promette emozioni e adrenalina per tutti gli appassionati di basket. Rai 3 invece sceglie il cinema con Finale a sorpresa, una pellicola con Penelope Cruz e Javier Bardem.

Mediaset risponde con la soap turca La notte nel cuore su Canale 5, mentre Italia 1 porta in prima serata Yoga Radio Estate, un programma più leggero e colorato, perfetto per chi ha voglia di musica e atmosfera estiva.

E poi ci sono altri film a completare il quadro: su 20 arriva Prey – La grande caccia, su TwentySeven si vola nello spazio con Space Cowboys, mentre su La 5 va in onda Tutta colpa di Freud. Titoli diversi, che puntano a intercettare tanti tipi di pubblico. Insomma, la serata di questo martedì si divide tra grandi ritorni, sfide sportive, cinema e sperimentazioni. Tocca solo scegliere l’umore che si decide di seguire stasera.

