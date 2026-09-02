Stasera in tv (2 settembre), Cremonini illumina Rai 1 e sfida la nuova detective di Vanessa Incontrada Cosa vedere stasera in tv? Ezio Mauro su La7 contro la commedia corale di Vanzina sul Nove, mentre su Rai 2 arriva Boston Blue e su Italia 1 torna Chicago P.D.; su Sky Cinema 1 il nuovo film di Klapisch, su TV8 il Gran Galà del Calcio.

IPA

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 2 settembre 2026: una serata ricchissima di proposte tra grande musica live, gialli di provincia, inchieste di cronaca e cinema d’autore.

Roma canta e Boston indaga: Cremonini al Circo Massimo, Reagan sbarca su Rai 2 e la "verità processuale" su Rai 3

Rai 1 — 21:30 — Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo. Il grande concerto al Circo Massimo porta in tv l’energia live di Cesare Cremonini, in un racconto che celebra un percorso artistico capace di unire pop d’autore e spettacolarità. Nelle ultime settimane l’artista ha annunciato il nuovo album "Amateur", progetto realizzato interamente senza ricorso all’intelligenza artificiale e legato a un ritorno nei palasport: la prima serata Rai diventa così la consacrazione televisiva di uno show già evento.

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Rai 2 — 21:20 — Boston Blue. Il detective Danny Reagan lascia New York per il dipartimento di polizia di Boston e fa squadra con Lena Silver, in una famiglia allargata alla giustizia: il procuratore Mae Silver, la sovrintendente Sarah, la recluta Jonah e il reverendo Edwin Peters. Tra casi ad alto rischio e un obiettivo personale — ricucire con il figlio Sean — la serie, prodotta e interpretata da Donnie Wahlberg, espande l’universo di Blue Bloods con nuovi legami, città e fronti d’indagine.

Rai 3 — 21:15 — Un giorno in Pretura – Un bambino senza nome. Due ventenni della provincia di Frosinone, Laura e Rocco, si accusano a vicenda dopo la scomparsa del loro neonato: il caso esplode il 15 novembre 2012, quando il ricovero d’urgenza di lei rivela un parto recente. Famiglie spaccate, versioni contrapposte e un processo che prova a restituire i tasselli di una verità difficile, tra atti, testimonianze e zone d’ombra.

Berlinguer incalza l’attualità, la nuova giallista TV di Vanessa Incontrada debutta e la squadra di Chicago torna all’azione

Rete 4 — 21:33 — È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer guida un approfondimento che mette al centro attualità e cronaca, con faccia a faccia e dibattiti sui temi che dividono il Paese. L’appuntamento promette confronto serrato e un punto di vista riconoscibile su politica, società ed emergenze del giorno.

Canale 5 — 21:20 — Erica – Una detective per caso. La celebre giallista Erica Magliani torna nella città di mare in cui è cresciuta per ritrovare l’ispirazione: la sparizione di una persona amata la trascina in indagini che la mettono faccia a faccia con il commissario Leonardo Carrese. Tra vecchie ferite e segreti di provincia, prende forma un legame scontroso ma profondo. Nel cast spiccano Vanessa Incontrada, Francesco Scianna, Carlotta Natoli, Emanuela Grimalda, Pilar Fogliati; regia di Ciro D’Emilio. Una serie crime dal passo emotivo, tra intuizioni letterarie e realtà.

Italia 1 — 21:25 — Chicago P.D. (St. 13, Ep. 17). Le unità di pattuglia e l’Intelligence combattono il crimine nelle strade di Chicago tra indagini, pedinamenti e scelte al limite. Con Jason Beghe, LaRoyce Hawkins, Patrick John Flueger, Marina Squerciati, Amy Morton, Benjamin Levy Aguilar e Toya Turner: ritmo alto e pressione costante su casi che lasciano il segno.

La cronaca di Ezio Mauro sul Papa, la commedia on the road di Vanzina e l’esperimento d’amore che divide l’Italia

La7 — 21:15 — Francesco: cronache di un papato. Un’analisi giornalistica del pontificato di Jorge Mario Bergoglio: passaggi chiave, scelte e svolte raccontate con approccio cronistico da Ezio Mauro, che mette in luce lo stile "nella carne" di Francesco e il cantiere di rinnovamento spirituale aperto nella Chiesa.

Nove — 21:30 — Mai Stati Uniti. Cinque sconosciuti scoprono di essere fratelli e, per ottenere l’eredità del padre, devono esaudire il suo ultimo desiderio: disperdere le ceneri in un lago dell’Arizona. Nel viaggio americano impareranno a convivere, tra scontri e complicità. Commedia di Carlo Vanzina con un cast corale: Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli: famiglia, identità e risate on the road.

Real Time — 21:40 — Matrimonio a prima vista Italia. La versione italiana del format danese che accoppia perfetti sconosciuti e li porta all’altare "al buio": tre settimane di convivenza, esperti al lavoro (dal sociologo ai psicologi) e una scelta finale tra restare insieme o separarsi. Dal 2016 il programma esplora compatibilità, conflitti e compromessi: un esperimento sociale che racconta l’amore contemporaneo come sfida reale, senza copione.

Klapisch tra Belle Époque e presente, chef vip ai fornelli, premi del calcio e squali in agguato

Sky Cinema 1 — 21:15 — I colori del tempo. Un gruppo di sconosciuti nella Francia di oggi scopre di condividere l’eredità di Adèle, giovane della Belle Époque partita dalla Normandia verso Parigi per cercare la madre. Tra case da destinare, radici da ricostruire e una capitale in trasformazione, Cédric Klapisch intreccia presente e fine Ottocento con Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne, Julia Piaton e Sara Giraudeau.

Sky Uno — 21:15 — Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Due volti noti di musica, sport o spettacolo si sfidano ai fornelli con un menù degustazione in tre portate. Padrone di casa Alessandro Borghese, che accoglie le "chef star" nel suo ristorante milanese Il Lusso della Semplicità con brigata tra sala e cucina: creatività, timing e tensione da vera cucina professionale.

TV8 — 21:15 — Gran Galà del Calcio AIC. L’evento dell’Associazione Italiana Calciatori premia i protagonisti della stagione: istituito nel 2011, ha raccolto il testimone degli storici Oscar del Calcio. Tra ricordi, classifiche e riconoscimenti, la passerella che celebra il meglio del nostro campionato.

Cielo — 21:20 — The Reef – Intrappolate. Dopo un lutto che ha lasciato ferite profonde, un gruppo di amiche parte per un’avventura in kayak su un’isola del Pacifico: ma le acque diventano trappola quando uno squalo le prende di mira. Regia di Andrew Traucki; con Teressa Liane, Ann Truong, Saskia Archer, Kate Lister: survival ad alta tensione tra coraggio, istinto e paura.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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